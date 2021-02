Porin sankari Kaarlo "Kulta-Kalle" Kangasniemi, 80, lankuttaa yhä kuin teräsmies: "Kolme viikkoa sitten 85-kiloinen mies seisoi selän päällä"

Vahva-Kalle, Hercules, Kulta-Kalle...

Isojen lempinimien takana seisoo yhä maineensa veroinen mies.

4. helmikuuta 80 vuotta täyttävä Kaarlo Kangasniemi istuu olohuoneessaan Porin Pormestarinluodossa. Tilaa ympäröivät julisteet ja palkinnot viestivät menestyksekkäistä vuosista urheilun parissa.

Kangasniemi on tänäkin päivänä Suomen ainoa painonnoston olympiavoittaja. Kultamitali tarttui mukaan vuoden 1968 olympialaisista Méxicosta.

Ikä ei intoa hidasta

– Pitkä on elämän taival ollut, toteaa mies heti haastattelun aluksi.

Olympiavoiton lisäksi Kangasniemen saavutuksiin lukeutuvat kaksi MM- ja EM-kultamitalia sekä 17 maailmanennätystä.

Ei mikään huono suoritus Satakunnan kasvatilta.

Porilaissankarin eläkepäiviä täyttävät nykyään kaikenlainen näpräily autotallissa sekä kuntosalilla treenaaminen vähintään kolmesti viikossa.

– Se voi olla jo vähän liikaa paikoille, mutta intoa on sitäkin enemmän. Pää sanoo, että täytyisi harjoitella ja vielä paljon, vaikka ikä pukkaa vastaan, Kangasniemi hymähtää.

Miehen treeniohjelma koostuu 8–12 eri liikesarjasta, joita hän harjoittaa Porin kuntokeskuksessa yhdessä kavereiden kanssa.

Kaarlo Kangasniemellä nousee rauta tänäkin päivänä miltei yhtä kevyesti kuin palkintopokaalit. Jere Sanaksenaho / Yle

Kangasniemi vannoo tänä päivänä telineissä oleviin painoihin, koska niillä vastuksen saa sopivaksi pitkiä sarjoja vääntäessä.

Maastavedot ja vapaat painot ovat jääneet entisellä painonnostajalle hyvin vähälle viime vuosina. Useat selkäleikkaukset ovat vaatineet veronsa niin, ettei kovin suuria rautoja enää nostella.

Tästä klikkaamalla pääset sukeltamaan Kulta-Kallen uraan ja elämään miehen itsensä kertomana.

Lankuttaminen ei tuota ongelmia

Legendoja Kulta-Kallesta riittää.

Yksi niistä on, että Kangasniemi lankuttaa yhä siten, että aikuinen mies seisoo selän päällä. Miten on asian laita?

– Pitää paikkansa. Viimeksi kolme viikkoa sitten 85-kiloinen mies seisoi selän päällä, mies naurahtaa.

80-vuotias rautamies jaksaa noin puolisen minuuttia tätä suoritusta tehdä. Vaikka se ei ole yhtä paljon kuin nuoruusvuosina, onnistuu se Kangasniemen mukaan "koska kyse on sen verran helpommasta jutusta".

Myös tarinat myynnissä olleesta olympiamitalista ja lonkkaluun palasta osoittautuvat tosiksi.

Kallen kultamitali vuoden 1968 olympialaisista oli Suomen ainoa laatuaan. Jere Sanaksenaho / Yle

Kultamitali vuoden 1968 olympialaisista päätyi aikoinaan myyntiin nettiin rahapulan iskiessä. Tarjotut summat olivat kuitenkin pieniä, joten mitali komeilee edelleen Kangasniemen kaapissa.

Leikkauksen jäljiltä jäänyt lonkkaluun pala puolestaan oli kaupan Kallen vaimon sairastuttua syöpään. Toiveissa oli saada siitä pientä rahaa lääkärikustannuksiin. Sekin kerää silti edelleen pölyä kaapin päällä.

Leikkaus jokaiselle maailmanennätykselle

Huima painonnostoura on vaatinut veronsa. Todisteena ovat useat revähdykset nopeiden liikesarjojen johdosta. Vammoja on kertynyt listaksi asti: olkapää on leikattu monesti ja lonkatkin operoitu urheilu-uran jälkeen.

Yhteensä mies on käynyt leikkauspöydällä 20 kertaa.

Virallisesti vahvistettuja maailmanennätyksiä on Kangasniemen nimiin kirjattu 17 kappaletta, mutta miehen mukaan ennätyksiä on yhtä paljon kuin leikkauksia.

– Olen tehnyt 18 miesten, yhden nuorten ja yhden veteraanien maailmanennätyksen, hän sanoo.

Painonnostajasuuruus on ollut sairaskyvyttömyyseläkkeellä jo vuodesta 1978 selän mentyä niin huonoon kuntoon.

Terveysongelmat eivät silti ole hidastaneet aktiivisen miehen menoa eläkepäivilläkään.

– Kyllä elimistö korjaa omat sattumansa ja virheensä, Kangasniemi sanoo.

Kangasniemen kotia koristavat yhä hetket uran merkkipaaluista. Jere Sanaksenaho / Yle

Toiveena innostaa nuoria urheilijoita

Ulvilan Leineperissä vuonna 1941 syntynyt Kaarlo Kangasniemi on näyttänyt, kuinka pitkälle pienestä kylästä voi ponnistaa.

Leineperissä mies kertoo yhä vierailevansa silloin tällöin. Hänen lapsuudenkotinsa on nykyisin museo, jonka seiniä koristavat kuusinkertaisen Porin parhaan urheilijan saavutukset.

Urheiluun liittyvä kilpailu oli alusta lähtien kovaa perheen kahdeksan veljen kesken. Aina täytyi olla parempi kuin toiset. Vaikka pojat olivatkin eri-ikäisiä, ei se kilpailuviettiä vähentänyt.

Painonnosto innosti nuorta Kallea ja mitä enemmän menestystä tuli, sitä suuremmaksi palo kasvoi.

Tokion olympialaiset vuonna 1964 olivat suuretappi, jossa saatu menestys sai Kangasniemen tajuamaan, että tässä voi olla jotain vieläkin suurempaa.

– Tokio oli iso kaupunki ja pisti ihmettelemään, jos verrataan taas Poriin. Lentokentältä poistuessa joku huomautti, että älkää ihmetelkö mitään vaan olkaa pokkana kuin olisitte ennenkin nähnyt jotakin tällaista, Kangasniemi naurahtaa.

Pokka kuuleman mukaan piti.

Kangasniemi voitti Mexicon olympialaisissa 90 kg:n sarjan yhteistuloksella 517,5 kg. Unikuva/Mats Vuorenjuuri

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1968 Kalle tyhjensi pankin ja uran suurin saavutus, olympiakulta suotiin Porin pojalle.

– Olin silloin todella kovassa kunnossa. Olisi ollut huono, jos olisin epäonnistunut, koska ennen kilpailua tein maailmanennätyksen. Kuulemma minua jännitti niin paljon, ettei tuloksesta tulisi yhtään mitään.

Saavutuksiaan Kangasniemi muistelee lämmöllä ja toivoo, että joku muukin innostuisi urheilusta niiden siivittämänä.

– Minäkin innostuin nuorena, kun käytiin urheilumuseoissa ulkomailla. Sain kipinän, että omatkin saavutukset pitää saada näin esille. Toivon, että esimerkkini saisi nuoret pyrkimään samoihin saavutuksiin ja olemaan ylpeitä omista teoista.

Vaikka Kangasniemen mukaan vanhuus tulee, ei se estä ottamalla sitä hymyillen vastaan. Jere Sanaksenaho / Yle

Millaisia muistoja sinulla on Kulta-Kallesta? Kerro tarinasi tai onnittele syntymäpäiväsankaria! Kommentointi on mahdollista Yle Tunnuksella 5.2.2021 klo 23:een asti.

Lue myös:

Olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi täyttää 80 vuotta – pohjat menestykseen hankittiin jo lapsena: "Tajuttomaksi piti lyödä, jotta voitiin julistaa voittaja"

Olympiakomitea laski rajusti painonnoston urheilijakiintiötä – olympiastatus edelleen vaarassa