Saimaan verkkokalastuskielto halutaan ulottaa heinäkuun loppuun - "Kesällä nuoret norpat kuolevat harrastajakalastajan verkkoon"

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on lähtenyt lausuntokierrokselle. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan 300 neliökilometriä entisestään. Verkkokalastus olisi kokonaan kielletty rajoitusalueella huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun muilla kuin muikkuverkoilla.

Asetusluonnos on jo nyt herättänyt ristiriitoja.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto esittävät, että verkkokiellon tulee jatkua heinäkuun loppuun. Järjestöjen ja Itä-Suomen yliopiston mukaan nyt lausunnolla oleva esitys ei turvaa riittävästi norppakannan kasvua.

Järjestöjen ja yliopiston yhteisen kannanoton mukaan esityksen keskeiset puutteet koskevat muikkuverkkojen sallimista verkkokalastuskiellon aikana sekä verkkokiellon kattavuutta saimaannorpan pesimäalueen reunaosissa.

– Me tehdään apukinoksilla ja tulevaisuudessa keinopesillä se mikä me pystytään. Mutta on melkein yhteiskunnan varojen haaskaamista, että kesällä nuoret norpat kuolevat harrastajakalastajan verkkoon, kun niitä on sitä ennen hyysätty apukinoksissa kevät, sanoo Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Mervi Kunnasranta.

Päättyvällä viisivuotisjaksolla puolet havaitusta saimaannorppien kalanpyydyskuolleisuudesta tapahtui nimenomaan heinäkuussa. Norppakannan seurannasta vastaava Metsähallitus arvioi saavansa tietoonsa noin 40 % saimaannorppien kokonaiskuolleisuudesta.

– Verkkokiellon pidentäminen kompensoisi lämpenevien talvien aiheuttamaa ylimääräistä pesäpoikaskuolleisuutta ja mahdollistaisi kannan suotuisamman kasvun, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Asetusluonnoksen taustalla on saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista pohtineen työryhmän tuore raportti. Esimerkiksi WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Itä-Suomen yliopisto, ympäristöministeriö ja Metsähallitus ovat jo jättäneet eriävän mielipiteen raporttiin.

Saimaan alueen kunnilla sekä useilla eri järjestöillä ja ely-keskuksilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa kalastusrajoituksista kolmen viikon ajan. Valtioneuvosto antaa uuden kalastusrajoitusasetuksen huhtikuun alkuun mennessä.