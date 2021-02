160-vuotias koskematon mäntymetsä suojellaan Suomussalmella – puut kasvavat saaressa, joka syntyi vesivoiman takia

Niemenkankaan mäntymetsä on vielä nuori, sillä mänty voi kasvaa helposti 400-vuotiaaksi.

Luonnonperintösäätiö on hankkinut suojelualueeksi erikoisen, reilun 20 hehtaarin kokoisen, rantametsän Suomussalmelta Vuokkijärven Niemenkankaalta.

Erikoisen alueesta tekee se, että suojelualue on osa entistä Vuokkiniemen tilaa, joka autioitui 1960-luvulla, kun Vuokkijärven säännöstely alkoi. Tuolloin Suomussalmelle Emäjoen latvavesille valmistui Aittokosken voimalaitos, jonka jälkeen Vuokkijärven vedenpintaa nostettiin ja Niemenkankaasta tuli saari.

Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvisen mukaan saaressa oleva 160-vuotias mäntymetsä on säilynyt koskemattomana. Osa männyistä on keloutunut tikkojen ja leppälinnun pesäpuiksi, osa jatkaa kasvuaan todennäköisesti vielä satoja vuosia.

Säännöstely myös mursi hiekkarantaa ja paljasti sieltä vielä vanhempia osia Ylä-Kainuun historiasta: sarjan suojaisalla rannalla olleita kivikautisia tulisijoja.

– Vuokkijärvi on yksi Suomen eniten säännöstelyistä järvistä. Sen maksimisäännöstelyväli on 6 metriä. Metsä on vielä nuori, sillä mänty kasvaa helposti 400-vuotiaaksi. Olisi jännä nähdä metsä 300-vuotiaana ja vieläkö järveä säännöstellään, pohtii Auvinen.

Niemenkangas on säätiön ensimmäinen kohde Ylä-Kainuussa ja seitsemäs suojelualue koko maakunnassa. Auvisen mukaan Niemenkangas on selkeästi männikköä, kun Sotkamossa ja Puolangalla olevat kohteet ovat kuusivaltaisia. Arvokkain suojelualueista on Sotkamon Losonvaara.

Asennemuutos näkyy suojelukohteiden tarjonnassa

Koko maassa Luonnonperintösäätiöllä on noin 130 suojelukohdetta. Niemenkankaan, kuten monen muunkin kohteen tänä päivänä, säätiö hankki yksityishenkilöltä. Säätiö maksoi Niemenkankaasta vajaat 70 000 euroa eli puuston arvoisen hinnan.

– Yksityinen omistaja tarjosi sitä meille suojelualueeksi, sillä alueen käyttöön vaikutti siellä oleva suuren petolinnun pesä. Tämä oli paras ratkaisu siltäkin kannalta, Auvinen kertoo.

Luonnonperintösäätiö saa tänä päivänä noin 20–30 tarjousta suojelualueeksi vuodessa. Ajat ovat muuttuneet paljon säätiön perustamisesta, vuodesta 1995, jolloin oli vaikea löytää kohteita, jotka joku haluaisi myydä.

– Siinä näkyy asennemuutos. Meillä meni viisi vuotta, että löysimme ensimmäisen alueen, jonka voimme ostaa. Nyt meille tarjotaan paljon enemmän, mitä voimme hankkia.

