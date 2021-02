"Jos siellä on 20 matkustajaa, niin onhan se tosi surullista" – Viking Line ja Tallink Silja kärvistelevät tiukentuneissa matkustusrajoituksissa

Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajamäärät ovat romahtaneet reilu viikko sitten voimaan tulleiden matkustusrajoitusten myötä.

Viime keskiviikosta lähtien Suomi on sallinut EU:n sisärajoilla vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän työmatkaliikenteen.

Hallituksen tavoitteena on painaa rajanylitysten määrät 30 päivän ajaksi mahdollisimman alas testauksin ja rajoituksin, jotta koronavirusmuunnos ei leviä Suomeen.

Viikossa muutos on ollut koronan takia ennestäänkin pieneen matkustajamäärään kova, kuvailee Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

– Varsinkin Helsinki-Tallinna-reitillä vaikutus on ollut suuri. Helsingin ja Tallinnan välillä matkustaa paljon työmatkalaisia ja tämän viikon vaikutus on ollut siellä iso, huokaa Boijer-Svahnström.

Matkustajamäärät ovat tippuneet myös Turun reitillä, mutta eivät yhtä rajusti kuin Tallinnan reitillä.

–Turun reitti on siinä mielessä erilainen, että se kulkee Ahvenanmaan kautta. Lisäksi Turun reitillä on kotimaan liikennettä, jota nämä rajoitukset eivät koske, mutta kyllä sielläkin matkustajamäärät ovat pudonneet nyt. Puhutaan muutamasta sadasta matkustajasta. Pitää muistaa tässä vaiheessa, että esimerkiksi Viking Gracen matkustajakapasiteetti on 2800 matkustajaa, että kyllä siellä väljää on.

Tallinkille pudonneet matkustajamäärät eivät olleet yllätys

Tallinnan-laivoilla on matkustanut viime keskiviikon jälkeen maksimissaan 100 ihmistä. Tallink Siljan mukaan vähäisimmillään matkustajia on ollut vain toistakymmentä. Turun risteilyreitillä matkustajia on ollut vielä tätäkin vähemmän.

– Helsingissä yleisin matkustajamäärä on 10–50 ihmistä. Turussa vähän vaihtelee: Viikonloppulähdöt ovat vähän vilkkaampia, puhutaan 100-200 matkustajasta. Jonain päivänä Baltic Princessillä voi olla joitain kymmeniä matkustajia ja Galaksilla vielä vähemmän, kuvailee matkustajamääriä Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Uusien rajoitusten aiheuttama matkustajamäärän romahtaminen ei tullut laivayhtiölle yllätyksenä, kertoo viestintäjohtaja Marika Nöjd:

– Jos tilanne oli karmaiseva aikaisemminkin, niin en tiedä miksi tätä voi enää kutsua, että jos siellä on 20 matkustajaa, niin onhan se tosi surullista.

Rahti kulkee laivoilla

Vuorojen lopettamisia ei ole vähäisestä matkustajamäärästä huolimatta viestintäjohtaja Nöjdin mukaan näköpiirissä, sillä laivoissa kulkee myös merkittävä määrä rahtia.

Myös Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kuvailee rahtia pelastajaksi.

– Jos nyt jostain voi olla kiitollinen, niin rahdin määrä on ollut hyvä. Se on ollut hyvä koko pandemian ajan. Muuten tämä on ollut haastavaa aikaa.

