Asiantuntija koronarokotteiden tehosta: "Henkilö, joka rokotteesta huolimatta saa taudin, on saattanut hyötyä siitä kaikkein eniten"

Suomessa on pian käytössä kolmen eri valmistajan koronarokotetta. Viimeisimpänä EU-komission hyväksynnän saaneen lääkeyhtiö Astra Zenecan ensimmäinen rokote-erä saapuu Suomeen ensi viikolla.

Astra Zenecan rokotetta suositellaan käytettäväksi Suomessa alle 70-vuotiaille. Aluksi on tarkoitus rokottaa alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Astra Zenecan rokotteen tehoksi on kerrottu noin 60 prosenttia.

Ensimmäisenä käyttöön otetun Biontechin ja Pfizerin rokotteen suojateho on todettu olevan kahden annoksen jälkeen 95 prosenttia. Modernan rokotteen suojateho on tutkimusten mukaan kahden annoksen jälkeen 94 prosenttia.

Mikä merkitys rokotteiden teholla on? Kysyimme Rokotetutkimuskeskuksen johtajalta Mika Rämetiltä seitsemän kysymystä koronarokotteista.

Mitä rokotteen teho käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä se tarkoittaa sitä, kuinka moni välttää koronataudin jos muuten sen saisi. Eli jos koronarokotteen teho on 70 prosenttia, niin silloin 70 prosenttia niistä, jotka muuten saisivat taudin, eivät rokotteen ansiosta oireista tautia saa.

Entä loput 30 prosenttia? Voiko käydä niin, että rokote ei vaikuta joihinkin ihmisiin lainkaan?

Jos rokotteen teho on 70 prosenttia, se ei tarkoita sitä, että 30 prosenttia ei hyötyisi rokotteesta mitenkään. Käytännössä rokote tulee hyödyttämään melkein kaikkia lievittämällä koronataudin vaikeusastetta.

Voi olla, että hän joka rokotuksen jälkeen saa oireisen infektion, olisi saanut ilman rokotetta huomattavasti vakavamman infektion.

Henkilö, joka rokotteesta huolimatta saa taudin, ei varmaan ole tyytyväinen, mutta hän on saattanut hyötyä rokotteesta kaikkein eniten. Rokote on mahdollisesti pelastanut hänen henkensä tai hän on rokotteen ansiosta välttänyt sairaalahoitoa vaativan infektion.

Onko väliä, minkä rokotteen saa?

Mielestäni paljon tärkeämpää on, saako rokotteen ja milloin rokotteen saa, kuin minkä rokotteen saa. Kaikki rokotteet, jotka saavat myyntiluvan, ovat tehokkaita ja turvallisia.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet uskoo, että väestötasolla rokotukset vähentävät koronan tartuttavuutta, vaikka rokotetut pystyvätkin periaatteessa virusta edelleen tartuttamaan. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Astra Zeneca rokotteen teho on kaikista heikoin, onko se jollain tavalla huonompi rokote, kuin muut?

Astra Zenecan rokotteen suojateho työikäisillä on ihan kiistaton, sitä ei tarvitse miettiä. Tämän hetkiset tiedot näyttävät, että se toimii hyvin myös vakavaa infektiota vastaan. Rokotteen suojateho on parempi kuin esimerkiksi tyypillisen kausi-influenssarokotteen suojateho.

Toki on perusteltua käyttää kahta muuta rokotetta kaikkein isommassa riskissä oleville, jotta heille saadaan mahdollisimman hyvä suoja. Siksi Astra Zenecan rokote tulee tässä vaiheessa käytettäväksi alle 70-vuotiailla.

Missä määrin rokotteet vähentävät tartuttavuutta?

Jos rokotteella on 95 prosentin suojateho, niin sinne jää se 5 prosenttia, joille tulee oireinen tauti. Tiedetään, että jos on oireinen tauti, silloin tautia voi varmasti tartuttaa.

Rokotetuilla oireettomillakin koronavirusta voi olla nenäontelossa ja silloin pystyy periaatteessa virusta edelleen tartuttamaan.

Todennäköisesti rokotteet väestötasolla kuitenkin vähentävät tartuttavuutta.

Miksi rokote kannattaa ottaa?

Jossain vaiheessa rajat avautuvat ja matkustaminen lisääntyy. Korona ei ole mihinkään häviämässä, joten jokaisen kannattaa omasta suojautumisesta huolehtia. Rokote on ihan ehdottomasti paras tapa hankkia suoja koronavirusta vastaan.

Vaikka ei omasta sairastumisesta välittäisikään, rokotteen ottamalla varmistaa sen, ettei ole ainakaan viemässä jonkun toisen tehohoitopaikkaa.

Oletus on, että rokottaminen taittaa myös epidemiaa.

Miten toimia rokotteen saamisen jälkeen?

Yksilötasolla on tärkeä muistaa, että vastuullista käyttäytymistä täytyy edelleen jatkaa myös rokottamisen jälkeen. Paras suoja tautia vastaan tulee vasta tehosteannoksen saamisen jälkeen.

Rokote kyllä helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja riski vaikeaan tautimuotoon on rokotteen jälkeen huomattavan pieni.

Lue myös:

Lue 15 kysymystä ja vastausta rokotuksista: Miksi rokottaminen etenee Suomessa hitaammin kuin Britanniassa? Voinko ostaa rokotteen?

Täältä voit lukea kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.