Kirjeenvaihtajalta: Republikaanien ratkaisun aika on koittanut - Puolueen on päätettävä, hyväksyykö se salaliittoteoriat vai Trumpista irrottautumisen

WASHINGTON Yhdysvaltain kongressissa esitetään keskiviikosta alkaen republikaanipuolueen kärsimysnäytelmää. Puolue on tekemässä kipeää pesäeroa (siirryt toiseen palveluun) Donald Trumpin kaudella rehottaneeseen valehtelemiseen.

Vai onko? Tämä on kysymys, johon tuon näytelmän, republikaanien sisäisen kokouksen, odotetaan tuovan vastauksen. Republikaanit päättävät siinä intohimoisen trumpistin, kongressiedustaja Marjorie Taylor Greenen tulevaisuudesta valtakunnanpolitiikassa.

Kokousta varjostaa puolueen mahtimiesten välirikko. Neljä vuotta presidenttiä sietänyt ja häntä omiin poliittisiin tarkoituksiinsa hyväksikäyttänyt senaatin ryhmänjohtaja Mitch McConnell ei halua enää ikinä puhua Trumpin kanssa (siirryt toiseen palveluun).

McConnell on Greenesta tylyn mielipiteensä jo ilmaissut. Hänen mielestään Greenen ”typerät valheet ja salaliittoteoriat ovat republikaanipuolueen ja koko maan syöpä.” (siirryt toiseen palveluun)

McConnell on 78-vuotias ja ehkä viimeistä kauttaan kongressissa. Hän oli vuosikausia puolueen kiistaton ykköshahmo, mutta ei enää. Hänen riitansa Trumpin kanssa nosti paalupaikalle edustajainhuoneen ryhmänjohtaja Kevin McCarthyn, joka kävi viime viikolla Mar-a-Lagossa Floridassa tekemässä lehmänkauppoja. (siirryt toiseen palveluun)

Tapaamisen tuloksena Trump päätti jäädä puolueeseen ja auttaa sitä voittamaan 2022 kongressivaaleissa. Vastapalveluksena Trump saa puolueen tuen ensi viikolla alkavassa virkarikosoikeudenkäynnissään. Hän tarvitsee sitä kipeästi.

80-sivuinen syytekirjelmä pitää Trumpia vastuullisena loppiaisen tapahtumiin. Trumpin kannattajien hyökkäyksessä kongressiin (siirryt toiseen palveluun) tammikuun kuudentena päivänä kuoli viisi ihmistä. Yksi uhreista oli istuntosalista kaasunaamarit kasvoillaan turvaan juosseita kongressiedustajia vartioinut poliisi.

Virkarikosoikeudenkäynti pidetään senaatissa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että republikaanit mitä todennäköisimmin estävät Trumpin tuomitsemisen – syytekirjelmästä välittämättä, osana McCarthyn ja Trumpin tekemää poliittista diiliä.

Esimakua tästä saatiin senaatin viime viikon äänestyksestä. Siinä ainoastaan viisi republikaanisenaattoria piti valtakunnanoikeuteen rinnastettavaa prosessia ylipäätään tarpeellisena. Trumpin tuomitseminen mellakan lietsomisesta edellyttäisi sitä (siirryt toiseen palveluun), että demokraattien lisäksi vähintään 17 republikaania äänestäisi sen puolesta. Se näyttää epätodennäköiseltä.

Republikaanit hävisivät vaaleissa sekä Valkoisen talon että enemmistön kongressissa. Vaalitappionsa jälkeen Trump kävi Joe Bidenin virkaanastujaisiin saakka 77 päivää kestäneen kampanjan, jossa väitti äänestystulosta vilpilliseksi.

Kaikki Trumpin nostamat 61 vaalivilppikannetta kaatuivat oikeussaleissa. Nyt yli 3100 nimekästä oikeusoppinutta (siirryt toiseen palveluun) entisen oikeusministerin johdolla vaatii Trumpin asianajajan Rudy Giulianin lakimiesluvan perumista. He perustelevat rajua vaatimustaan sillä, että Giuliani agitoi perättömiä kanteita.

Kongressissa 137 republikaaniedustajaa oli valmiita valehtelemaan (siirryt toiseen palveluun) vaalien vilpillisyydestä poliittisista syistä. Tämä sopi monille republikaanien äänestäjille, mutta ei kuitenkaan kaikille.

Hyökkäys kongressiin ja McCarthyn kyyninen kauppa olivat viimeinen pisara maltillisille konservatiiveille. Puolue on menettänyt viime viikkoina kymmeniä nimekkäitä jäseniään (siirryt toiseen palveluun).

Usko on horjunut myös Trumpin vankkumattomana pidetyssä kannattajaryhmässä, valkoisten protestanttien keskuudessa. Useat Trumpin maanvyörymävoittoa profetoineet saarnamiehet ja -naiset (siirryt toiseen palveluun)ovat viimeistään vaalien jälkeen paljastuneet laskelmoiviksi poliittisiksi pelureiksi.

McConnell kiteytti puolueen ongelman kysymykseksi totuudesta. Republikaanien on lopultakin päätettävä, hyväksyvätkö he valehtelemisen ja salaliittoteorioiden levittämisen osana politiikantekoa vai eivät. Merkittävä testi siitä on tänään ja huomenna pidettävä kokous.

Greene on esimerkiksi väittänyt (siirryt toiseen palveluun)Yhdysvaltain viime vuosien vakavimpia kouluammuskeluja sepitetyiksi. Tästä huolimatta republikaanit istuttivat hänet uuden edustajainhuoneen koulutusvaliokuntaan.

Tämä nostatti niin paljon vastalauseita Yhdysvalloissa, että republikaanien oli pakko kutsua koolle ylimääräinen istunto päättämään, onko Greene paikkansa ansainnut vai ei.

Liz Cheney on syyttänyt Trumpia kongressihyökkäykseen yllyttämisestä. AOP

He päättävät samalla Liz Cheneyn jatkosta. Cheney on ollut republikaanien nousevia nimiä. Hänet valittiin puolueen suunnitteluelimen puheenjohtajaksi. Nimitys nostaa hänet kolmanneksi edustajainhuoneen republikaanien arvojärjestyksessä.

Cheney on kuitenkin joutunut Trumpin kannattajien armottoman maalittamisen kohteeksi, koska hän lausui loppiaisen tapahtumista suorat sanat ja syytti Trumpia väkijoukon yllyttämisestä.

Trump on edelleen Yhdysvaltain suosituin poliitiikko. Hänen vaikutusvallastaan puolueessa kertoo se, että republikaanit joutuvat käsittelemään Greenen rinnalla myös Cheneyn erottamista kurinpidollisista syistä.

Greenen ja Cheneyn tapaukset piirtävät kuvaa äärisuuntiin hajoavasta puolueesta. Toisaalta kokous voi antaa republikaaneille myös uuden mahdollisuuden. He voivat puhkaista mädän kulttuurin, irrottautua Trumpin kaudesta ja aloittaa sisäisen uudistumisen.

