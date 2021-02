Skotlannin alueparlamentti äänestää Trumpin golfkenttien rahoituksen tutkinnasta – "Säälittäviä temppuja", kuittaa ex-presidentin poika Eric Trump

Skotlannin alueparlamentin on määrä äänestää tänään keskiviikkona siitä, pitääkö Yhdysvaltain presidentin, Donald Trumpin yrityksen ostamien kahden skotlantilaisen golfkentän rahoitusta tutkia. Kentät sijaitsevat Aberdeenissä ja Turnberryssä.

Aloite on vihreiden tekemä. Aiheesta on keskusteltu parlamentissa jo kolmasti vuoden sisällä, mutta nyt ilmapiiri saattaa olla kypsempi selvityksen käynnistämiselle.

– Skotlannin aluehallinto on yrittänyt vältellä kysymystä Donald Trumpin omaisuuden tutkinnasta aivan liian pitkään. On olemassa vakavia huolia siitä, miten hän rahoitti skotlantilaisten golfkenttiensä käteisoston, mutta mitään tutkintaa ei ole koskaan tehty, sanoi vihreiden toinen puheenjohtaja Patrick Harvie The Scotsmanin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Trumpia vastustava mielenosoitus Edinburghissa 14. heinäkuuta 2018. Robert Perry / EPA

Entisen presidentin Donald Trumpin poika ja kiinteistökonserni Trump Organizationin toinen toimitusjohtaja Eric Trump on reagoinut kitkerästi asiaan.

– Patrick Harvie ei ole muuta kuin kansallinen häpeäpilkku säälittävine temppuineen, jotka palvelevat ainoastaan häntä itseään ja hänen poliittisia tavoitteitaan, sanoi Eric Trump.

– Jos Harvie ja muu Skotlannin hallinto jatkaa ulkomaisten sijoittajien kohtelua tähän tapaan, se karkottaa tulevaisuudessa investoijat tekemästä liiketoimintaa Skotlannissa ja musertaa heidän taloutensa, turisminsa ja majoitusalansa, jatkoi Trump.

Hänen mukaansa Trumpin liikeimperiumi on investoinut satoja miljoonia dollareita alueelle ja työllistänyt tuhansia ihmisiä.

Selvitysten käynnistäminen epäselvää

Jos Skotlannin parlamentti tukee vihreiden aloitetta, se ei vielä itsessään käynnistä selvityksiä. Kyse on ei-sitovasta aloitteesta Skotlannin pääministerille, kansallispuolue SNP:tä edustavalle Nicola Sturgeonille.

Aloite kehottaa hallitusta hakemaan oikeisistuimelta niin sanottua (siirryt toiseen palveluun) UWO-päätöstä (unexplained wealth order, vapaasti suomennettuna selvittämätöntä varallisuutta koskeva määräys), jolla voidaan pakottaa yrittäjä selvittämään omaisuutensa alkuperä. Järjestelmä on luotu rahanpesun estämiseksi.

Tähän asti Sturgeonin kanta on ollut, että ainoastaan Skotlannin korkein syyttäjäviranomainen voi hakea moista päätöstä. The Scotsmanin mukaan yhdysvaltalaisen Avaaz-kansalaisjärjestön tilaaman juridisen arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) aloitteen tutkimuksien käynnistämiseksi pitää kuitenkin tulla ministereiltä.

Vihreillä on Skotlannin 129-paikkaisessa parlamentissa vain viisi edustajaa, ja puolue on oppositiossa, joten ainakaan pelkillä vihreiden äänillä edes ei-sitova aloite ei etene.

Sturgeon ei sinänsä ole mikään Trumpin fani, viimeksi tammikuun alussa hän vastasi (siirryt toiseen palveluun), ettei Trump ole koronarajoitustenkaan takia tervetullut maahan – kommentti oli vastaus kysymykseen, aikooko Trump välttää virkaanastujaisia tulemalla golfaamaan Skotlantiin.

Taustalla laajempaa skottien antipatiaa

Presidentti Donald Trump on vuosia vältellyt Yhdysvalloissa omistustensa ja liiketoimiensa yksityiskohtien julkistamista.

Viime syyskuussa julkisuuteen vuoti tieto hänen liittovaltiolle maksamistaan veroista, jotka New York Timesin mukaan olivat minimaaliset 750 dollaria vuosina 2016 ja 2017. Asiasta on käyty oikeutta Yhdysvalloissa ja Skotlannin tapaus lisää omalta pieneltä osaltaan paineita.

Brittikoomikko Lee Nelson iski Donald Trumpin (valkoinen lippalakki päässä, takana toinen oikealta) tiedotustilaisuuteen Turnberryssä kesäkuussa 2016 jakaen hakaristillä kuvioituja golf-palloja. Nigel Roddis / EPA

Trump aloitti sijoitustoiminnat äitinsä suvun kotiseuduille 15 vuotta sitten. Trumpilla on toki muutakin liiketoimintaa Skotlannissa. Yhteistä kaikille on, ettei niistä ole maksettu yritysveroa. Näin siksi, että ne eivät ole tuottaneet voittoa.

Esimerkiksi Turnberryn komea golfkenttä – jossa on järjestetty Britannian avoin golfturnauskin neljästi – on The Scotsmanin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuottanut tappiota kuuden vuoden aikana muhkeat 49 miljoonaa euroa.

Skotlannissa lisämaustetta antavat Trumpin liiketoimintaa kohtaan esitetyt väitteet paikallisten asukkaiden painostuksesta. Brittiläisen yleisradioyhtiön BBC:n vuonna 2018 tekemän jutun (siirryt toiseen palveluun) mukaan skottimedia kutsuu yleisesti Trumpia "naapuriksi suoraan helvetistä". Hänen vierailujensa aikana on myös järjestetty laajoja mielenosoituksia.