Herätys: Koostimme pandemian talousvaikutukset, koululaisten karanteenikäytännöissä vaihtelua, Yhdysvalloissa republikaanit tekevät pesäeroa Trumpiin

Yleensä karanteeniin määrätään koko koululuokka, Helsingissä vain osa

Kunnissa on erilaisia käytäntöjä silloin, kun luokasta löytyy koronatartunnan saanut oppilas. Helsingin linjaus eroaa muusta Suomesta siinä, millä tavoin koululaisryhmä katsotaan altistuneeksi. Se johtuu siitä, että tartuntatautilaista on kahdenlaista tulkintaa.

Kuluttajien ostoksista saadaan nopeasti tietoa korttimaksujen perusteella. Henrietta Hassinen / Yle

Yle poimi signaaleja, jotka heijastavat koronakriisin vaikutusta talouteen Suomessa ja maailmalla. Grafiikka näyttää muutoksia muun muassa maksukorttiliikenteessä, lentomatkustajien määrässä ja työllisyysluvuissa. Katso ja kommentoi: mitä lukuja sinä haluaisit meidän seuraavan?

Yhdysvalloissa republikaanit päättävät hyväksyäkö salaliittoteoriat vai Trumpista irrottautumisen

Yhdysvalloissa republikaanit päättävät pian salaliittoteorioita levittäneen kongressiedustajan Marjorie Taylor Greenen tulevaisuudesta valtakunnanpolitiikassa. Saul Loeb / AFP

Yhdysvalloissa republikaanipuolue on mahdollisesti tekemässä pesäeroa Donald Trumpin kauteen. Republikaanit päättävät tänään alkavassa kokouksessaan intohimoisen Trumpin kannattajan ja salaliittoteorioita levittävän kongressiedustajan Marjorie Taylor Greenen tulevaisuudesta valtakunnanpolitiikassa. Kokousta varjostaa puolueen mahtimiesten välirikko. Senaatin ryhmänjohtaja Mitch McConnell ei halua enää puhua Trumpin kanssa.

Youtube on edelleen nuorten aikuisten ykkösmedia – tubettajilta läpilyönti vaatii yhä enemmän

Myyrmäkeläiset Iba ja Keinaan tietävät, miten Youtube-kanava "blow uppaa". Matti Myller / Yle

Ylen teettämän kyselyn mukaan Youtube pitää pintansa nuorten aikuisten käytetyimpänä mediana. Tutkimuksen mukaan Youtube tavoittaa 76 prosenttia 30–45-vuotiaista viikoittain ja alle kolmekymppisistä peräti 91 prosenttia.

Tubettajilta läpilyönti vaatii yhä enemmän. Sen tietävät hyvin Vantaan myyrmäkeläiset Ibrahim Manza, 18, ja Abdirahman Keinaan, 18. Heidän Molybros-kanavansa on juuri saavuttamassa 100 000 seuraajan rajan, ja juhlavideo on jo suunnitteilla.

Lumisateet siirtyvät etelästä itään ja pakkanen paukkuu edelleen

Etelässä on satanut yön aikana runsaasti lunta ja ajokeli on vielä aamullakin etelässä huono. Lumisateet siirtyvät päivän mittaan itään. Lunta kertyy maan kaakkoisosassa monin paikoin noin viisi senttimetriä. Maan itäosaa lukuun ottamatta sää on poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötilat vaihtelevat etelän -5 ja pohjoisen -25 välillä.

