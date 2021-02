Oululaismies rakensi pienoismallin kotikaupungistaan 25 000 Lego-palikasta – katso videolta, miltä parin vuoden urakka näyttää

Oululainen Tuomas Kukkamaa kurkki Oulun keskustassa talojen sisäpihoille, tutki rakennusten värejä sekä kattorakenteita. Hän otti toistatuhatta valokuvaa, hyödynsi karttoja ja istui tietokoneella suunnittelemassa.

Lopputuloksena syntyi Oulun ydinkeskustan pienoismalli, jonka rakennusmateriaalina on noin 25 000 Lego-palikkaa.

Teos valmistui kahdessa osassa parin vuoden projektina. Ensin rakentuivat verovirasto, pääkirjasto ja kaupunginteatteri. Torinrannasta urakka eteni kaupungintalolle. Nyt täysin valmiina pienoismalli ulottuu katuineen, viherkasveineen ja autoineen kauppakeskus Valkean kulmille ja Uudellekadulle.

Pienoismallissa ei näy ihmisiä eikä myöskään rakennustyömaita. Tuomas Kukkamaa haluaa esitellä kaupungin kesäsunnuntaisessa olotilassa ja paraatikunnossa. Hän sanoo teoksensa olevan kunnianosoitus asuinkaupungilleen.

– Minä en osaa niin hyvin kirjoittaa, piirtää enkä maalata, mutta Lego-palikoilla voin kertoa omaa tarinaa ja tuoda mielikuvitusta esille, 33-vuotias IT-koodaaja perustelee Lego-harrastustaan.

Tuomas Kukkamaa on Lego-harrastajien yhdistyksen Palikkatakomon perustajajäsen ja sen nykyinen puheenjohtaja. Hän arvioi, että Suomessa on kaikkiaan parisataatuhatta Lego-harrastajaa. Yhdistyksessä aktiivijäseniä on viitisenkymmentä. Harrastuksen suosio on kasvussa.

Oulun pienoismalli on nähtävänä Oulussa Pohjois-Pohjanmaan museossa Palikka Palikalta -näyttelyssä, joka esittelee Lego-harrastajien kokoelmia ja taidonnäytteitä. Näyttely avatuu yleisölle heti, kun koronatilanne sen sallii.

Jutun pääkuvaa klikkaamalla voit katsoa videolta jo nyt, miltä Tuomas Kukkamaan teos näyttää.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 3. helmikuuta kello 23:een asti.

