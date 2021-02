Venäjän raja kiinni yöksi? Koronatestien pakoilijat halutaan kuriin: "Kun testi ei ole pakollinen, siihen ei mennä"

Koronatestejä Vaalimaan raja-asemalla tehdään päivittäin. Testi on ilmainen ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Arkistokuva.

Henkilöliikennettä Vaalimaan raja-asemalla halutaan rajoittaa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote on esittänyt Rajavartiolaitokselle, että henkilöliikenne Vaalimaan raja-asemalla sallittaisiin ainoastaan niinä aikoina, kun raja-asemalla tehdään koronatestejä.

Ylen tietojen mukaan asiasta on käynnissä alustava keskustelu. Vielä on kuitenkin avoinna, millä aikataululla asia etenee.

Koronatestejä tehdään Vaalimaalla nyt kello 10–19 välisenä aikana. Ensi tiistaista alkaen testaamisaika laajenee niin, että testejä tehdään kello 7–21.30 välisenä aikana. Testejä tehdään jokaisena viikonpäivänä.

Kymsoten mukaan noin puolet rajanylityksistä tehdään testaamisaikojen ulkopuolella.

Vaalimaalla on huomattu, että henkilöliikennettä on siirtynyt testaamisajan ulkopuolelle viimeisen kahden viikon aikana, joina testejä on tehty.

– Kun testipiste menee kiinni, seuraavat kaksi tuntia on aika vilkasta aikaa. Selvästi on havaittu, että on tapahtunut väistöliike, Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä kertoi Ylelle tiistaina.

Koronatesti Vaalimaan raja-asemalla on ilmainen ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Hallitus valmistelee parhaillaan muutosta tartuntatautilakiin. Koronaviruksen testaus Suomen rajoilla halutaan nykyistä velvoittavammaksi, käytännössä pakolliseksi.

– Meidän toive olisi, että valtioneuvostomuuttaisi testin pakolliseksi ja aukottomaksi, ja johon kaikki joutuisivat menemään, sanoo Kymsoten infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen.

Puolet positiivisista Kymenlaaksosta

Vaalimaalla kahden viikon aikana tehdyistä koronatesteistä positiivisia on ollut 25. Se on viisi prosenttia kaikista testatuista. Infektiotautien ylilääkäriRisto Pietikäisen mukaan positiivisten tulostenmäärä on ollut odotettua alhaisempi.

Ensimmäisellä testiviikolla noin puolet ja toisella testiviikolla noin 42 prosenttia kieltäytyi testistä.

– Pelätään, että työt eivät enää onnistu ja palkan saanti katkeaa, jos joutuu karanteeniin eikä ole mahdollisuutta tehdä töitä. Ja sitten todetaan, että kun testi ei ole pakollinen, siihen ei mennä ja oteta riskiä, turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä sanoo.

Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo, että suurin osa positiivisen testituloksen saaneista on suomalaisia tai kaksoiskansalaisia, joilla on suomalainen sosiaaliturvatunnus.

Heistä noin puolet asuu Pietikäisen mukaan Kymenlaaksossa, jolloin tartunnanjäljitys kuuluu Kymsotelle. Loput ovat muualta Etelä-Suomesta kuten pääkaupunkiseudulta, jolloin tartunnanjäljitys hoidetaan henkilön kotipaikan sairaanhoitopiirissä.

– Teemme tartunnan jäljityksen. Otamme puhelimitse yhteyttä ja kysymme oireista, panemme karanteeniin tai eristykseen. Katsomme, onko henkilö altistanut muita ja panemme karanteeniin, Pietikäinen selittää Kymsoten toimia.

Kaikkia ei ole tavoitettu

Venäläisillä tai muualta Itä-Euroopasta Vaalimaan raja-aseman kautta tulleilla ei ole suomalaista sosiaaliturvatunnusta. Heidät pyritään jäjittämään puhelimitse numerosta, joka Kymsotelle on annettu. Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen sanoo, että kaikkia ei ole tavoitettu. Pietikäisen mukaan nämä ovat kuitenkin yksittäistapauksia.

Ongelmia on aiheutunut Pietikäisen mukaan lähinnä siitä, kun henkilö sanoo sairastaneensa koronaviruksen Venäjällä, mutta siitä ei ole riittävää todistusta. Todistuksesta pitäisi käydä ilmi esimerkiksi se, milloin lääkäri on todennut viruksen, onko testi ollut prc-testi ja yhteystiedot lääkärille.

–Täytyy olla melko hyvät todistukset, että uskomme. Pitäisi olla lääkärintodistus englanniksi. Minulle tarjottiin venäjänkielistä, mutta kun en osaa kieltä, en voi sitä arvioida.

Pietikäinen sanoo, että vastaavia ongelmia on myös niiden kohdalla, jotka tulevat lentokoneella Helsinki-Vantaan kautta. Osalla on esittää vaintekstiviesti siitä, että on sairastanut viruksen.

Pietikäisen mukaanVaalimaan positiivisten tulosten tartunnanjäljityksessä on ilmennyt, että ne, jotka kertovat sairastaneensa koronaviruksen, eivät omasta mielestään tarvitsisi karanteenia.

– Olemme yleensä panneet positiivisen tuloksen saaneet eristykseen varmuuden vuoksi. Jos he tulevat jatkossa, on ainakin yksi karanteeni- tai eristysjakso ollut Suomessa.

Koronaviruksen sairastunut vapautuu karanteeneista kuudeksi kuukaudeksi.

