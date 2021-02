Onko Vantaan kouluissa virusmuunnosta? Kaupunginjohtaja kertoo tuoreet tiedot, suora lähetys alkaa kello 12

Voit seurata Vantaan kaupunginjohtajan infoa klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Vantaan kouluissa ei ole toistaiseksi varmistunut yhtään koronaviruksen muunnostapausta. Virusmuunnosepäilyjä ollut tähän mennessä Vantaalla neljässä koulussa, viimeisimpänä Viertolan ja Lehtikuusen kouluissa.

Tuoreita tietoja koulujen virustilanteesta on odotettavissa tänään Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen pitämässä tiedotustilaisuudessa, joka alkaa kello 12. Yle lähettää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Vantaalla tulee ilmi nyt päivittäin noin positiivista testitulosta, Viljanen twiittaa. Tiedotustilaisuuden muita aiheita ovat muun muassa rokotustilanne Vantaalla sekä rajoitusten täytäntöönpanot palveluissa.

Aronkytö: Vantaan muunnostartunnat peräisin ulkomailta

Vantaalla on todettu virusmuunnostartuntoja tähän mennessä lähinnä maahan saapuneilta suomalaisilta matkailijoilta, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Varmistettuja virusmuunnoksia on ollut yhteensä 12, joista valtaosa on matkailijoilla tai heidän lähipiirillään. Tartunnan saaneet on asetettu 14 päivän karanteeniin ja kaikki altistuneet on jäljitetty.

Vantaan koulujen virusepäilyistä ei ole toistaiseksi varmistunut yhtään muunnostapausta. Tarkemmassa analysoinnissa eli sekvensoinnissa on edelleen kouluissa ja muualla testattujen näytteitä tällä hetkellä lähes 100. Niiden tulokset valmistuvat loppuviikosta ja ensi viikolla.

