Kaksi suomalaista pyörittää tosi-tv-tähtien kanssa järjestelmällistä laitonta rahapelikampanjaa – uusi laki voi tuottaa porukalle isot sakot

Swaippaa tästä ylös niin saat ilmaista pelirahaa! Tallettamalla 200 euroa tuplaat pelirahasi! Saat bonusta rekisteröitymällä nyt!

Uhkapelimainoksia tulvii sisään ovista ja ikkunoista, jos mainonnalle avaa silmänsä somessa. Esimerkiksi Temptation Island -reality tv-ohjelmasta tunnetuksi tulleet Jonna Paakkinen, Mathilda Westerberg, Emilia Ikonen ja Waldemar Kettunen mainostavat nettikasinoita viikoittain omilla Instagram-tileillään. Kasinopelaamistaan jakavat myös lateksituppina tunnettu Lauri Kangas ja Janina Lohilahti omilla Twitch-kanavillaan.

Pienet ja keskisuuret somevaikuttajat mainostavat pokkana ulkomailta käsin operoivia nettikasinoja. Laittomaan toimintaan on kuitenkin hankalaa puuttua.

Uhkapelejä kannustetaan pelaamaan ulkomaille rekisteröidyillä nettikasinoilla, koska sieltä voitot voi nostaa tilille verovapaasti. Vaikka nettikasinot toimivat ulkomailta käsin, niiden taustalla vaikuttavat suomalaiset henkilöt.

Esimerkiksi Pikakasino-uhkapeliyritys on rekisteröity Maltalle, mutta yrityksen henkilöstö on suomalaista: Pikakasinon taustayrityksen Play Northin markkinointijohtajana toimii Tommi Verkasalo ja affiliate managerina eli kumppanuuksia hoitavana toimihenkilönä Mikael Peränen.

Suomessa raha- ja uhkapelejä saa markkinoida ja pyörittää vain Veikkaus. Kuitenkin esimerkiksi Pikakasinoa ja muita nettikasinoita mainostetaan lähes päivittäin eri vaikuttajien sometileillä.

Miten laiton mainostaminen on edes mahdollista? Ja miksi ilmiön annetaan rehottaa valtoimenaan?

Tavoittelimme lukuisia nettikasinoita mainostavia somevaikuttajia haastateltaviksi. Monista yhteydenottopyynnöistä huolimatta saimme vain yhden vastauksen – asiaa ei haluta kommentoida.

Vastauksia ei tullut myöskään nettikasinoilta, vaikka yhteyttä otettiin sinnikkäästi eri kanavia pitkin soittamalla, sähköpostitse, Facebookin ja Skypen välityksellä.

Taustalla järjestelmällistä markkinointitoimintaa ja vastuullisuuspesua

Täydellinen radiohiljaisuus voi tuntua äkkiseltään oudolta. Hiljaisuuden lisäksi nettikasinomainonnassa on monia muitakin yhdistäviä tekijöitä.

Vaikuttajien mainokset on useimmiten tehty niin, että ne häviävät tietyn ajan sisällä. Esimerkiksi Instagramin tarinoihin tehdyt mainokset häviävät vuorokauden sisällä, ja striimauspalvelu Twitchin livelähetykset eivät tallennu mihinkään, ellei niitä erikseen tallenneta.

Kasinomainoksissa ei myöskään ole mainintoja siitä, että ne ovat mainoksia. Lisäksi vaikuttajien omat nettisivut, jonne parhaat kasinotarjoukset kootaan viikoittain, ovat lähes identtisiä keskenään.

Nettikasinoita mainostetaan usein Instagramin tarinoissa, joista ne katoavat 24 tunnin sisällä. Julkaisuista puuttuu lähes poikkeuksetta mainosmerkintä kaupallisesta yhteityöstä. Kuvakollaasi Waldemar Kettusesta, Jonna Paakkisesta ja Mathilda Westerbergistä. Kuva: Rea Lemström /Yle.

Yhteistä niille on myös se, että ne eivät ole niin sanottujen valtavirtajulkkisten tekemiä, vaan pienempien yleisöjen somevaikuttajia, arpajaishallinnon ylitarkastaja Mikko Cantell arvioi.

Nettikasinoiden mainostamisen taustalla pyörivät kuitenkin todella isot rahat, mediapersoona ja somevaikuttaja Rosanna Kulju sanoo. Hänkin on saanut useita yhteistyötarjouksia nettikasinoilta ja uhkapelifirmoilta vuosien varrella.

– Olen kieltäytynyt niistä. Uskon, että samat ihmiset hoitavat useiden pelifirmojen markkinointiyhteistöiden koordinointia, koska välillä yhteydenotot vähenevät, Kulju pohtii.

Somevaikuttajat puhuvat Kuljun mukaan harvoin tekemistään yhteistöistä keskenään. Kulju painottaa sitä, ettei moralisoi ketään mainoksien tekemisestä. Kritiikkiä tulee enemmänkin järjestelmälle.

– Mainoksien tekeminen on liian helppoa tällä hetkellä eikä lakia välttämättä tunneta niin hyvin. Jokainen saa kuitenkin pelata nettikasinoilla, mutta mainostaminen on kielletty. Koska raja on häilyvä, mainoksia on helppo tehdä.

Kasinomainoksiin lisätään usein jonkin auttavan tahon yhteystiedot, kuten esimerkiksi linkki peliongelmaisia auttavan neuvontapalvelu Peluurin sivuille.

Peluuri ei kuitenkaan tee virallisesti yhteistyötä nettikasinoita mainostavien vaikuttajien kanssa.

– Maltan kasinoiden lisenssiin kuuluu ilmeisesti ehto, että kasinomainoksissa pitää olla jonkin auttavan tahon yhteystiedot. Koska Peluuri on valtakunnallinen palvelu, on siinä mielessä ymmärrettävää, että Peluuri on linkattu sivuille, Peluurin päällikkö Inka Silvennoinen toteaa.

– Alkuun puutuimme ilman lupaa tehtävään Peluurin mainontaan, mutta niitä on nyt niin valtavan paljon, että meillä ei ole resursseja puuttua asiaan.

Kieltokehotukset eivät aina pure – kysyimme mitä poliisi voi tehdä

Poliisin on vaikea puuttua laittomaan rahapelien markkinointiin, koska se on pirstaloitunut lukuisiin eri kanaviin. Rahapelien markkinointia ja toimeenpanemista valvoo Poliisihallituksen alainen arpajaishallinto.

Arpajaishallinnossa ollaan tietoisia nettikasinoiden laittomasta mainosmarkkinasta, joka on räjähtänyt käsiin.

– Valitettavasti tämä ilmiö on sellainen, että uusia julkisuuden hahmoja tulee sitä mukaa, kun vanhat luopuvat nettikasinoiden mainostamisesta, arpajaishallinnon ylitarkastaja Mikko Cantell aloittaa.

– Voimme puuttua tähän tällä hetkellä ainoastaan hallinnollisesti kehotusten ja kieltojen kautta. Koska emme ole esitutkintaviranomaisia, meillä ei ole valtuuksia mennä asiaan sen syvemmälle. Hallinnollinen prosessi on kuitenkin hidas reagoimaan tähän ilmiöön, koska uusia tapauksia tulee jatkuvasti, Cantell selventää.

Kun arpajaishallinnossa törmätään laittomaan rahapelimarkkinointiin esimerkiksi Instagramissa, julkaisun tehneeseen henkilöön otetaan yhteyttä. Hänelle kerrotaan rahapelien markkinoinnin lainsäädännöstä, eli yksinkertaistaen siitä, että vain Veikkaus saa markkinoida rahapelejä Suomessa.

Useimmiten ensimmäinen yhteydenotto riittää ja mainostaminen lopetetaan, Cantell sanoo. Arpajaishallinto jää kuitenkin joksikin aikaa seuraamaan, jatkuuko mainostaminen vaivihkaa.

Mikäli se jatkuu, voidaan julkaisun tekijää kieltopäätöksellä ja sitä tehostavalla uhkasakolla käskeä lopettamaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan kielto voidaan kohdistaa kuitenkin ainoastaan elinkeinoharjoittajiin, eli esimerkiksi kevytyrittäjiin.

– Yksityishenkilön osalta asia on mutkikkaampi. Yksityishenkilönä voi vedota siihen, että näyttää pelaamista huvikseen, Cantell selittää.

Jos kehotukset ja käskyt eivät auta ja somea tehdään työkseen, voi poliisi aloittaa esitutkinnan arpajaislain rikkomisesta.

Mediapersoona ja somevaikuttaja Rosanna Kulju arvioi saavansa vuosittain kahdesta kolmeen yhteistyötarjousta eri nettikasinoilta. Timo Korhonen / All Over Press

Arpajaislakia ollaan tänä vuonna uudistamassa, jotta esimerkiksi laittomaan markkinointiin pystyttäisiin puuttumaan hanakammin. Poliisihallitukselle esitetään lakiluonnoksessa mahdollisuutta antaa seuraamusmaksuja yksityishenkilöille ja yrityksille rangaistukseksi laittomasta toiminnasta.

Seuraamusmaksu olisi oman yrityksen kautta toimivilla yrityksen edellisen vuoden liikevaihdosta neljä prosenttia. Yksityishenkilöillä seuraamusmaksu suhteutettaisiin edellisvuoden verotukseen. Yksityishenkilönä maksua joutuisi maksamaan enimmillään vain 40 000 euroa.

Jos seuraamusmaksu tulee käyttöön, se voisi toimia niin sanottuna pelotekeinona.

– Sana leviää varmasti, kun yksi saisi seuraamusmaksun maksaakseen. Sekin voi vaikuttaa, että maine menee, ja toki rahaa maksun maksamiseen, Cantell pohtii.

Uusi seuraamusmaksu ja muut muutokset arpajaislakiin ovat nyt lausuntokierroksella. Eduskunnan on tarkoitus käsitellä lakimuutosta kesällä, ja uuden lain on näillä näkymin tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

– Kylmä fakta on se, että kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että rahapelien mainostaminen on Suomessa laitonta. Asiaa varmasti helpottaa se, jos lakia saadaan muutettua, Rosanna Kulju pohtii.

Juttua varten on haastateltu lisäksi somevaikuttajien kanssa markkinointia tekevän Indieplacen toimitusjohtajaa Hanna Vartiaista.

Laittomasta rahapelien markkinoinnista kirjoitti joulukuussa myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) (vain tilaajille).