"Tämä oli tässä!" – Simon Elon kirja kertoo perussuomalaisten radikalisoitumisesta, Sipilän hallituksen törmäyksestä soteen ja sinisten tuhosta

Sinisen tulevaisuuden entinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo (nykyisin kok.) avaa kirjassaan vallan kamareiden ovia, joiden taakse ei politiikan katsomosta yleensä näe.

"Simon Elo – poliittiset mustelmani" -kirja kertoo perussuomalaisten ajautumisesta hajaannukseen ja myöhemmästä sinisten haaksirikosta.

Kirja kuvaa politiikan kielen ja valtataistelujen kovenemista. Elo myös väittää entisten puoluetovereidensa yrittäneen vaikuttaa valeuutisilla ja kertoo poliitikkojen saamista kovista uhkauksista.

Elo ja kirjan toinen kirjoittaja Juha-Pekka Tikka valottavat myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen eroilmoitukseen ja hajoamiseen johtanutta sote-sotaa.

Simon Elon kertomus ja päiväkirjamerkinnät etenevät vuodesta 2007 tämän vuoden tammikuuhun saakka.

Raja railona aukeaa

Elon mukaan ensimmäiset merkit perussuomalaisen puolueen hajaannuksesta voi havaita jo heti vuoden 2015 vaalien jälkeen ryhmäkokouksessa.

Laura Huhtasaari hävisi tuolloin eduskuntaryhmän toisen varapuheenjohtajan paikan Ari Jaloselle äänestyksessä.

– Tulos oli selvä ja osoitti ensimmäistä kertaa eduskuntaryhmän sisäiset voimasuhteet. Maltilliset kannattivat Jalosta ja radikaalit Huhtasaarta.

Vuosi oli sama, jolloin Elo havaitsi tuolloisessa puheenjohtajassa Timo Soinissa ensimmäisen kerran väsymisen merkkejä.

– Koen, että syksyn 2015 myrskyissä arkinen politiikan tekeminen ei enää kiinnostanut Soinia samalla tavalla kuin ennen.

Perussuomalaisten oman ryhmän myräköissä yhä useammin osallisena oli Laura Huhtasaari.

Elo kertoo Huhtasaaren halunneen, että perussuomalaiset muuttuisivat ruotsidemokraattien kaltaiseksi EU:ta vastustavaksi ja maahanmuuttopolitiikkaan keskittyväksi puolueeksi.

– Sanotaan, että puolueen täytyy olla maltillinen. Miksi meidän täytyisi olla maltillisia, Laura Huhtasaari kysyi kiihkeästi.

Maltti ei ollutkaan valttia keväällä 2017, kun yhdeksän PS-kansanedustajaa vaati hallituksen (jossa siis itse olivat mukana) maahanmuuttopolitiikkaan lisää tiukennuksia ehtona sote-uudistuksen etenemiselle.

– Aiemmin yhdeksikkö ei ollut osoittanut minkäänlaista kiinnostusta vaikuttaa sote-uudistukseen ennen kuin sen pystyi valjastamaan maahanmuuttopolitiikan keppihevoseksi, Elo suomii kirjassaan.

Irtioton tehneet "yhdeksikön" muut jäsenet olivat Juho Eerola, Teuvo Hakkarainen, Olli Immonen, Rami Lehto, Jani Mäkelä, Jari Ronkainen, Sami Savio ja Ville Tavio.

Elo näkee taustalla olleen Halla-ahon ohjailua.

– Me eduskuntaryhmän muut kansanedustajat olimme raivoissamme siitä. Yhdeksikkö veti maton jalkojemme alta.

Elon mukaan Huhtasaari taipui anteeksipyyntöön vasta pakon edessä, kun eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho uhkasi Laura Huhtasaarta erottamisella avoimen kapinan johdosta.

Elon mukaan tämä viimeinen välienselvittely ennen kesän 2017 puoluekokousta päättyi maltillisten ja radikaalien välillä tulitaukoon.

Nykyiset MEPit Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen kuuluivat molemmat perussuomalaisten eduskuntaryhmän "yhdeksikköön" ennen ryhmän hajaannusta. Ryhmä mm. kytki soten ja maahanmuuton yhteen. Anna Karismo / Yle

Myös Jari Lindström kuvaa samaa avointa yhteenottoa eduskuntaryhmän sisällä kirjassaan Syvään päähän.

Flirttiä äärioikeiston kanssa?

Vuoden 2017 perussuomalaisten puoluekokous Jyväskylässä sekoitti koko maan poliittisen pakan.

Jussi Halla-ahon puheenjohtajaksi valinnan jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi kahteen leiriin ja lopulta kahteen puolueeseen.

Simon Elo moittii kirjassaan nykyisten perussuomalaisten ryhmää ja puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa flirttailusta niin sanottujen kansallismielisten ryhmien ja äärioikeiston kanssa.

Elo arvostelee radikaalistuneiksi kutsumiensa perussuomalaisten viljelevän äärioikeiston retoriikkaa.

– Valkoihoisten hävittäminen eli äärioikeiston luomin käsittein väestönvaihdos on perussuomalaisille nykyään suosittu puheenaihe, Elo kirjoittaa kirjassaan.

Elo arvostelee Halla-ahoa suoraan ja väittää tämän sortuneen läheiseen yhteistyöhön äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa.

– Halla-aho on taitava sanankäyttäjä, joka nosti kirjoituksillaan vuosia sitten tarpeellista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta on sortunut läheiseen yhteistyöhön äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa. Halla-aho ei ole johtaja, joka johtaa haluamaansa suuntaan, vaan keulakuva, joka on tarvittu sisulaisen perussuomalaisuuden kurkiauraksi. Voi olla älykäs ilman, että on viisas, Elo kirjoittaa kirjassaan Halla-ahosta.

Simon Elo moittii myös osaa perussuomalaisista nuorista heidän osallistumisestaan äärioikeistolaiseen toimintaan: 2018 ja 2019 järjestettyihin äärioikeiston Awakening-tilaisuuksiin ja äärioikeistolaiseen Etno-futur III -konferenssiin Tallinnassa.

Kovat sanat voivat johtaa tekoihin

Elo kertoo esimerkkejä siitä, mihin koventunut ilmapiiri ja sen myötä uhkailu pahimmillaan johtivat, kun siniset irtaantuivat perussuomalaisista. Osansa uhkailuista ovat saaneet Timo Soini ja Simon Elo itse.

– En ole koskaan saanut yhdeltäkään esimerkiksi vihreäksi itseäänkutsuvalta uhkailua, mutta minua on uhannut tai solvannut usea sellainen ihminen, joka joko suoraan sanoo tai antaa ymmärtää olevansa perussuomalaisten kannattaja, Elo kirjoittaa.

Sanoista tekoihin ryhdyttiin maaliskuussa 2019 Vantaan Korson markkinoilla, kun äärioikeistolaisen Soldiers of Odinin kannattajapaitaan sonnustautunut mies yritti pahoinpidellä Timo Soinin. Silloisen ministerin turvamiehet kuitenkin taltuttivat miehen.

Muutama perussuomalaiset kommentoivat twitterissä hyökkäyksen olleen "lavastusta" ja ”vaalitemppu, josta siniset ovat maksaneet”.

– Tällaista on politiikan kommentointi, kun pahuudella, typeryydellä ja hävyttömyydellä ei ole mitään rajaa.

Kaikki perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irrottautuneet ovat saaneet runsaasti vakavia uhkailuja, Elo luettelee.

– Esimerkiksi Kimmo Kivelä sai viestin ”petturin palkka on kuolema” ja Pirkko Mattilalle lähetettiin, että ”talvisodan aikana tällaiset olisi laitettu riviin ja ammuttu”, Elo kirjoittaa.

Naiskansanedustajat saivat Elon mukaan myös seksuaalisuuteen liittyviä uhkauksia.

Myös sinisten kannattajakorttien kerääjiä uhkailtiin toreilla ja turuilla. Nyrkkiä heiluteltiin kasvojen edessä. Eniten uhattiin kuitenkin sosiaalisessa mediassa.

– Erilaisia solvauksia ja uhkailua tuli niin paljon, että toiminta vaikutti organisoidulta. Joissain viesteissä toistuivat samat sanat. Uhkailut ovat usein verhoiltuja lauseita, kuten esimerkiksi ”jonkun pitäisi tappaa sinut” tai ”toivottavasti pimeällä kadulla tapahtuu jotain”.

– Kansanedustajamme haluttiin lamauttaa yhtäkkisellä ja suunnitelmallisella viestitulvalla.

Simon Elo pohtii myös valemediaa sekä haitallista informaatiovaikuttamista ja -sodankäyntiä omistaessaan kokonaisen luvun kirjassa otsikolla "MV-lehti onnitteli Jussi Halla-ahoa".

– Johan Bäckman kirjoitti Facebookissa, että ”Mestari Kesärannan herraksi, Huhtasaari Mäntyniemen rouvaksi, Sipilälle koivuniemen herraa”. Lisäksi Suomi ensin -liike onnitteli Halla-ahoa tämän valinnasta puheenjohtajaksi Facebookissa.

Puolueen hajo(tt)amisen taustalla ei salaliittoa

Perussuomalaisten Jyväskylän puoluekokouksen värikkäitä käänteitä on käsitelty jo aiemmin useammassa kirjassa.

Simon Elo haluaa korjata aiemmin esitettyjä väitteitä Uuden vaihtoehdon eli sittemmin Sinisen Tulevaisuuden irtaantumisesta perussuomalaisesta puolueesta.

Hän tyrmää muun muassa väitteet sinisten lähtijöiden suunnitellusta salaliitosta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irtautuneen Uuden vaihtoehdon kansanedustajat marssivat ilmoittamaan erostaan eduskuntaryhmälle 13. kesäkuuta 2017.

Hänen mukaansa minkäänlaisia ennakkosuunnitelmaa siitä, että sinisten ryhmä irtaantuisi puolueesta, jos Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi, ei ollut.

Myös entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tyrmännyt puheet siitä, että suunnitelmia uuden ryhmän muodostamisesta olisi rakennettu etukäteen.

Elo lainaa kirjassa Sipilää:

– Sanoin eduskunnalle odottaneeni, että Halla-ahon valinta puoluejohtajaksi voi aiheuttaa loikkauksia muihin puolueisiin, mutta en ollut osannut ajatella, että syntyy uusi eduskuntaryhmä, Sipilä kertoi pääministerikautta käsittelevässä Tulos tai ulos -kirjassa.

Eroanomuksensa perussuomalaisista jättäneet kansanedustajat onnistuivatkin yllättämään entisen eduskuntaryhmänsä täysin.

Varapuheenjohtajaksi valittu Laura Huhtasaari arvioi vielä hetki ennen eroajien hanhenmarssia ryhmäkokoukseen, ettei puolueesta lähtijöitä ole luultavasti monta.

Peräkontin kautta ja u-käännöksellä hallitukseen

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtuminen sekoitti maan poliittisen kentän ja johti uusiin hallitusneuvotteluihin.

Puheenjohtajakamppailun hävinneissä toimeen tarttui Elon mukaan valtiosihteeri Samuli Virtanen.

Virtanen soitti puolustusministeri Jussi Niinistön erityisavustajalle Petteri Leinolle ja kertoi olleensa yhteydessä pääministeri Juha Sipilän kansliaan jo lauantai-iltana, kun puoluekokousvalinnat olivat selvillä.

Virtanen oli esittänyt Sipilän erityisavustajalle Riina Nevamäelle uutta hallitusratkaisua, joka sai Nevamäeltä ”keltaista valoa”. Virtanen sopi neuvotteluista Kesärannassa.

Tämän jälkeen valtiosihteeri Virtanen teki myöhemmin sosiaalisessa mediassa riemua herättänyttä poliittista historiaa.

Virtanen palasi pääministerin kanssa käymistään neuvotteluista auton takakontissa Kesärannan porttien ohi. Näin hän vältti portilla päivystävän median utelut.

Kun valtiosihteeri Samuli Virtasen matkustaminen takakontissa tuli ilmi, siitä riitti riemua muun muassa sosiaalisessa mediassa. Virtanen näyttää facebookissa, miten mahtui auton tavaratilaan. facebook

Hallitukseen halusivat myös perussuomalaiset.

Simon Elo piruilee kirjassaan perussuomalaisten hallitusneuvotteluille. Elo väittää, että puolue ei esittänyt hallitukseen menolle juuri minkäänlaisia ehtoja.

Jussi Halla-aho oli valmis hyväksymään Sipilän hallitusohjelman sellaisenaan, Simon Elo kirjoittaa.

– Myöhemmin Halla-ahon johtamat perussuomalaiset arvostelivat eduskunnassa ankarasti hallitusohjelmaa, jonka olivat itse valmiita hyväksymään kesällä 2017 piiruakaan ohjelmasta muuttamatta.

Uuden ryhmän tulo hallitukseen ratkesi, kun pääministeri Sipilä oli jo kiikuttamassa hallituksen eroilmoitusta Naantaliin. Sipilä teki U-käännöksen.

– Myöhemmin sain kuulla, että Sipilä oli vain kymmenen kilometrin päässä Kultarannasta soittaessaan minulle. Auto oli ehtinyt ”Naantali-kyltille” asti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö taas olisi katsonut, että hallituksen olisi ollut parempi ensin erota, Elo kirjoittaa.

Soten, hallituksen ja sinisten hautajaiset

Sipilän hallituksen eli keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitustaival päättyi lopulta törmäykseen sote-uudistuksen kanssa.

Uudistukselta loppui aika kesken.

Oppositio jarrutti uudistusta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Sote-sota riehui niin, että huuto kaikui eduskunnassa valiokuntahuoneen ulkopuolelle.

– Kokouksissa valiokunnan jäsenet myös huusivat toisilleen ja paiskivat valiokuntahuoneen ovea mielenosoituksellisesti. Käytös oli eduskunnassa niin poikkeuksellista, että nähdäkseni kansalaisilla on oikeus tietää.

Riidoista ja suoranaisesta karjunnasta kokouksissa on jäänyt todisteeksi myös MTV:n kuvaajan Aki Blombergin tviitti:

Pitäisikö sanoa diplomaattisesti, että varsin kuuluvaa mielipiteenvaihtoa. Tai siis pj:hän ei vaihtanut vaatimuksista huolimatta mielipidettään. Osasta sanoista sai selvää, useita henkilöitä ja sen verran kuuluvasti, että ei tarvinnut varsinaisesti salakuunnella. — Aki Blomberg (@AkiBlomberg) 26. kesäkuuta 2018

Sote kaatui. Puolueet kävivät jo vaalikamppailua. Koitti kolea maaliskuun 8. päivä 2019.

Simon Elo sai Sampo Terholta tekstiviestin ennen lohjalaisen vaalipaneelin alkua.

– Kuulet tästä pian julkisuudessa, mutta jotta voit valmistautua vastaamaan, niin kerron, että pääministeri on päättänyt jättää presidentille eronpyyntönsä. Minä ja Petteri Orpo yritimme estää, mutta pääministeri on päätöksensä tehnyt.

Hallitus jatkoi toimitusministeriönä huhtikuun vaaleihin. Sinisten vaalitulos jäi yhteen prosenttiin. Viiden ministerin puolue ei saanut eduskuntaan yhtään kansanedustajaa.

Simon Elo kertoo, että vaalituloksen selvittyä hän seisoi Jussi Niinistön kanssa vaalivalvojaispaikan ulkopuolella.

– Siinä me seisoimme viileässä kevätsäässä, puolustusministeri ja siviilipalvelusmies. Kaksi entistä kansanedustajaa.

– Tämä oli tässä, tokaisin Jussille.

Aiheesta voi keskustella sunnuntai-iltaan 7.2.2021 klo 23

Lue lisää:

Perussuomalaisten ryhmä hajosi täysin – Timo Soini yli 20 lähtijän joukossa

Ministeri Lindström kertoo Ylen uutisessa perussuomalaisista lähtönsä syistä: "Meistä olisi tullut poliittinen ruumis

Jari Lindströmin muistelmat kertovat perussuomalaisten keskinäisistä kahinoista, "omaan pesään kusemisesta" ja ex-ministerin tiestä kortistoon