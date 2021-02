Yllätysiskuja luvassa Helsingin baareihin – tarkastusten taustalla ilmoitukset ja bilevideo, jossa turvavälit näyttävät unohtuneen

Aluehallintovirasto aikoo tehdä lähipäivinä tarkastusiskuja ravintoloihin ja yökerhoihin Helsingissä. Tarkastajat suuntaavat muun muassa Kampissa sijaitsevaan yökerho Maxineen.

Saamiensa ilmoitusten perusteella viranomaiset epäilevät, että Maxinessa on juhlinut sallittua suurempi määrä ihmisiä ja ilman riittäviä turvavälejä.

Maxinea pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtajan Antti Raunion mukaan yökerhossa ei ole ollut liian paljon ihmisiä.

– Liian isot asiakasmäärät kiistän täysin. Meillä ei ole tietoa, että AVI olisi tekemässä tänne tarkastuksen. Luotan täysin yökerhon henkilökuntaan.

Ravintolatoimenjohtajan Mira Ritasmäen mukaan Maxinessa on 700 asiakaspaikkaa. Tällä hetkellä Helsingin ravintoloissa saa olla kerrallaan puolet normaalista asiakasmäärästä.

Ravintolarajoituksista johtuen yökerho on auki keskiviikkoisin ja perjantaista sunnuntaihin kello 19–23.

– Meillä on ollut keskiviikkoisin keskimäärin 100 kävijää. Vaikea nähdä, miten asiakasmäärät ylittyisivät, sanoo Ritasmäki.

Hän korostaa ravintolan hyvää yhteistyötä AVIn kanssa.

Somessa on levinnyt video juhlijoista yökerhossa

Muun muassa Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi aiemmin, että sunnuntaina pidetystä Afro Sunday -tapahtumasta oli jaettu sosiaalisessa mediassa videoita, joista saattoi saada sen käsityksen, etteivät juhlijat noudattaneet turvavälejä.

Aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen kertoo, että ilmoituksia on tullut useita.

– Sieltä on tullut meille ilmoituksia, että porukkaa on ollut paljon ja että turvavälit eivät olisi olleet kunnossa. Olemme tietoisia näistä videoista. Niitä on tullut vähän aiemminkin siitä paikasta, kertoo asiasta huolestunut Lehikoinen.

Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio kertoo nähneensä yhden videon, jonka yökerhon DJ oli kuvannut markkinointitarkoituksessa.

– Hänen oli tarkoitus tehdä video, joka näyttäisi, että yökerhossa on hyvin ihmisiä. Näin korona-aikana mainosvideon tekeminen oli tietenkin typerää, toteaa toimitusjohtaja Raunio.

AVI tekee tarkastuksia ravintoloihin vain saamiensa vihjeiden perusteella. Ilmoitukset rajoitusten rikkomisesta ovat viime viikkoina vähentyneet. Kampin Maxineen on tehty valvontaisku jo kerran aiemmin, jolloin huomautettavaa ei löytynyt.

– Silloin siellä oli kaikki asiat kunnossa, kertoo päällikkö Lehikoinen.

Tällä hetkellä Helsingin ravintoloissa saa olla kerrallaan puolet normaalista asiakasmäärästä. Lisäksi kaikille juhlijoille pitää olla tuoli ja pöydän tapainen taso. Laiminlyönneistä ravintola voidaan viime kädessä sulkea.

– Käytännössä ensimmäiseksi annetaan määräys tilanteen korjaamisesta, että turvavälit pysyvät kunnossa. Jos tätä ei totella ja tulee uusia ilmoituksia, niin me voimme sulkea paikan jopa kuukaudeksi, sanoo AVIn alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

Ravintolat ovat noudattaneet annettuja rajoituksia AVIn mukaan hyvin. Uudellamaalla ei ole jouduttu sulkemaan vielä yhtään ravintolaa. Viime vuonna AVI teki Lehikoisen mukaan ravintoloihin noin 1 000 tarkastusta.

