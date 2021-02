Näin Eurooppa yrittää tukahduttaa koronaepidemian – testejä rajoilla ja tiukennuksia maahantulosääntöihin

Suomen koronatilanne on kuin kaukainen haavekuva Saksasta katsottuna, kertoo Suvi Turtiainen Berliinistä

Eri puolilla Eurooppaa on otettu käyttöön erilaisia koronarajoituksia uusien virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.

Kokosimme yhteen esimerkkejä rajoitustoimista, joihin eri maissa on ryhdytty samalla kun Eurooppa odottaa koronarokotteitaan.

Missä on käytössä tiukimmat matkailurajoitukset?

BELGIA on kieltänyt asukkailtaan lomailun ulkomaille ja ulkomaalaisilta lomamatkat Belgiaan maaliskuuhun saakka. Rajan saa edelleen ylittää välttämättömistä syistä, kuten työskentelyn tai lääkehoidon saamisen takia.

RANSKA ilmoitti viime viikon perjantaina sulkevansa rajansa EU:n ulkopuolisilta matkaajilta. EU:n ulkopuolisista maista sallitaan vain välttämätön matkailu maahan.

BRITANNIASSA Skotlannissa valmistellaan parhaillaan karanteenia kaikille, jotka saapuvat sinne. Matkailijat saatetaan sijoittaa hotelleihin koronariskin leviämisen estämiseksi.

Myös muualla maassa kaavaillaan tiukennuksia maahantuloon. Britannian hallinto aikoo pian julkaista suunnitelmat mahdollisten karanteenihotellien (siirryt toiseen palveluun) käytöstä maahantulon yhteydessä. Myös maan sisällä matkustamista rajoitetaan tuntuvasti: esimerkiksi koronan kurittamassa Englannissa koronatestejä tehdään ihmisten kotona ja englantilaisia. kehotetaan nauttimaan kotona oleva ruoka ennen kauppaan menoa.

Norjassa on voimassa tiukka maahantulokielto. Norjaan pääsevät vain ne ulkomaalaiset, joilla on pysyvä asuinpaikka Norjassa tai muu painava syy tulla maahan Kirsti Länsman / Yle

Mitkä maat vaativat koronatestin rajanylittäjältä?

ITÄVALLASSA lisätään koronatestejä rajan yli työn takia kulkeville. Vastaisuudessa rajanylittäjiltä vaaditaan koronatesti joka viikko. Heidän on myös rekisteröidyttävä ennakkoon ennen matkan alkua. Jatkossa maahan saapuvien on oltava 10 päivää karanteenissa, vaikka he olisivat antaneet negatiivisen koronatestin.

Samalla Itävallassa aletaan ensi maanantaina purkaa laajaa koronasulkua. Esimerkiksi kaikki ei-välttämättömät liikkeet ovat olleet suljettuina tapaninpäivästä saakka. Ensi viikolla koulut, museot, kampaamot ja kaupat saavat avata ovensa. Rajoitusten purku ei koske baareja, ravintoloita ja kahviloita. Myös liikkumisen rajoituksia höllennetään: jatkossa maassa on voimassa vain yöllä voimassa oleva ulkonaliikkumiskielto.

– Turvallisinta olisi pitää yhteiskunta suljettuna, mutta me tiedämme myös, että lasten tulee päästä kouluun ja työttömyysaste tulee pitää niin matalalla kuin mahdollista, sanoi liittokansleri Sebastian Kurz uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kouluun pääsee vain koronatestin jälkeen. Kaupoissa ja julkisissa kulkuvälineissä on pidettävä kasvomaskia.

Hiihtokeskukset ovat saaneet pitää hissit ja rinteet auki, mutta majoitusta ei saa tarjota. Koronasääntöjä on kuitenkin kierretty, ja keskuksiin on jäljitetty useita tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan valvontaa hiihtokeskuksissa on määrä lisätä.

Euroopan sisärajaksi muodostuneella Folmava–Furth im Wald-rajanylityspaikalla nähtiin viime maanantaina pitkiä jonoja, kun työmatkalaiset jonottivat pääsyä Tšekistä Saksaan. Martin Divisek / EPA

SAKSA kielsi tammikuun lopulla maahan matkustamisen koronavirusmuunnoksen runtelemista maista. Rajoitukset kestävät helmikuun puoliväliin saakka.

Matkustusrajoitusten piirissä ovat Britannia, Irlanti, Portugali, Brasilia ja Etelä-Afrikka sekä eteläisessä Afrikassa sijaitsevat Lesotho ja Swazimaa. Joitakin myönnytyksiä rajoituksiin sallitaan matkailijasta riippuen.

Saksa on lähes täydessä sulussa, ja koronarajoituksia on jatkettu 14. helmikuuta asti.

Saksa myös edellyttää negatiivista koronatestiä kaikilta korkean riskin maista saapuvilta (siirryt toiseen palveluun).

Tämä on muodostunut ongelmaksi kymmenille tuhansille tšekeille, jotka matkustavat säännöllisesti työhön Saksaan. Monet heistä työskentelevät terveydenhuollossa. Testi pitää tehdä 48 tunnin aikaikkunan sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että työmatkalaisten on suoritettava testi joka toinen päivä.

Esimerkiksi Etelä-Saksassa sijaitsevassa Baijerissa suunnitellaan jo pikatestikeskuksia rajanylityspaikoille.

Saksin osavaltiossa sääntöjä on höllennetty niin, että työntekijöiden tulee käydä koronatestissä kahdesti viikossa Saksan puolella ennen töiden aloitusta.

RUOTSI aikoo vaatia maahan tulevilta muiden maiden kansalaisilta negatiivisen koronatestituloksen. Pääministeri Stefan Löfven piti tiedotustilaisuuden iltapäivällä.

Alankomaissa nähtiin pahimpia mellakoita vuosikymmeniin koronarajoitusten takia. Kuva Eindhovenista viime maanantailta. Rob Engelaar / EPA

Missä on turvauduttu ulkonaliikkumiskieltoon?

ALANKOMAISSA kuukausia voimassa olleita kireitä rajoituksia on määrä jatkaa maaliskuulle maassa leviävien ärhäköiden virusmuunnosten takia. Lokakuussa suljettiin baarit ja ravintolat, joulukuussa puolestaan koulut ja muut kuin välttämättömyystavaroita myyvät kaupat.

Viime kuussa Alankomaissa astui voimaan ensimmäinen ulkonaliikkumiskielto sitten toisen maailmansodan. Ulkonaliikkumiskielto kestää iltayhdeksästä puoli viiteen aamulla, ja sen rikkomisesta voi saada sakkoja. Päätös ulkonaliikkumiskiellon asettamisesta poiki pahimpia mellakoita vuosikymmeniin. Määräys on voimassa ainakin 10. helmikuuta asti, mutta maan hallinto pohtii vielä sen jatkoa.

Aiemmin tällä viikolla Alankomaiden hallinto kertoi avaavansa alakoulujen ja päiväkotien ovet ensi maanantaina. Yläkoulujen ja lukioiden on määrä avautua maaliskuussa.

RANSKASSA päätettiin luopua kuun vaihteessa ankarista sulkutoimista. Niiden sijaan rajavalvontaa on lisätty ja maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto iltakuudesta aamukuuteen.

Avaako koronarokote pääsyn rajoitusten ohitse joissain maissa?

VIROON saapuvan ei tarvitse jäädä karanteeniin, mikäli hänellä on todistus koronarokotteesta. Myös kuluneen puolen vuoden aikana koronasta toipuneet voivat välttää rajoitukset.

Virossa suuren infektioriskin maasta (siirryt toiseen palveluun)saapuva henkilö joutuu 10 päivän karanteeniin. Eristysaikaa voidaan lyhentää kahdella testillä, joista ensimmäinen voidaan tehdä ennen Viroon saapumista tai sen jälkeen ja toinen aikaisintaan kuudentena päivänä ensimmäisen testin jälkeen.

TANSKA aikoo ottaa käyttöön rokotuksista kertovan koronapassin, jota voidaan alkuvaiheessa käyttää ulkomaan virkamatkoilla. Lisäksi hallitus haluaa kehittää mahdollisimman nopeasti digitaalisen, älypuhelimessa toimivan koronapassin, jonka avulla yhteiskunnan koronarajoituksia voitaisiin alkaa asteittain purkaa.

Passiin kirjataan, että sen haltija on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Digitaalisen passin kehittämisen odotetaan kestävän noin 3–4 kuukautta. Rokotukset alkavat jo näkyä terveydenhoidon verkkosivuilla tämän kuun lopulla.

Lue myös:

Pääministeri Löfven: Ruotsi vaatii muiden maiden kansalaisilta negatiivisen koronatestituloksen

Viron tuore pääministeri Ylen haastattelussa: Suomella on oikeus rajoittaa matkustamista, mutta toivomme pikaista lievennystä

Lennot Venäjälle alkoivat uudelleen – junat ja bussit eivät toistaiseksi kulje itärajan yli

Britanniassa otetaan käyttöön jälleen laaja koronasulku – pääministeri Johnson pyysi puheessaan kaikkia pysymään kotona

Uudessa-Seelannissa saa jo kokoontua juhlimaan vapaasti – Saarivaltio pysäytti viruksen "suureen vallihautaan"

Lähteet: AFP, Reuters, AP, STT