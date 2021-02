58-vuotiasta hoitajaa syytetään potilaan taposta tämän kodissa Helsingissä

Vuonna 1962 syntynyttä hoitajaa vastaan on nostettu tänään syytteet potilaan taposta Helsingissä reilu vuosi sitten. Epäilty henkirikos tapahtui potilaan kodissa 1.–2. tammikuuta 2020.

Syyttäjä on esittänyt tapauksessa myös vaihtoehtoisen syytteen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Hoitaja oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin työntekijä.

Syyttäjän mukaan oikeudessa arvioidaan, onko potilaan kuolema aiheutettu tahallisesti vai onko tapauksessa ollut kyse huolimattomuudesta.

Asiasta on sen arkaluonteisuuden vuoksi kerrottu vain vähäisesti julkisuuteen. Syyttäjän mukaan kysymys on ollut hoitosuhteesta, jossa potilas on kuollut. Potilasta oli hoidettu yksityisasunnossa eli potilaan omassa kodissa.

Hoitajalle on tehty mielentilatutkimus, jonka tulokset eivät ole julkisia. Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta viime joulukuun lopussa.

HUS ilmoitti rikosepäilystä poliisille vuosi sitten tammikuussa. Iltalehden (siirryt toiseen palveluun)mukaan kyseessä on ollut hengityskoneeseen kytketty miespotilas. Naissairaanhoitajan epäillään kytkeneen koneen pois päältä. Syyttäjä ei vahvista Ylelle Iltalehden tietoja.

Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa 17. helmikuuta.

Lisää aiheesta:

Iltalehti: Sairaanhoitajan epäillään tappaneen potilaan Helsingissä – poliisin hälytti työnantaja Hus