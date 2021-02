Pienpanimot kiinnostavat sijoittajia – osakeanti voi olla osoitus myös fanikulttuurista

Euroopan nopeimmin kasvava panimo löytyy Tampereelta. Pyynikin Brewing Company on aloittanut tuotannon Viron tehtaalla.

Kasvuyritykset ovat muutakin kuin it-alaa tai teollisuuden innovaatioita. Pienpanimot ovat globaaleissa kasvuyrityslistauksissa selkeästi edustettuina. Kaikki pienpanimot eivät tavoittele kasvua, mutta potentiaalia panimoalalla tässä ajassa on. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroosin mukaan ihmisten arvot ja toimintatavat ovat muuttuneet.

– Jos aiemmin oluita ostettiin hinnan perusteella niin nyt on kuluttajien kesken noussut individualismi ja itseensä panostaminen, mitä korona-aika on vielä lisännyt, Aarikka-Stenroos havainnoi.

Kasvuyrityksen menestyminen on monen tekijän summa myös panimoalalla.

– Jos panimolla on oma kiinnostava brändi, kiinnostava tarina, maku on kohdallaan ja toimiva jakelu, niin yhtälö voi toimia, Aarikka-Stenroos summaa.

Onnistuminen on kaikkien osasten summa. Tärkeää on tietysti myös löytää uskollista asiakaskuntaa.

– On hyvä, ettei ostos jää vain yhteen kokeilukertaan. Lojaalit asiakkaat vaikuttavat liikevaihtoon ja liikevaihdon kehitykseen.

Euroopan nopeimmin kasvava panimo löytyy Tampereelta

Tamperelaisella pienpanimolla Pyynikin Brewing Companylla on jo jonkin aikaa ollut positiivinen ongelma. Se ei ole pystynyt myymään tuotettaan kaikille halukkaille, sillä tuotantokapasiteetti ei ole vastannut kysyntää. Nyt tuotanto on jo käynnistetty Viron Haljalasta vastikään ostetulla panimolla. Loikkaus tuotantomäärissä on valtava.

– Kasvua haetaan siten, että se olisi noin kymmenkertainen viime vuoden tuotantolukuihin verrattuna. Seuraavat viisi vuotta on suunniteltu siten, että 20 miljoonaan litraan tähdätään, sanoo Pyynikin Brewing Companyn perustaja Tuomas Pere.

Pyynikin Brewing Companyn perustaja Tuomas Pere haaveilee nyt ryhtyvänsä tekemään normaaleja työpäiviä, kun yritykseen on palkattu toimitusjohtaja. Mari Vesanummi / Yle

Pyynikin Brewing Company yrittää napata siivua isompien panimoiden myynnistä. Kuluttajaliiketoiminta ei ole helppo ala, sillä tarjontaa on valtavasti. Pienpanimoiden määrä on jo hieman laskenut parin vuoden takaisesta, tällä hetkellä Suomessa on Pienpanimoliiton mukaan 79 pienpanimoa.

Mikäli yrityksen tavoitteet toteutuvat, Pyynikin Brewing Company panee itsensä ulos pienpanimosarjasta, sillä verotuksellisesti vedenjakajana pidetään 15 miljoonan tuotetun litran vuosittaista määrää. Viron kolmanneksi suurimman panimon hankinta tamperelaispanimolle on harkittu riski.

– Liiketoiminnassa on aina riskejä. Pitää uskaltaa, niin kuin me ollaan uskallettu viimeiset kahdeksan vuotta, Pere sanoo.

Pyynikin Brewing Companyn tuoreen toimitusjohtajan Kari Lappalaisen mukaan yrityksen pohjatyöt on tehty hyvin. Kasvua voidaan jatkaa samaan tahtiin. Tavoitteena on kymmenkertaistaa tuotanto viidessä vuodessa. Mari Vesanummi / Yle

Tuomas Pere aikoo myös puolittaa 16-tuntiset työpäivänsä. Yritykseen on nyt palkattu ensimmäistä kertaa ulkopuolinen toimitusjohtaja. Kari Lappalainen aloitti työnsä tammikuun puolivälissä. Viron tehtaan hankinta osui sopivasti toimen alkumetreille. Lappalaista ei tahti kuitenkaan hirvitä, sillä kuluttajatutkimusten mukaan Pyynikin brändillä on vetoa.

– On kyllä ollut todella vauhdikas startti tähän pestiin. Viimeisen viiden vuoden aikana volyymi on jo kymmenkertaistunut, jatketaan samaan tahtiin, Lappalainen hymyilee.

Joukkorahoitus ja osakeanti pitävät pienemmätkin pinnalla

Akaalainen pienpanimo Hopping Brewsters tavoittelee puolestaan hengissä säilymistä koronan yli. Tilanne ei näytä huonolta, sillä vaikka ravintolapuolen myynti on kyykännyt, on oman tehtaanmyymälän ulosmyynti noussut merkittävästi.

Rahoittajiakin pienpanimo hakee, mutta kasvua ei puserreta väkisin. Pienimuotoinen julkinen anti on käynnissä paraikaa. Hopping Brewstersin perustaja Kimmo Kyllönen ei lupaa lokoisia eläkepäiviä osakkeen tuottamilla rahoilla, mutta tiedossa on hyvää olutta ja yhteishenkeä.

– Se on kevyttä osakeantia, jossa saa osakkuuden, mutta on samalla joukkorahoitusta.

Hopping Brewsters Beer Companyn perustaja Kimmo Kyllönen on havainnut selvän nousun panimon vähittäismyynnissä korona-aikana. Mari Vesanummi / Yle

Osakkeen hankkivat ovat yleensä tuotteen kuluttajakuntaa tai fiilissijoittajia, jotka innostuvat panimon tarinasta.

– Me emme peittele sitä faktaa, että pienpanimo ei ole välttämättä ole se kovin sijoitus. Kannattaa etsiä toinen kohde varmalle eläkesijoittamiselle, Kyllönen naurahtaa.

Pienpanimoilla on usein joukkorahoitusta osakeannilla, mikä tuotantotalouden professorin mukaan toisaalta sitouttaa asiakaskuntaa, toisaalta jättää panimolle päätäntävallan omasta linjastaan.

– Jos verrataan pääomasijoittamisen kautta rahoittamiseen tai enkelisijoittamiseen, niin silloin joutuu monesti hiukan luopumaan omasta näkemyksestään tai ainakin ottaa muita näkemyksiä vastaan, Aarikka-Stenroos kiteyttää.

Toijalassa vielä odotetaan olutmarkkinoiden maailmanvalloitusta, mutta haave elää yhä. Kyllönen toivoo, että koronan tuoma poikkeustila loppuisi vuoden sisään. Silloin voisi potkia lisää vauhtia suunnitelmiin.

– Eihän tätä tekisi pirukaan ilman uskoa omaan juttuun. Jos se usko menee, niin silloin kannattaa lähteä palkkatöihin.

Pienpanimon tarina ja brändi vetoavat yhä yksilöllisempiin asiakkaisiin, jotka haluavat panostaa itseensä. Yksilöllisestä tuotteesta ollaan valmiita maksamaan. Mari Vesanummi / Yle

