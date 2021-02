Marika Ploom haluaa kotidialyysiin, mutta ajaa vielä toistaiseksi 190 kilometriä hoitoon ja takaisin – kotidialyysien määrät vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin

Soinilainen Marika Ploom astuu ulos dialyysiosaston ovesta Seinäjoen keskussairaalassa.

Takana on pitkä päivä – aamukahdeksalta Ploom vei lapsensa päivähoitoon ja kouluun Soinissa, hyppäsi autoon ja ajoi lähes puolentoista tunnin matkan Seinäjoelle.

Hemodialyysihoidossa kului tänään noin viisi tuntia, ja edessä on vielä kotimatka takaisin Soiniin.

– Matkaa tulee 190 kilometriä edestakaisin kolme kertaa viikossa, joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Päivä menee aina kokonaan hoidossa, Ploom kertoo. Tänään hän iloitsee siitä, että kotiin ehtii sentään valoisaan aikaan, koska päivät ovat alkaneet pidentyä.

Ploom on käynyt dialyysihoidossa puoli vuotta ja hoitaa nyt dialyysin sairaalassa itsenäisesti. Hän käy parhaillaan keskusteluja lääkärin kanssa kotidialyysiin siirtymisestä.

Dialyysihoito kotona

Dialyysi- eli keinomunuaishoitoa saa Suomessa vuosittain noin 2000 ihmistä. Kotidialyysien määrää halutaan kasvattaa, koska kotidialyysi helpottaa potilaan arkea, sairaalakäynnit vähenevät ja lisäksi kotidialyysi tulee yhteiskunnalle sairaalan vastaavaa halvemmaksi.

Dialyysihoito poistaa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa elimistöön kertyviä kuona-aineita ja nestettä sekä korjaa veren happamuutta.

Dialyysihoitoa on kahdenlaista: hemodialyysihoito tehdään veriteitse ja peritoneaalidialyysi potilaan oman vatsankalvon läpi. Kumpaakin hoitoa on mahdollista saada – tai tehdä, myös kotona.

Seinäjoen keskussairaalan dialyysiosastolla on koronatilanteen takia vierailukielto. Mirva Ekman / Yle

– Moni kertoo, että elämänlaatu kohenee, kun dialyysihoidon voi sovittaa omaan arkeen. Osa voi esimerkiksi jatkaa töissä käymistä tai opiskelua kotidialyysin avulla, kertoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Vaihtelua sairaanhoitopiireittäin

Kotidialyysissä olevien potilaiden määrät vaihtelevat suuresti sairaanhoitopiireittäin.

HUS:in alueella kotidialyysihoidossa on määrällisesti eniten potilaita, mutta Lapin sairaanhoitopiirissä kotidialyysien määrä on prosentuaalisesti suurin asukaslukuun suhteutettuna – jo 46 prosenttia kaikista hoidoista (v. 2019).

Soiten alueella Keski-Pohjanmaalla jo yli kolmannes dialyysihoitoa saavista potilaista tekee kotidialyysiä. Määrä on kasvanut viime vuosina ja sitä myös pyritään kasvattamaan lisää.

– Määriä on saatu nousemaan asiakkaiden ja potilaiden hyvällä ohjauksella ja tietoisuuden lisäämisellä. Kotona toteuttavan dialyysihoidon hyvänä puolena on, että asiakkaan tai potilaan ei tarvitse tulla monta kertaa viikossa sairaalaan vaan hän voi itsenäisesti tai avustettuna tehdä hoidon kotona, sanoo osastonhoitaja Elina Hänninen Soiten dialyysiyksiköstä.

Etelä-Pohjanmaalla vain vähän kotidialyysejä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kotidialyysiä tekeviä potilaita on vain vähän.

– Niukilla mennään tällä hetkellä, siihen on toki useita syitä. Yksi positiivinen syy on kuitenkin se, että moni aiemmin kotidialyysihoidossa ollut potilas on saanut munuaisensiirron viimeisen parin vuoden aikana, toteaa munuaistautien osastonylilääkäri Karri Helin Seinäjoen keskussairaalasta.

Täytyy rehellisesti sanoa, että ainakin meillä dialyysihoitajat ovat tällä hetkellä hyvin kuormitettuja. Karri Helin, osastonylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala

Hän arvioi myös, että kun koronapandemian vuoksi munuaispotilaiden poliklinikkakäyntejä on jouduttu siirtämään, muutama potilas on ajautunut heikkoon kuntoon, ja sen takia on jouduttu aloittamaan hemodialyysihoito sairaalassa kotidialyysihoidon sijasta.

Tilannetta Helin perustelee myös resursseilla, tai lähinnä niiden puutteilla.

Munuaistautien osastonylilääkäri Karri Helin Seinäjoen keskussairaalasta sanoo, että kotidialyysiin siirtyminen vaatii ponnistuksia ja resursseja. Mirva Ekman / Yle

– Kotidialyysiin siirtyminen on aina tietynlainen ponnistus potilaalle ja vaatii enemmän ohjausta. Täytyy rehellisesti sanoa, että ainakin meillä dialyysihoitajat ovat tällä hetkellä hyvin kuormitettuja, ja välillä on mahdotonta erottaa niin paljon työpanosta, että ponnistus tapahtuisi.

Helin muistuttaa kuitenkin, että potilaita kuunnellaan aina heidän toiveissaan ja näitä toiveita myös toteutetaan.

Raha voi muodostua esteeksi

Kotidialyysi ei ole kuitenkaan kaikille potilaille oikea ratkaisu. Jos potilas on huonokuntoinen tai kotona ei ole avustajaa tai puolisoa, joka voi auttaa, voi dialyysin tekeminen olla liian raskasta.

Yksi kotidialyysien lisääntymistä jarruttava tekijä voi olla raha.

Kotidialyysi on kunnalle sairaaladialyysiä kustannustehokkaampaa. Mirva Ekman / Yle

Esimerkiksi Munuais- ja maksaliitto on eduskunnalle tekemässään kirjallisessa kysymyksessä laskenut, että kotihoito tulee yhden potilaan osalta kunnalle vuodessa 17 160—18 200 euroa halvemmaksi kuin sairaalassa tehtävä hoito.

Kotipotilaalle ei voi aiheutua tästä enemmän kustannuksia kuin että jos hän tekisi sitä sairaalassa. Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto

Samalla liitto kuitenkin muistuttaa, että kustannukset kotidialyystä lisääntyvät itse potilaalle sillä, että muun muassa vesi-, sähkö- ja jätemaksut kasvavat. Tähän liitto hakee parhaillaan muutosta.

– Kotidialyysiä tekevällä henkilölle kustannukset voivat olla jopa 1500 euroa vuodessa. Olemme yrittäneet vaikuttaa asiakasmaksulakiin ja olemme vieneet tätä myös eduskuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Kotipotilaalle ei voi aiheutua tästä enemmän kustannuksia kuin että jos hän tekisi sitä sairaalassa, toiminnanjohtaja Sari Högström painottaa.

Kansallinen suositus tekeillä, yhteistyötä lisättävä

Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström uskoo, että kotona tehtävien dialyysien määrää voidaan kasvattaa.

– Meillä on tekeillä parhaillaan Suomen Nefrologiyhdistyksen kanssa kansalliset suositukset siitä, paljonko kotidialyysejä tulisi olla prosentuaalisesti kaikista hoidoista. Tämä on yksi tärkeä asia.

Lisäksi Högström painottaa yhteistyön merkitystä sairaanhoitopiirien, hoitoyksiköiden ja päättäjien sekä liiton ja potilaiden kesken. Terveyskeskustasolle hänellä on myös viesti vietävänään.

– Terveyskeskustasolla lääkärit tarvitsevat lisää koulutusta, että he voivat tunnistaa munuaistaudit ajoissa. Kun päästään ajoissa liikkeelle, ei välttämättä tarvita dialyysejä tai munuaissiirtoja, hän toteaa.

Ploom odottaa elinsiirtoa

Marika Ploom sai viime keskiviikkona Helsingistä odotettuja uutisia – hän oli päässyt elinsiirtolistalle. Siirto voi tapahtua nopeastikin, tai sitten siinä voi kestää. Tietoa odottaessa Ploom aikoo jatkaa suunnitelmaansa kotidialyysiin siirtymisestä.

– Kyllä tuon matkan ajaminen tympäisee välillä. Kotona voisin tehdä dialyysin esimerkiksi silloin, kun lapset ovat hoidossa ja koulussa, hän pohtii.

Marika Ploom harkitsee kotidialyysiä, mikäli elinsiirtoa joutuukin odottelemaan pidemmän aikaa. Mirva Ekman / Yle

Ploomin mielestä kotidialyysi on hyvä vaihtoehto silloin, kun se vain potilaalle on mahdollista toteuttaa.

– Toki täällä sairaalassa on aina se turva, kun hoitajat ovat lähellä.

