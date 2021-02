Koronaepidemia riehui vanhusten osastolla kuukauden, ja nyt se on ohi – hoitaja, lääkäri ja osaston esimies kertovat, mitä siitä opittiin

Kouvolassa Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä siivotaan nyt paikkoja puhtaiksi. Osastolla riehunut koronavirusepidemia on virallisesti ohi.

Osastolla sairastui alkuvuodesta kymmeniä asiakkaita ja työntekijöitä. 13 vanhusta menehtyi.

Sairaanhoitaja Marja-Leena Forsström on työskennellyt Lauttarannan kotiutusyksikössä parikymmentä vuotta.

Forsström kertoo huomanneensa, että monet hoitajat suojautuvat entistäkin perusteellisemmin osastolla jyllänneen koronaepidemian jälkeen. Hän tosin huomauttaa, että suojatoimet ovat olleet aiemminkin "erittäin jämptit".

– Meidän hoitajamme eivät vielä arvaa mennä vielä puhtaisiinkaan huoneisiin ilman suojausta. Toki maskeja käytimme jo ennen kuin korona tuli osastolle. Nyt moni hoitaja käyttää hyvin mielellään visiiriä, hattua ja pitkähihaista suojaa. Tavallaan siitä jäi sellainen jälki aivoihin, että haluaa suojautua vain enemmän ja enemmän sekä suojata myös asiakasta.

Sairaanhoitaja Marja-Leena Forsström on ollut töissä Lauttarannan kotiutusyksikössä parikymmentä vuotta. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Sairaanhoitaja Marja-Leena Forsström kertoo, miten ulkopuoliset ovat suhtautuneet heihin koronaryppään aikana.

Uusia asiakkaita ensi viikolla

Osastolla ei ole enää yhtään koronapotilasta hoidossa. Viimeiset koronaeristykset päättyivät tämän viikon alussa.

Lue lisää: Lauttarannan kotiutusyksikön koronarypäs talttunut – viimeiset koronaeristykset on purettu

Toiminta on palaamassa normaaliksi. Osastolla tehdään vielä loppusiivouksia ja henkilöstöjärjestelyitä, ennen kuin sinne otetaan uusia asiakkaita.

Osaston palveluesimies Outi Kasurinen arvioi, että uusia asiakkaita voidaan ottaa vastaan ensi viikon alkupuolella.

Omaiset voivat jo vierailla Lauttarannassa, kunhan sopivat vierailusta etukäteen ja noudattavat Kymsoten ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Vanhukset majoittuvat Kuusankoskella sijaitsevassa Lauttarannan kotiutusyksikössä yleensä muutamia viikkoja esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen. Jakson aikana arvioidaan, millaista hoitoa potilas tarvitsee jatkossa.

Hygieniaohjeet ennallaan

Hoivakotien hygieniaohjeet ovat pysyneet Kymenlaaksossa ennallaan Lauttarannan koronatapausten jälkeen.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo sähköpostitse, että suojautumisohjeista on käyty keskustelua Lauttarannan Poukama-osaston koronaryppään yhteydessä.

– Lopputuloksena on ollut, että itse suojautumisohjeet ovat edelleen ajantasaisia mukaan lukien maskin tai hengityssuojaimen käyttö, Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

Lauttarannan kotiutusyksikkö sijaitsee Kouvolassa Kuusankoskella. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola vaati tällä viikolla vanhustenhoitoon tehokkaampia kasvomaskeja ja muita suojavarusteita.

– Kasvomaskin tulee olla vanhustenhoidossa vähintään FFP2-standardoitu, jotta hoitotyötä voidaan tehdä turvallisesti, Paavola totesi Superin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mielestä hoitajien suojavarustus on nykyisellään riittävä. Hän viittaa tällä Työterveyslaitoksen pääjohtajan tiistaina antamaan suositukseen.

– Arjen käyttöön riittää kirurginen maski, eikä FFP2-tason hengityksensuojaimia tarvitse ottaa laajempaan käyttöön Suomessa, pääjohtaja Antti Koivula sanoi Työterveyslaitoksen julkaisemassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa, että vahvemmat FFP-hengityssuojaimet ovat käytössä koronapotilaiden hoidossa silloin, kun koronapotilaan hoidossa muodostuu pienipisaraista aerosolia.

– Sellaisia hoitomuotoja ei ole käytössä ikääntyneiden hoivassa, sairaalahoidossa kylläkin.

Korona levisi turvatoimista huolimatta

Kymenlaaksossa on ollut Lauttarannan kotiutusyksikön lisäksi toinenkin vanhusten hoivakodissa havaittu koronarypäs. Attendon Hovinsaaren hoivakoti 1:ssä Kotkassa todettiin tammikuussa useita koronatartuntoja. Kaksi asukasta menehtyi.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan Lauttarannan koronarypäs on opettanut ainakin sen, että kun virus pääsee sisään vastaavantyyppiseen laitokseen, se leviää helposti – turvatoimista huolimatta.

– Sairastumisriski on suuri sekä asukkailla että henkilökunnalla. Samanlaisia tilanteita on ollut eri puolilla Suomea. Kun hoidettavat ovat yleensä hyvin iäkkäitä ja monista perussairauksista kärsiviä, niin koronaan liittyy huomattavaa kuolleisuutta.

Tämä on aiheuttanut paljon huolta ja pelkoa.

– Kun korona tulee lähelle, niin huolta ja pelkoa on paljon eikä hoitava henkilökuntakaan välty siltä. Omaisten tiedon tarve on suuri, kun läheisen luona ei voi vierailla.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa. Arkistokuva. Kari Saastamoinen/ Yle

Suurin osa sai tartunnan

Kun koronavirus pääsi livahtamaan Lauttarannan kotiutusyksikön osastolle, suurin osa asiakkaista sai tartunnan.

Tällä hetkellä Lauttarannan Poukama-osastolla on 18 asiakasta, vaikka normaalissa tilanteessa asiakaspaikkoja on 39. Osaston nykyisistä asiakkaista vain yksi on välttynyt osastolla jyllänneeltä koronavirukselta.

Osaston palveluesimies Outi Kasurinen kertoo, että viime viikot ovat olleet raskaita varsinkin henkilöstöjärjestelyjen osalta. Työntekijöistä suunnilleen puolet pysyi terveinä ja puolet sairastui.

– On ollut epätietoisuutta, voiko tänne tulla sijaiseksi. Meillä on ollut muista yksiköistä sijaisia ja varahenkilöstöä, ketkä ovat rohjenneet tänne tulla. Olemme ikuisesti heille kiitollisia, Outi Kasurinen sanoo.

Kasurisen mukaan hoitohenkilökunnan hygieniaosaaminen on syventynyt menneiden viikkojen aikana. Hän uskoo, että henkilökunta osaa entistä paremmin suojautua hoitotilanteissa sekä esimerkiksi asiakkaiden ruokailu- ja peseytymistilanteissa.

Uusi sivu

Sairaanhoitaja Marja-Leena Forsström kuvailee osaston ilmapiiriä nyt rauhalliseksi ja hyväksi verrattuna siihen, mihin tilanteeseen he joutuivat alkuvuodesta koronan takia.

Koronarypäs tuli ilmi Lauttarannan Poukama-osastolla tammikuun alussa. Koronatartuntoja todettiin useita kymmeniä.

Lue lisää: Lauttarannan kotiutusyksikön koronatartuntaryppäässä 13. kuolema Kouvolassa – tilanne silti rauhoittumassa, sanoo johtajaylilääkäri

Koronaryppään seurauksena osastolla kuoli seitsemän asiakasta. Lisäksi osa vanhuksista menehtyi sairaalassa. Hoitajille on järjestetty päivittäin kriisiapua ensimmäisten kuolemantapausten jälkeen.

Kriisipalaverit on sovittu aina viikoksi kerrallaan, ja ne jatkuvat ainakin tämän viikon loppuun saakka.

– Nyt aloitetaan uusi sivu. Tässä on vielä henkilökuntavajetta, mutta kyllä sieltä pitäisi pikkuhiljaa ihmisiä tulla töihin karanteenista, Marja-Leena Forsström sanoo.

Lue lisää: Hoitajille aloitettu kriisiapu kolmen vanhuksen kuoltua kotiutusosaston koronatartuntaketjun seurauksena Kouvolassa – tartuntojen alkulähdettä ei tiedetä

Tartuntojen lähde epäselvä

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo, että varmaa tietoa ei ole siitä, miten virus pääsi osastolle.

– Todennäköisesti alku on lähtenyt yksikössä hoidetusta potilaasta, joka on oireettomana, mutta tartuttavana ollut hoidossa, tai sitten vasta toinenkoronatesti on näyttänyt positiivista vastausta.

Hän huomauttaa, että Poukama ei ole sairaalaosasto. Asukkaat voivat liikkua ja ruokailla yhdessä kykyjensä mukaan. Yleensä liikkumista ei voida rajoittaa.

– Mukana on myös muistisairaita, joiden kyky noudattaa suojaohjeita on rajallinen, Mäntymaa sanoo.

Poukama-osaston asiakkaat voivat normaalitilanteessa liikkua osastolla vapaasti kykyjensä mukaan. Arkistokuva. Tanja Kröger / Yle

Osaston hoitaja Marja-Leena Forsström ihmettelee, miten osa hoitajista sai tartunnan, vaikka koronapotilaiden huoneet ovat olleet eristettyjä, osaston työntekijät ovat käyttäneet vahvempia FFP3-maskeja ja he ovat vaihtaneet vaatteita eri huoneiden välillä.

Hän epäilee, että tartunta olisi päässyt leviämään hoitajiin pintojen kautta.

– Jos viruksen pystyisi värjäämään, sen näkisi, missä pinnoilla sitä on. Uskon, että tartunta on pinnoista lähtenyt meidän hoitajiin, mutta en osaa sanoa, en ole asiantuntija, Poukama-osaston hoitaja Marja-Leena Forsström sanoo.

Osaston työntekijät ovat nyt saaneet koronarokotteet.

Paineita ulkopuolelta

Marja-Leena Forsström kertoi muutama viikko sitten Ylelle, että osaston hoitajat ovat kokeneet paineita huolissaan olevilta omaisilta ja törmänneen ennakkoluuloihin sosiaalisessa mediassa. Forsstöm kertoi myös kokevansa, että ihmiset olivat pelänneet työntekijöiden tartuttavan viruksen kaikille.

Lue lisää: Koronan riivaaman vanhusten kotiutusyksikön hoitajat joutuivat ennakkoluulojen kohteeksi: "Tuntuu kuin meitä pelättäisiin"

Forsströmin mukaan omaisten ja muiden ulkopuolisten suhtautuminen ei ole muuttunut.

– Ei se vielä ole parantunut, ikävä kyllä. He ovat vielä kovastikin syyllistävällä kannalla, mikä on ihmeellistä, kun ajattelee, että tämä on maailmanlaajuinen pandemia. Me olemme samanlaisia uhreja kuin asiakkaatkin täällä. Se tekee surulliseksi.

Forsström sanoo, että työntekijät ovat saaneet vastapainoksi myös hyvää palautetta ja tukea. Hoitajille on tuotu pieniä paketteja ja purtavaa, jotta he jaksaisivat tilanteen yli.

– Jotkut ovat tuoneet sukkia ja muita neulomuksia lahjaksi ja tsempiksi, jotta jaksaisimme ja kestäisimme.

Marja-Leena Forsström kuvailee osaston tunnelmia nyt helpottuneiksi.

– Tietysti on vähän jännittynyt, että miten tästä eteenpäin. Vaikka tämä on karmea asia, niin tässä oli paljon hyvääkin. Se yhtenäisyys ja sellainen ihmisyys tulee esille hyvin.

Lue lisää: Uusimmat tiedot koronaviruksesta Kymenlaaksossa

Lisää Kymenlaakson uutisia myös Yle Areenassa: katsele, kuuntele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.