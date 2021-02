Pekka Katajan murhan yrityksestä epäilty Teemu Torssonen on vapautettu – syyttäjän mukaan vangitsemiselle ei ole enää perusteita

Pekka Kataja joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kesällä 2020. Poliisi on epäillyt murhayrityksestä kahta miestä, joista toinen on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä epäilty Teemu Torssonen on Ylen tietojen mukaan vapautettu juuri äsken.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin vahvistaa tiedon. Hänen mukaansa tapauksen esitutkinta on valmis eikä Torssosen vangitsemiselle ole enää perusteita.

Appelsin ei kuitenkaan ota kantaa siihen, tullaanko Torssosta syyttämään tai vapauttamaan syytteistä.

– Sen suhteen ei ole tehty mitään päätöksiä. Mutta esitutkintamateriaaliin on tutustuttu sillä tarkkuudella, että vangitsemisen edellytyksiä ei enää ole, Appelsin sanoo.

Sen sijaan toinen murhayrityksestä epäilty mies on edelleen vangittuna. Syyttäjän on ratkaistava ensi viikon tiistaihin menneessä, nostetaanko syyte vai ei.

– Ratkaisu menee varmasti aivan sinne kalkkiviivoille, Appelsin arvioi.

Pekka Kataja joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi heinäkuussa 2020. Tapauksen tutkinta valmistui viime viikolla.

Poliisi on epäillyt murhan yrityksestä kahta miestä, joista toinen on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Torssonen. Hän kuuluu Jyväskyläläisten hyväksi -valtuustoryhmään. Torssonen on ollut vangittuna syyskuusta lähtien. Häntä on epäilty myös törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Puolustus kertoi jo marraskuussa Ylelle, että Torssonen on pystynyt aukottomasti osoittamaan, että ei ole ollut paikalla Katajan pahoinpitelytilanteessa. Sittemmin poliisi on tullut samaan tulokseen. Poliisi on siitä huolimatta pitänyt Torssosta epäiltynä osallisuudesta murhan yritykseen.

Valtionsyyttäjä Appelsin ei ota kantaa siihen, missä Torssonen on ollut epäillyn murhayrityksen aikaan.

Toinen epäillyistä on Torssosen tuttava ja poliittinen tukija. Viime eduskuntavaalien aikaan hän toimi Torssosen tukiyhdistyksen puheenjohtajana. Hänet vangittiin lokakuussa.

Korjaus 3.2.2021 kello 12.30: Artikkelin alkuperäisessä versiossa luki virheellisesti yhdessä kohdassa "osallisuudesta murhaan", oikea muoto oli "osallisuudesta murhan yritykseen".