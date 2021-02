Lähes kaikkialla Suomessa lasten päivähoitoajat ilmoitetaan nyt sähköisesti – kaikkein pienimmissä kunnissa muutosta tuskin tulee ollenkaan

Kuopiolainen Anna Janka-Murros on ollut tyytyväinen, kun paperien täyttämisestä on päästy eroon. Lapsen päivähoitoajat on kätevä ilmoittaa kotisohvalta käsin.

Kuopiolainen Anna Janka-Murros on ollut tyytyväinen, kun paperien täyttämisestä on päästy eroon. Lapsen päivähoitoajat on kätevä ilmoittaa kotisohvalta käsin. Sami Takkinen / Yle

Varhaiskasvatuksessa on otettu lyhyessä ajassa hurja digiloikka. Kymmenet kunnat ovat parissa vuodessa siirtyneet käyttämään sähköistä hoitoaikajärjestelmää.

Jo lähes 80 prosenttia kunnista on jättänyt paperiversiot historiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten hoitoajat ilmoitetaan päiväkotiin ja hoitoaikoja seurataan jonkin sovelluksen kautta.

Vielä pari vuotta sitten Suomessa oli enemmän sellaisia kuntia, joissa sähköistä hoitoaikajärjestelmää ei ollut.

– Erilaisten mobiiliseurantalaitteiden ja sovellusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, tiivistää kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta.

Tieto perustuu Kuntaliiton viime syksynä (siirryt toiseen palveluun) kunnille tekemään kyselyyn. Edellinen kysely oli vuodelta 2018 (siirryt toiseen palveluun).

Nopeaan kasvuun on vaikuttanut se, että monissa kunnissa on siirrytty viime vuosina tuntimääräisiin asiakasmaksuihin. Maksut perustuvat siihen, miten monta tuntia viikossa tai kuukaudessa lapsi on päivähoidossa.

– Hoitopäivien määrää oli helpompi seurata tukkimiehen kirjanpidolla kuin hoitotuntien. Sovellukset helpottavat nyt tätä työtä, arvioi Lahtinen.

Kuopiossa digiloikka otetaan ilahtuneena vastaan

Isoista kaupungeista lähes kaikissa on jo käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. Nyt tähän joukkoon liittyy myös reilun sadantuhannen asukkaan Kuopio.

Kaupungin kaikki päiväkodit siirtyivät helmikuun alussa käyttämään Tieto Edu -sovellusta, jonka kautta vanhemmat ilmoittavat lastensa hoitoajat. Kokemuksia kerättiin loppusyksystä kolmessa eri päiväkodissa.

Perheissä ja hoitohenkilöstössä sähköinen hoitoaikajärjestelmä koettiin pilotin aikana hyväksi.

– Tämä on ollut suuri helpotus kaikkeen siihen lappusähläykseen. Aiemmin täytit hoitoaikoja lappuihin ja kuljettelit niitä, kiittelee kuopiolaisäiti Anna Janka-Murros.

Hoitoaikojen ilmoittaminen on helppoa kotisohvalta käsin.

– Voit illalla rauhassa katsoa seuraavan viikon hoitoajat, näpytellä järjestelmään ja painaa ok ja ne menee sillä ilmoittamisella.

Myös Linnapellon päiväkodin henkilöstö on kokenut Tieto Edun hyväksi. Järjestelmä on helpottanut esimerkiksi ruokatilauksia ja henkilöstön työvuorojen suunnittelua.

Nyt työntekijätkin saavat omat työvuoronsa työehtosopimuksen mukaisesti, kun hoitoajat on ilmoitettava reilua viikkoa aikaisemmin. Takaraja on Kuopiossa sunnuntaina keskiyöllä.

Lisäksi lasten hoitoaikoja ei tarvitse enää koota papereista ja tekstiviesteistä, joten aikaa säästyy.

– Kännykkäsovelluksesta näemme ajantasaisesti, paljonko lapsia on paikalla. Tämä on ollut tosi suuri muutos ja helpotus, iloitsee varhaiskasvatuksen opettaja Suvi Rönkkö.

Järjestelmä mahdollistaa henkilökunnan kohdentamisen niihin aikoihin, milloin lapsia on enemmän paikalla.

Monille järjestelmä on myös siirtymistä nykyaikaan.

– On sitä kyselty ja odotettu, Suvi Rönkkö myöntää.

Kunnille järjestelmät ovat suuri menoerä

Kaikkein pienimmissä kunnissa sähköisiin järjestelmiin ei välttämättä siirrytä ollenkaan, koska ne ovat niin kalliita. Kuntaliiton Jarkko Lahtinen muistuttaa, että kustannuskysymyksiä pohditaan myös suuremmissa kaupungeissa.

– Pienissä kunnissa lapsia on niin vähän, että kustannukset nousisivat liian suuriksi lapsimäärään suhteutettuna. Sähköiset järjestelmät eivät kaikkialla ole tarpeellisia eivätkä järkeviä, Lahtinen toteaa.

Kuopiossakin raha on ollut yksi syy hitaaseen käyttöönottoon. Muutosta on suunniteltu jo pitkään.

– Meillä on vuosittain varattu tietty raha näihin tietojärjestelmiin ja sitä on jouduttu priorisoimaan, minkä järjestelmän kehittäminen tai käyttöönotto on minäkin vuonna vuorossa, perustelee varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Minna Kari Kuopion kaupungilta.

Myös koronaepidemia hidasti käyttöönottoa.

Jarkko Lahtinen arvioi, että esimerkiksi Kuopiossa sähköisen hoitoaikajärjestelmän hintalappu voi olla miljoonien eurojen luokkaa pitkällä aikavälillä.

Kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi järjestelmän ylläpito, kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen.

– Asiakkaiden hyvinvoinnin ja asiakasperheiden tyytyväisyyden kannalta nämä ovat kuitenkin positiivisia ratkaisuja, Lahtinen kommentoi.

