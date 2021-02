Nimikiista ratkesi ja Retretti on taas Retretti – Punkaharjun taideluolien remontin hinta kolminkertaistui yli kymmeneen miljoonaan euroon

Retretin alkuperäisistä maanpäällisistä rakennuksista on jäljellä Bunkkerin ohella Mutteri-ravintola, joka toimii myös sisäänkäyntinä luolastoon.

Retretin alkuperäisistä maanpäällisistä rakennuksista on jäljellä Bunkkerin ohella Mutteri-ravintola, joka toimii myös sisäänkäyntinä luolastoon. Jussi Mankkinen / Yle

Retretin luolasto Punkaharjulla rakennettiin 1980-luvulla, joten rakennustekniikka on uusittava kokonaan.

Punkaharjun Tuunaansaaressa sijaitsevaa taideluolastoa on remontoitu nyt runsaan vuoden ajan. Maan päällä sijaitsevista rakennuksista osa on purettu ja osa modernisoitu.

Luolasto oli tarkoitus saada kokonaisuudessaan käyttökuntoon tulevan kesän näyttelyä varten, mutta toisin kävi. Ainakaan tuhannelle ihmiselle tarkoitettua konserttisalia ei voida avata, kertoo Tuunaansaaren Luola Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sinikka Mäkelä.

– Harmittavan hitaasti on sujunut. Me naiivisti uskottiin, että se olisi jo kesällä kunnossa. Kun siellä on erilaista louhintaa, ja sprinklereitä ja savunpoistohormeja pitää asentaa, niin se vie aikaa ja nostaa kustannuksia.

Jo viime kesänä kerrottiin, että taideluolaston remontin hinta tuplaantui alkuperäisestä kolmesta miljoonasta kuuteen miljoonaan. Nyt kustannukset ovat yli kolminkertaistuneet.

– Puhutaan jo kaksinumeroisista summista, sanoo Mäkelä.

Luolastossa on uusittava kaikki tekniikka sähköistä ilmastointiin sekä päivitettävä paloturvallisuus vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Luolaston pinta-ala on 6 000neliömetriä ja kulkureittejä on kilometrikaupalla.

Ensi kesän näyttely toteutuu suunnitellusti. Toukokuun lopussa avautuvaa näyttelyä rakennetaan piha-alueelle samaan laajemapana kuin viime vuonna. Punkaharju Art Up -kulttuurifestivaali järjestetään heinäkuun 9.-18. päivänä.

Näkymiä Saimaan Taideluolassa kesällä 2020. Jussi Mankkinen / Yle

EU antoi luvan Retretti-nimen käyttöön

Vielä viime kesänä taidenäyttelystä käytettiin nimeä Saimaan Taideluola, koska Retretin tavaramerkin omisti Punkaharjun kuntoutuskeskusta pyörittävä Kruunupuisto Oy, eikä se luovuttanut nimeä Tuunaansaaren Luola Oy:n käyttöön.

Kruunupuisto suunnitteli järjestävänsä nimen alla taiteellista toimintaa, mutta tavaramerkki ehti olla käyttämättä yli viiden vuoden ajan. Näin ollen EU:n teollisoikeuksien viraston päätti tammikuun lopussa, että Tuunaansaaren Luola Oy saa nimen käyttöönsä. Asiasta kertoi ensimmäisenä (siirryt toiseen palveluun)Itä-Savo.

Ensi kesänä käytössä on yhdistelmänimi Saimaan Taideluola Retretti.

– Retretti oli takavuosina vahva brändi, joka houkutteli taiteen pariin myös ihmisiä, jotka eivät näyttelyissä muuten käyneet, Sinikka Mäkelä sanoo.

Retretti-nimi on Mäkelän mukaan etenkin punkaharjulaisille sydämen asia.

– Samoin monille, joilla on hyviä muistoja entisistä Retretin käynneistä. Savonlinnan seudulla oli kolme kovaa: Savonlinnan oopperajuhlat, Retretti ja Kerimäen puukirkko. Niissä käytiin kesäisin.