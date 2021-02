Rajavartiolaitos: Käännytyspäätöksiä ei ole tehty, kaikki palaavat vapaaehtoisesti – Lapin rajoille pysäytetään parikymmentä tulijaa päivittäin

Tornion ja Haaparannan rajalla tunnelma on ollut rauhallinen ja uusiin rajoituksiin suhtauduttu tyynesti, Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan.

Tornion ja Haaparannan rajalla tunnelma on ollut rauhallinen ja uusiin rajoituksiin suhtauduttu tyynesti, Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan. Antti Ullakko / Yle

Lapin maarajoilla on opastettu päivittäin parikymmentä ihmistä takaisin Ruotsiin tai Norjaan, koska he eivät ole täyttäneet tiukentuneita maahantulokriteereitä. Rajavartiolaitoksen mukaan kaikki ovat kääntyneet vapaaehtoisesti tulosuuntaan, eikä varsinaisia käännytyspäätöksiä ole tehty lainkaan.

Lapissa rajanylitys on vilkkainta Torniossa, jossa raja ylitetään useita tuhansia kertoja päivittäin.

Uusien rajoitusten ensimmäisenä voimassaolopäivänä neljänkymmenen tulijan maahantulokriteerit eivät täyttyneet ja he palasivat Haaparannan puolelle. Sen jälkeen luku on pyörinyt noin parissakymmenessä päivittäin.

Yliluutnantti Jari Rantala Tornion rajanylityspaikkaa valvovasta Länsi-Suomen merivartiostosta arvioi, että takaisin komennetuista kolmasosa oli ylittämässä rajaa työn vuoksi. Ammateista Rantala ei osaa sanoa, niitä rajalla ei kirjata.

– Tunnelma rajalla on hyvä, ihmiset ovat ottaneet tilanteen tyynesti, Rantala kertoo.

Myöskään Lapin rajavartioston hallinnoimilla pienemmillä raja-asemilla ei ole tähän mennessä kirjoitettu yhtään käännytyspäätöstä.

Ruotsin vastaisella rajalla ilmoitettiin kuudelle tulijalle viime viikolla, että kriteerit eivät täyty. Norjan vastaisella rajalla luku oli 17, kertoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen.

Lue lisää: Torniossa rajanylitykset ovat vähentyneet 40 prosentilla vajaan viikon aikana: rajayhteisön vapaus on poistettu ja testiin ohjaus aloitettu

Vain kirjallisesta käännytyspäätöksestä voi valittaa

Koordinaattori Päivi Koivupalo Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta arvelee, että rajalta pois ohjattujen joukossa on esimerkiksi kauppojen työntekijöitä. Koivupalon korviin ei ole kantautunut kiistoja kriteereihin liittyen eivätkä rajan yli turhaan yrittäneet ole soitelleet rajaneuvontaan.

Pitkin Tornionjokilaaksoa on tapauksia, joissa ruotsalaisella on yhden miehen tai naisen yritys Suomen puolella. He ovat voineet hakea rajavartiolaitokselta erityislupaa rajanylitykseen.

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo odottaa, että kysymys maahantulorajoitusten vuoksi menetetyistä tuloista ratkaistaisiin. Antti Ullakko / Yle

Koivupalo pitää tärkeänä, että Suomeen pyrkijä pyytäisi käännytyspäätöksen, jos on rajavartijan kanssa eri mieltä kriteerien täyttymisestä. Hallinto-oikeuteen voi valittaa vain, mikäli on näyttää rajavartijan virallinen päätös.

Varsinainen käännytyspäätös kirjoitetaan vasta, jos tulija ei suostu kääntymään vapaaehtoisesti.

Maahantulorajoituksia kiristettiin viime keskiviikkona niin, että Suomessa oleville työpaikoilleen pääsivät vain ne ulkomaiden kansalaiset, joiden työ katsottiin kriittisen tärkeäksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima lista kriittisen tärkeistä ammateista kattaa laajasti niin maatalouden, liikenteen, metsäsektorin kuin valmistavan teollisuuden työntekijät.

Esimerkiksi Outokummun terästehtaan ruotsalaiset työntekijät ovat päässeet työpaikalleen Tornioon.

Rajan erityispiirteistä tarvitaan mustaa valkoisella

Rajanylitysten määrä on pudonnut pandemia-aikana tuntuvasti ja viime viikon rajoitukset kutistivat niitä entisestään ainakin kolmanneksella. Niin rajaseudun kunnanjohtajat kuin Tornionlaakson neuvosto olivat jo aiemmin vedonneet asukkaisiin, jotta turhaa liikkumista vältettäisiin.

Rajoitusten myötä rajayhteisöön kuuluvien ruotsalaisten ja norjalaisten maahantulo-oikeus evättiin väliaikaisesti.

Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja Tuula Ajanki ei käy itsekään enää Haaparannan puolella, jos ei ole aivan välttämätöntä. Juuso Stoor / Yle

Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja Tuula Ajanki sinänsä ymmärtää rajoituksia, jotka ovat voimassa 25. helmikuuta saakka. Hän kuitenkin miettii, tekevätkö rajoitukset hallaa toimiville työmarkkinoille.

– Toivottavasti ei käy niin, että ihmiset alkavat tämän kokemuksen myötä varomaan työn hakemista tai työntekijän palkkaamista naapurimaasta. Siihen ei täällä harvaan asutulla alueella ole varaa.

Niin Tornionlaakson neuvostolla kuin muilla alueen asiaa ajavilla pitäisi Ajankin mukaan olla nykyistä täsmällisemmät tiedot esimerkiksi siitä, kuinka moni käy työssä rajan yli. Nyt asiasta on vain valistuneita arvauksia.

– Tilastointi olisi tärkeää, jotta voitaisiin näyttää että onko pandemian rauhoittamisessa oikeasti merkitystä sillä, että työntekijät eivät pääse töihin. Vai olisivatko muut keinot tehokkaampia.

Koivupalo pitää puutteena sitä, että on yhä epäselvää, voiko maahantulorajoitusten vuoksi menetetyistä tuloista saada korvausta. Korvausvaateen voi kyllä toimittaa rajavartiolaitoksen esikuntaan, mutta korvausten saaminen on hämärän peitossa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 saakka.

Lue myös:

Tornion massatestipisteellä on löydetty ensimmäiset koronatartunnat – hoitaja huolissaan: Kauempaa tulevat nuuskanhakijat eivät halua osallistua rajalla koronatestiin

Tänään voimaan astuneet uudet maahantulorajoitukset ovat tehonneet – Helsingin satamassa matkustajamäärät romahtaneet

Hallituksen koronarajoitukset: pohjoisessa elämä vaikeutuu, etelän rakennustyömaat eivät pysähdy