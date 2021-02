Professori: Pormestarikisa tuo henkilöt keskiöön politiikan sijaan – "Ehdokkuutta on tyypillistä perustella jalommilla arvoilla"

Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus pitää kevään kuntavaalien ennakkoasetelmia kutkuttavina. Professorin mukaan poikkeuksellisen mielenkiintoiset ehdokkaat herättävät myös valtakunnallista kiinnostusta.

Isotalus sanoo, että Helsingin neljä vuotta sitten käyttöön ottama pormestarimalli vääjäämättä henkilöi kuntavaaleja.

– Näin tapahtui jo neljä vuotta sitten, mutta näyttää nyt siltä, että näissä vaaleissa henkilöityminen todella tapahtuu.

Helsingissä ehdolle on asettunut iso nippu tunnettuja nimiä. Perussuomalaisten pormestariehdokason puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-Aho.Vihreiden ehdokkaana on niin ikään raskaansarjan poliitikko Helsingin apulaispormestarina työskentelevä Anni Sinnemäki.

Kokoomuksen Helsingin piiri päätti eilen esittää puolueen pormestariehdokkaaksi johdon konsulttina ja viestintäalan yrittäjänä toimivaa Kirsi Pihaa. Pihalla on myös vahva poliittinen tausta. Hän toimi parisenkymmentä vuotta sitten kokoomuksen kansanedustajana, kaupunginvaltuutettuna ja europarlamentin jäsenenä.

Isotalus: Samoja piirteitä kuin presidentinvaaleissa

Isotalus näkee pormestarivaalissa samankaltaisia henkilökeskeisiä piirteitä kuin presidentinvaalissa.

– Häivytetään sitä, että kysymys on selkeästi puoluepolitiikasta ja puolueiden tavoitteista. Pormestariehdokkaat ovat puolueittensa kärkiehdokkaita ja ovat hyvin puoluepoliittisia ehdokkaita.

Piha kertoi eilen, että häntä innosti mukaan intohimo kaupungin kehittämiseen, ei niinkään politiikan tekeminen. Isotaluksen mukaan tämänkaltaiset avaukset kuvastavat pyrkimystä häivyttää puoluepolitiikkaa ja tuoda henkilöt keskiöön.

– Näin voidaan pyrkiä puhuttelemaan laajempaa joukkoa yli puoluerajojen.

Tampereen yliopiston viestinnän professori PekkaIsotaluksen mukaan perussuomalaiset puolestaan ovat pyrkineet luomaan asetelmaa, jossa tunnetulla pormestariehdokkaalla saataisiin lisää valtakunnallista näkyvyyttä ja tämän toivotaan tuovan menestystä myös Helsingin ulkopuolella. Perussuomalaisille vaikeita alueita ovat perinteisesti isot yliopistokaupungit.

– Ehdokkaaksi asettumista on tyypillistä perustella jalommilla arvoilla, Isotalus sanoo.

Politiikan henkilöityminen jakaa mielipiteitä

Isotaluksen mukaan politiikan henkilöityminen nähdään joko myönteisenä tai kielteisenä kehityksenä.

– Paljon politiikkaa seuraavat ja siitä kiinnostuneet pitävät yleensä kielteisenä, että poliittisten kysymysten sijasta keskitytään henkilöihin. Ne, jotka eivät politiikasta yleensä ole kiinnostuneita saattavat sen sijaan innostua seuraamaan vaaleja ja äänestämään, jos mennään henkilöt edellä.

Näin pyritään kosiskelemaan liikkuvia äänestäjiä.

– Esimerkiksi Kirsi Pihan ryhtyminen ehdokkaaksi on tekemässä vihreiden ja kokoomuksen taistelusta Helsingissä entistäkin tiukemman.

Professori toteaa, että ottamalla heti kovin vahvasti kantaa käännetään selkä osalle äänestäjistä. Olemalla yleisen hyvän puolella ei käännetä selkää kenellekään.

– Politiikassa pyritään usein olemaan ääripäiden välillä, jotta onnistuttaisiin, Isotalus sanoo.

Vaaleihin on aikaa enää parisen kuukautta. Isotalus itse toivoisi jo asiapitoista keskustelua julkisuudessa toistaiseksi käydyn ehdokasasettelun puimisen sijaan.

Voit keskustella kuntavaaleista keskiviikkoon kello 23 asti. Napauta alla näkyvää keskustele-painiketta.

Lue myös:

Ylen kysely: Kirsi Piha on Helsingin kokoomusvaikuttajien ykkössuosikki pormestariehdokkaaksi – moni jättää vielä kertomatta, ketä kannattaa

Anni Sinnemäki mukaan Helsingin pormestarikisaan – tavoitteena paikata koronan jättämät sosiaaliset haavat

Jussi Halla-aho lähtee mukaan Helsingin pormestarikisaan – sanoo olevansa valmis myös apulaispormestariksi

Paavo Arhinmäki asetettiin vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi Helsingissä – "Tarvitaan lähiöpormestari"

Eva Biaudet tarjoutuu RKP:n pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Keskustan pormestariehdokkaaksi Helsingissä Saarikon avustaja Eeva Kärkkäinen

Jälleen uusi nimi Helsingin pormestarikisaan – Sinisten ehdokas on nuori Tiina Ahva