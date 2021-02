Oulu päätti koronatoimista: toinen aste lähiopetukseen ehkä ensi viikolla, uimahallit ja kuntosalit pysyvät kiinni – lue tästä uudet linjaukset

Oulun kaupungin johtoryhmä on pohtinut uusia koronalinjauksia kokouksessaan keskiviikkoaamuna.

Niitä kommentoi tuoreeltaan kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo Ylen suorassa lähetyksessä. Voit katsoa tallenteen haastattelusta tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Mäkitalo sanoo, että johtoryhmä on valmis siirtämään toisen asteen opetuksen lähiopetukseen ensi viikon aikana, sillä edellytyksellä, että tartuntatilanne kehittyy hyvään suuntaan jatkossakin.

Sen sijaan esimerkiksi uimahalleja ja kuntosaleja koskevat nykyiset linjaukset pysyvät voimassa 23. helmikuuta saakka. Mäkitalon mukaan kaupunki haluaa vedota kuntalaisiin, etenkin nuoriin aikuisiin: jos hyvä kehitys pystytään säilyttämään, seuraavaksi voitaisiin avata uimahallit ja kuntosalit.

Taukotilat tiiviinä paikkoina ovat Mäkitalon mukaan mahdollisia tartuntalinkoja.

Oulun kaupungin johtoryhmä suosittaa hyvinvointilautakunnalle, että museot, kirjastot ja nuorisotilat pysyvät niin ikään nykyisellä tavalla suljettuina helmikuun 23. päivään saakka.

Aikuisten ryhmäharrastusten osalta avaaminen on vielä kaukana, sillä kaupunki on päättänyt, että tartuntamäärien laskiessa paikkoja avataan asteittain. Terveysjohtajan mukaan tästä on tehty alustavaa tärkeysjärjestystä.

– Aikuiset sietävät paremmin rajoituksia kuin lapset ja nuoret, hän perustelee.

Yökerhojen lisäksi muutamia tartuntoja on ollut ruokaravintoloissa. Mäkitalon mukaan tämä on kuitenkin ollut pienimuotoista eikä ongelma ole iso.

Mäkitalo sanoi Ylen suorassa lähetyksessä myös, että kasvomaskien käyttö kouluissa on toiminut toivotusti: koulu on altistumispaikkana erityinen, mutta korona-altistumisia on ollut niissä vain vähän. Maskin käyttö vaikuttaa tilannekohtaisesti karanteeniin asettamiseen, hän toteaa.

Tilanne on parempaan päin

Tilanne linjausten taustalla on se, että Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne on kehittynyt kuluneen viikon aikana myönteiseen suuntaan.

Sekä koronatartuntojen määrissä että ilmaantuvuudessa on tapahtunut alueella selvää laskua. Tartuntoja havaitaan keskimäärin alle kymmenen tartunnan päivätahtiin. Suurin osa tartuntojen lähteistä pystytään selvittämään, eikä alueella ei ole havaittu viruksen varianttimuotoja.

Maakunta on palannut jo aiemmin leviämisvaihteesta kiihtymisvaiheeseen.

Ilmaantuvuus on korkea, mutta ilmaantuvuusluvut laskevat nyt selvästi. Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden oli tiistaina 2. helmikuuta 83,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 63,8. Alkuviikosta Oulun kaupungin testauspisteissä on käyty edellistä viikkoa vilkkaammin.

