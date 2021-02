Igluun rakentui maaginen äänimaailma, jonka kapellimestari voit olla sinä – kuuntele, millaisia jäisiä sointuja soittimista lähtee

Jäämestari Juuso Partanen poraa jäästä veistettyyn selloon onkaloa, johon upotetaan puinen sellon kaula. Poran ääni muistuttaa hammaslääkärin poraa, mutta se kuulostaa jäisen iglun sisällä pehmeämmältä.

Työ on tarkkaa, sillä kaula on saatava millilleen paikalleen, jotta kaula saadaan asettumaan oikeaan asentoon.

Iglussa on jäästä veistetty sello, udu ja marimba, joita yleisö saa kokeilla. Mikko Savolainen / Yle

SounDome-niminen talkooporukka on puurtanut pitkää päivää koko tammikuun Imatran Varpasaaressa.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa meni näitä kahta jääiglua tehdessä ja toinen kaksi viikkoa on veistetty jääsoittimia ja veistoksia, kertoo jäämestari Juuso Partanen.

Upealla valaistuksella jääveistokset pääsevät oikeuksiinsa. Rapu kuuluu Vuoksen vesistöön. Mikko Savolainen / Yle

Iglut on rakennettu tykittämällä vettä ison ilmatäytteisen muotin päälle. Jäätymisen jälkeen iglun päälle on tykitetty lunta lumitykillä ja -lingolla.

Iglujen rakentamiseen meni kymmenhenkisellä talkooporukalla pari viikkoa. Jääkuoren paksuus Iiglussa on noin 20–25 senttimetriä.

Jäämestari Juuso Partanen toivoo, että pakkaskelit jatkuvat. Iglut on tarkoitus pitää yleisölle avoinna ainakin helmikuun ajan. Ville Toijonen / Yle

– Iglun sisällä on koko ajan pikku pakkanen. Tasainen kylmyys saadaan pidettyä ilmalämpöpumpulla.

Yhden iglun pinta-ala on noin 55 neliömetriä. Igluissa on yhteensä kaksi oviaukkoa. Ovet on rakennettu pellistä ja ovien ympärillä on uretaania, joka eristää tehokkaasti ja pitää iglujen sisäpuolella sopivan lämpötilan.

Yksi jäälohkare painaa noin 150 kiloa. Lohkareet on sahattu Saimaan ja Vuoksen jäistä. Mikko Savolainen / Yle

Saimaasta on sahattu ja kuljetettu pari rekkakuormallista jäälohkareita Varpasaareen. Niistä on veistetty soittimia ja tehty jääveistoksia iglun sisään. Jäätä on sahattu myös Varpasaaren viereisestä lahden pohjukasta Vuoksesta.

Ensimmäisessä iglussa on kolme soitinta: udu, maramba ja sello. Toisessa iglussa on vesiaiheisia veistoksia. Lisäksi jääseinältä voi katsoa Vuoksen pohjasta kuvattua videota.

Paikalliset taiteilijat ovat olleet talkoilla tekemässä jääveistoksia. Mikko Savolainen / Yle

– Tänä talvena ei koronan takia voida esittää jääsoitinkonsertteja, joten teimme Vuoksi-aiheisen näyttelyn, kertoo Juuso Partanen.

Kävijät saavat toki kokeilla millainen ääni jääsoittimista lähtee.

Udu-rummun ääni kumisee.

Marimbaan on tehty jäälohkareesta sahaamalla useampi kieli. Jäinen kieli hiotaan ja koverretaan, siten kieleen saadaan erikorkuisia säveliä. Soittajasta riippuen marimban voi saada hyvinkin heleästi soimaan.

Jäämestari Juuso Partanen näyttää, miten udu-soitinta soitetaan.

– Tietysti näillä soittimilla pitää olla helläkätisempi kuin kestävämmillä materiaaleilla, muistuttaa Juuso Partanen

Lähes ihmisen kokoisella jäisellä veistoksella on tärkeä tehtävä näyttelyssä. Sukeltajan kädessä on projektori joka näyttää videota Vuoksesta. SounDomen yksi talkoolaisista, taiteilija Katri Verronen, on ollut innoissaan mukana tekemässä sitä.

– Sitä on nyt työstetty kaksi viikkoa ja se on isoin veistos, mitä olen jäästä ikinä tehnyt, kertoo Katri Verronen.

Taiteilija Katri Verrosen jääveistos "Sukeltaja" on hänen kolmas ja samalla suurin jäästä tehty veistos. Mikko Savolainen / Yle

Yleisölle jääiglut ovat avoinna pientä pääsymaksua vastaan ja koronarajoitukset huomioon ottaen helmikuun ajan. Jos maaliskuu jatkuu yhtä kylmänä kuin helmikuu, iglut ovat mahdollisesti avoinna pidempään.