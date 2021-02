Jyväskylässä yli 50 koronatartuntaa alkuviikosta – harrastuksista saadut tartunnat johtaneet laajoihin karanteeneihin kouluissa

Jyväskylässä koululaisten koronakaranteenit ovat laajentuneet entisestään. Karanteenit koskevat jo yli kymmentä koulua.

Viimeksi eilen noin 50 oppilasta määrättiin mahdollisen korona-altistuksen takia karanteeniin Jyväskylän Puistokadun päiväkotikouluista ja Kypärämäen koulusta.

Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä arvioi, että karanteenissa on Jyväskylän seudulla vajaat 2000 ihmistä.

Käsmän mukaan korona on levinnyt Jyväskylässä erityisesti harrastusten parissa, esimerkiksi joukkuelajeissa, joissa ollaan lähikontaktissa.

Harrastuksista saadut tartunnat heijastuvat kouluihin.

– Kouluja isompi ongelma nyt on, että meillä on todella paljon harrastusten piirissä tapahtuneita tartunnan leviämisiä ja kun niitä on ympäri kaupunkia, niin sieltä tulee tosi paljon kouluihin karanteeneja. Näkisin, että kun harrastukset on pari viikkoa tauolla, niin meidän kokonaiskuva kirkastuu ja saadaan tilannetta haltuun, kuvailee Käsmä.

Tartuntoja on sekä lapsilla että aikuisilla

Käsmän sanoin koronavirustartuntoja on Jyväskylässä todettu vauvasta vaariin ja tauti näyttäisi leviävän myös perhepiireissä.

Maanantaina todettiin 19 uutta tartuntaa, tiistaina 24 ja keskiviikkona iltapäivä kello 14 mennessä 11 uutta tapausta.

Kaupungin koronatestaus on myös edelleen ruuhkautunut. Koronatestiin ohjataan tällä hetkellä myös yksityiselle puolelle.

Testitulosten saaminenkin venyy ajoittain. Tulosta pitää odottaa tällä hetkellä noin kaksi vuorokautta, arvioi Käsmä.

– Kaupungin omat näytteenottopisteet ovat esimerkiksi tänä aamuna olleet jo ihan täyteen buukattuja.

Käsmä kertoo, että Jyväskylä on järjestämässä tulevana lauantaina koronan massatestauksen muun muassa opiskelijoille Kortepohjassa. Kaupunki tiedottaa testipaikasta ja -ajasta tarkemmin myöhemmin.

Kaupunki päättää loppuviikosta jatketaanko Jyväskylässä koronatilanteen takia yläkoulujen etäopetusta. Yläkoulujen siirosta viikoksi etäopetukseen päätettiin sunnuntaina.

– Paljonhan meillä on edelleen tartuntoja. Koulujen etäopetus on harkinnan alla ja sitä pohditaan. Ajattelisin tällä hetkellä, että isompi merkitys on sillä, että harrastukset ovat kaksi viikkoa tauolla, koska sieltä tartunnat häntii kouluillekin. Voisi ajatella alustavasti, että viikon etäopetuksella olisi saavutettu mitä oltiin hakemassa. Tarkempi arvioi tehdään loppuviikosta, pohtii Käsmä.

