"Olen huolissani Myanmarissa asuvien läheisteni puolesta" – myanmarilaiset pakenivat vaikeita oloja myös vuosia sitten

Ei ole koskaan rauhallista. Koko ajan joutuu pelkäämään, että armeijan sotilaat tulevat hakemaan. Sotilaat voivat ottaa ihmisiltä heidän tavaroitaan tai ruokaansa, näin kuvailee yksi Suomessa asuvista entisistä burmalaisista.

– Siellä ei ollut rauhaa ei naisille, lapsille, miehille, ei kenellekään. Kun armeijan sotilaat tulevat käymään, he tekevät pahaa naiselle. En halua palata takaisin enää, sanoo lähellä Thaimaan rajaa Mae Hong Sonin alueella asunut Lucia Lucia. Mae Hong Sonin provinssi kuuluu nykyään Thaimaahan, aiemmin se oli osa Burmaa.

– Silloin tehtiin etnisiä puhdistuksia ja esimerkiksi monia asuinpaikkani lähikyliä poltettiin, kertoo nykyisin Vantaalla asuva Kya Khun Myanmarin edellisestä vallankaappauksesta. Khun asui maan itäosassa lähellä Thaimaan rajaa.

Lucia on asunut Suomessa pian 15 vuotta. Hän asuu nykyään Hakunilassa, Vantaalla. Lucian omasta perheestä isä, sisar ja veli asuvat Myanmarissa.

– Olen tosi surullinen ja vihainen Myanmarin tämän hetken tilanteesta. Tämä vallankaappaus on jo toinen kerta, Lucia sanoo.

Lucian mukaan tilanne on vaikea Myanmarissa. Koronan takia lapset eivät pääse kouluihin, maassa on työttömyyttä, ihmisillä ei ole rahaa. Lucia on auttanut läheisiään ja hän pelkää läheistensä puolesta.

– Jos pankki suljetaan, minua pelottaa, etten pysty lähettämään heille enää rahaa. Heillä ei ole pian ruokaa.

Lucian läheiset asuvat maaseudulla ja toistaiseksi hän on pystynyt soittamaan heille päivittäin. Myanmarin pääkaupungissa puhelin- ja verkkoyhteydet on katkaistu esimerkiksi poliitikoilta ja toimittajilta. Lucian tiedon mukaan paikalliset toimittajat eivät saa valokuvata tai antaa tietoja ulospäin. Heitä uhkaillaan väkivallalla.

Hti: Myanmar on edelleen Burma

Pääkaupunkiseudulla asuu kymmeniä aikanaan Burmasta, nykyisestä Myanmarista paenneita. Kya Khun tuntee pääkaupunkiseudulta parikymmentä kotimaastaan tullutta perhettä.

He eivät ole koskaan olleet Myanmarin kansalaisia, koska vallan vaihtuminen johti aikanaan myös maan nimen muuttumiseen. Nimi on juntan antama, eikä osa halua käyttää sitä lainkaan.

– Burma oikea nimi, sanoo Helsingin Malmilla asuva, nykyisin eläkkeellä oleva Ko Hti. Hän on asunut Suomessa yli 20 vuotta.

Hti joutui pakenemaan kotimaastaan vuoden 1988 vallankaappauksen jälkeen.

– Vallankaappaus oli tuolloin samanlainen kuin nyt, mutta paljon väkivaltaisempi. Armeija murhasi kymmeniä tuhansia. Olen huolestunut tilanteesta myös nyt, Hti sanoo.

Htin vaimon, Mi Mi Po Htin isoveli on ollut kansanedustaja kotimaassaan. Hänet on pidätetty, eikä häneen ole nyt saatu yhteyttä.

Hti seuraa edelleen kotimaansa tapahtumia ja kirjoittaa siellä ilmestyvään burmankieliseen MoeMaKa (siirryt toiseen palveluun)-mediaan runoja ja artikkeleita. Hänen mukaansa kansalaiset ovat huolissaan, mitä tulee tapahtumaan.

– He kaipaavat myötätuntoa ja solidaarisuutta, rinnalla oloa ja tukea. Toivon, että valtiot osoittavat tukeaan maan demokratialle ja kansalle.

Htin mukaan yksittäiset ihmiset auttavat läheisiään Suomesta käsin mahdollisuuksiensa mukaan, mutta tällä hetkellä apu ei mene perille. Yhteydet ovat poikki, puhelimet ja netti kiinni.

Kaiken taustalla on armeijan tyytymättömyys loppuvuodesta 2020 pidettyjen vaalien tulokseen, joita se väittää vilpillisiksi. Maan johtajan Aung San Suu Kyin puolue sai yli 80 prosenttia äänistä.

Hti painottaa, että maanperustuslain mukaan armeija ei saisi tarkistuttaa vaalitulosta.

– Armeija oli valmistautunut jo ennen vaaleja ja sille myöntämieliset tahot yrittivät häiritä vaalien alla. Poliisi ei estänyt, koska se on armeijan vallassa. Käytännössä istuva presidentti pidätettiin ja väliaikaiseen valtaan asetettiin armeijalle myönteinen presidentti, joka puolestaan julisti hätätilan ja luovutti vallan armeijalle, Hti tiivistää tapahtumia.

Paettuaan maasta 1988 Hti ei ole käynyt siellä.

– Haluaisin mennä käymään. Minulla on ikävä kotimaataani, en ole ollut siellä vuosikymmeniin. Haluiaisin palata, mutta vain demokraattiseen maahan.

Ko ja Mi Mi Po Hti ovat asuneet Suomessa yli kaksikymmentä vuotta. Mi Mi Po Hti nimettiin Suomessa Vuoden 2013 pakolaisnaiseksi. Ko Hti

Vetoomus julkaistaan burman kielellä

Suomessa asuvat entiset burmalaiset ovat keränneet täällä asuvien maanmiestensä mielipiteitä ja kannanottoja, jotka julkaistaan vetoomuksena huomenna, keskiviikkona kunkin omilla somealustoilla. Vetoomus julkaistaan burman kielellä, sitä ei ole suomennettu.

Myanmarilla ei ole edustustoa tai lähetystöä Suomessa. Lähin lähetystö on Berliinissä, Saksassa. Htin mukaan suunnitteilla onkin järjestää mielenilmaus kotimaan tilanteen puolesta Eduskuntatalon portailla, mutta ajankohta on vielä auki.

