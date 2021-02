Köyhimpien maiden koronarokotukset eivät ole vielä alkaneet – muiden muassa EU:n rahoittamien rokotustoimitusten pitäisi käynnistyä tässä kuussa

Lahoressa, Pakistanissa osoitettiin viime perjantaina mieltä rokotteiden tasapuolisen jakelun puolesta. Kylteissä luki muun muassa: "Rokotteen on oltava meille kaikille".

Lahoressa, Pakistanissa osoitettiin viime perjantaina mieltä rokotteiden tasapuolisen jakelun puolesta. Kylteissä luki muun muassa: "Rokotteen on oltava meille kaikille". Rahat Dar / EPA

On maailmassa sellainenkin maa, joka ei halua koronarokotteita.

Itäafrikkalaisen Tansanian terveysministeri Dorothy Gwajima ilmoitti maanantaina, ettei maa aio ottaa vastaan koronarokotteita. Maan presidentti oli vain muutamaa päivää aiemmin esittänyt epäilyjä rokotteista, ilman perusteluja.

Terveysministerin mukaan Tansania on turvallinen maa. Maa ei ole päivittänyt tautitilastojaan viime kevään jälkeen, mikä on herättänyt arvostelua.

60 miljoonan asukkaan Tansania on poikkeus. Se olisi oikeutettu saamaan rokotteita Maailman terveysjärjestön WHO:n perustaman COVAX-ohjelman kautta, mutta se ei niitä tahdo.

Muut kehitysmaat tahtoisivat, kunhan niitä saisivat. Maailmanlaajuisesti koronarokotteita on pistetty yli sata miljoonaa, mutta 29 köyhimmässä maassa rokotuksia ei ole edes vielä käynnistetty.

COVAX-ohjelma toimittaa koronarokotteita kaikille maille, mutta erityinen tarve koordinoiduille ja lahjoitusvaroin rahoitetuille rokotetoimituksille on luonnollisesti köyhissä maissa.

COVAX-toimitusten on määrä alkaa vielä tässä kuussa. Tavoitteena on, että kaikissa maailman maissa aloitettaisiin rokotukset huhtikuun alkuun mennessä ja riskiryhmät olisi saatu rokotettua kesäkuun loppuun mennessä. Kunnianhimoinen tavoite on hankkia tänä vuonna pari miljardia rokoteannosta.

Terveydenhoitaja valmisteli maanantaina koronarokote-annoksia kiinalaisesta rokotteesta Rio de Janeirossa, Brasiliassa. Antonio Lacerda / EPA

Viikonloppuna COVAX lähetti 190 maalle arviot sen kautta saatavista rokotemääristä. 92 köyhimmälle maalle rokotteet toimitetaan kerätyillä lahjoitusvaroilla.

Ohjelmaan tarvitaan paljon lisää rahaa

COVAX-ohjelman suurin rahoittaja on EU, joka on myöntänyt sille jo 850 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun). Suomi on ilmoittanut tukevansa (siirryt toiseen palveluun) ohjelmaa kahdella miljoonalla eurolla.

Muun muassa WHO:n Välimeren itäisen alueen hätäavun johtaja Rick Brennan kertoi uutistoimisto Reutersille, että rokotetoimituksissa ollaan jäämässä jälkeen tavoitteista.

– Jos lääketeollisuus ja vauraat maat eivät myönnä COVAXin tarvitsemia resursseja, köyhemmät maat jäävät jälkeen. Kaikkia tarvittavia varoja ei ole vielä saatu, vajetta on selvästi, sanoi Brennan.

Brennan puhuu kauniisti, todellisuudessa rahoitusvaje on valtava. Tähän mennessä varoja ja sitoumuksia on saatu koronatestien, hoitotarvikkeiden ja rokotteiden hankkimiseen kymmenen miljardin dollarin edestä, mutta lisätarve on 23,2 miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun)eli 19,3 miljardia euroa.

Yhdysvallat ilmoitti puolitoista viikkoa sitten (siirryt toiseen palveluun), että se liittyy COVAX-ohjelmaan. Vielä ei tiedetä, millaisia summia presidentti Joe Bidenin hallinto rokoteyhteistyöhön antaa.

Mikä on COVAX? Kyse on 190 maan yhteisestä ohjelmasta, joka pyrkii tehostamaan COVID-19-rokotteiden ja muun muassa testien tuotantoa ja oikeudenmukaista jakelua.

COVAX tähtää siihen, että sen kautta jaetaan tänä vuonna kaksi miljardia koronarokotetta, josta 1,3 miljoonaa köyhimpiin 92 maahan. Kaikissa maissa tähdätään vähintään 20 prosentin rokotusasteeseen vuoden aikana.

COVAXia johtaa kolme järjestöä: YK:n alainen Maailman terveysjärjestö. CEPI, joka on valtioilta ja yksityisiltä lahjoittajilta varoja keräävä säätiö. Kolmas mukana oleva taho on GAVI-rokoteliittoutuma. Kyseinen vuonna 2000 perustettu liittoutuma yhdistää yksityisiä ja julkisia tahoja, jotka avustavat köyhien maiden rokoteohjelmia. Siinä on valtioiden ohella mukana YK:n alaisia järjestöjä sekä yksityisiä lahjoittajia.

Lähteet: AP, AFP, Reuters