Ensimmäinen vakava brexit-kiista Pohjois-Irlannissa – satamissa työskentelevät EU-virkailijat joutuivat lopettamaan työnsä uhkailun takia

Kahdessa Pohjois-Irlannin satamassa työskentelevät EU-tarkastajat ovat joutuneet lopettamaan työnsä heihin kohdistuneiden uhkausten takia. Päätöksen seurauksena satamiin tulevia eläinperäisiä tuotteita ei tarkasteta enää fyysisesti, vaan ainoastaan niiden asiakirjojen osalta.

Tarkastukset on toistaiseksi lopetettu Belfastin ja Larnen satamissa.

Belfastin pohjoispuolella sijaitsevan Larnen sataman lähelle oli piirretty graffiti, jossa sanottiin satamassa toimivien tarkastajien olevan "kohteita". Tarkastajiin on kohdistettu uhkauksia ja poliisi on saanut tietoonsa, että heidän autojensa rekisterinumeroita on merkitty muistiin. Poliisi on lisännyt läsnäoloaan satamissa.

Irlannin pääministeri Micheál Martin on kuvannut satamien tapahtumia "synkiksi ja inhottaviksi".

Kiistan taustalla on Britannian ja EU:n välinen sopimus, jonka avulla Britannia pystyi eroamaan EU:sta ilman, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille tuli tiukkaa rajavalvontaa. Sopimuksen myötä Britannian pääsaarelta saapuvat ja edelleen Irlantiin vietävät tuotteet tarkastetaan Pohjois-Irlannin satamissa. Sopimus astui voimaan 1. tammikuuta.

Pohjois-Irlannissa läheistä liittoa Britannian kanssa kannattavat unionistit katsovat, että sopimus käytännössä luo merirajan Irlanninmereen, sillä tarkastukset ovat olleet tarkkoja.

Lisämauste kiistaan tuli viikonloppuna, kun EU:n piirissä alkoi keskustelu, jossa harkittiin, pitäisikö koronarokotteiden vientiä Pohjois-Irlantiin rajoittaa. Vaikka keskustelu lopetettiin nopeasti, se ehti herättää pahaa verta unionistien ja EU:n välille.

Lähteet: Reuters, AFP