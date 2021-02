Talven kylmimmät päivät luvassa Etelä-Suomeen viikonlopuksi – Huutonen: "Kymmenkunta astetta keskimääräistä kylmempää"

Lumisateet väistyvät ja seuraavaksi on tiedossa kovia pakkasia.

Matalapaine liikkuu nyt Suomen eteläpuolella ja siirtyy viikon edetessä maan itäpuolelle. Sen myötä maahan virtaa koillisesta hyvin kylmää ilmaa loppuviikon aikana.

Näillä näkymin kaikista kylmin ilma ei tule Lapin, vaan Etelä- ja Keski-Suomen ylle, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

– Perjantain ja lauantain akselilla on ehkä ne kylmimmät lukemat ja todennäköisesti ainakin Etelä-Suomen osalta eletään talven kylmintä viikkoa, Huutonen ennustaa.

Lämpötilojen ennustaminen on Huutosen mukaan nyt hankalaa, sillä pilvisyys on hyvin vaihtelevaa. Jos on pilvistä, lukemat pysyvät 10–20 pakkasasteen välillä, mutta selkeällä ilmalla pakkanen kiristyy nopeasti 20 miinusasteen kylmemmälle puolelle.

Huutonen arvioi, että lämpötiloissa tulee olemaan isoja vaihteluja ja varsinkin pistekohtaiset ennusteet ovat epävarmoja.

Loppuviikon kylmimmät lämpötilat. Yle Sää / Matti Huutonen

Lämpötilat ovat varsinkin etelässä selvästi keskimääräistä kylmempiä.

– Jos katsotaan seuraavan viiden vuorokauden keskilämpötilaa, niin Pohjois-Suomessa ero on 3–5 astetta kylmempään suuntaan. Etelässä on jo kymmenkunta astetta keskimääräistä kylmempää.

Kaikista kylmin ilma väistynee Suomesta viikonlopun aikana, mutta kunnon pakkasia on luvassa vielä viikonlopun jälkeenkin.

Itärajan takana vaanii arktisen kylmä ilmamassa, joka saattaa tuoda todella kylmää ilmaa myös Suomeen, Huutonen kertoo.

– Todella kylmä ilmamassa on hyvin lähellä Suomea. Jos ennuste ensi viikkoa kohti mentäessä vähän muuttuu, niin se voi kurkottaa helposti Suomeenkin sitä todella kylmää ilmaa. Se tarkoittaa sitten jo kolmenkymmenen asteen pakkasia Keski-Suomea myöten.

