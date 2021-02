Aleksei Navalnyi olisi presidenttinä populisti – kävimme läpi, miten hän voisi nousta Venäjän johtoon

Vankilaan passitetusta Aleksei Navalnyista on nopeasti tullut Vladimir Putinin tunnetuin vastustaja. Hän on ilmoittanut avoimesti, että haluaa pyrkiä Venäjän presidentiksi Putinin tilalle.

Juuri nyt haave näyttää hyvin kaukaiselta. Venäjän hallinto on tehnyt kaikkensa, ettei Navalnyi pääsi haastamaan Putinia.

Tiistaina hänet ehdollinen vankeusrangaistuksensa muutettiin kahden ja puolen vuoden ehdottomaksi vankeustuomioksi. Rangaistus perustuu vuosia vanhaan petostuomioon, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää mielivaltaisena.

On myös vahvaa näyttöä siitä, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB yritti murhata Navalnyin elokuussa novitšok-hermomyrkyllä.

Mitä Navalnyi tekisi, jos hän kaikista esteistä huolimatta nousisi Venäjän presidentiksi? Ja miten tämä tavoite voisi onnistua?

Presidentti Navalnyi parantaisi suhteita länteen

Jotain voi päätellä Navalnyin vuoden 2018 presidentinvaaliohjelmasta (siirryt toiseen palveluun). Navalnyi julkaisi tavoitteensa, vaikka hallinto esti hänen pääsynsä viralliseksi ehdokkaaksi.

Ohjelmassa hän kannatti muun muassa demokraattisia uudistuksia, minimipalkan nostamista, terveydenhuoltoon panostamista ja parempia suhteita länsimaihin.

– Siellä oli paljon vasemmistopopulistisia painotuksia, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi.

Navalnyi kävi presidentinvaalikampanjaa, vaikka hänen ehdokkuutensa estettiin. EPA

Navalnyi vastustaa Putinin aggressiivista ulkopolitiikkaa. Lassilan mukaan hän piti Krimin valtausta typeränä tekona, joka eristi Venäjän kansainvälisestä yhteistyöstä.

– Hän kannattaa kansanäänestyksen järjestämistä Krimillä sen kohtalosta. Hän kyllä opportunistisesti ymmärtää, että valtaus oli suosittu venäläisten keskuudessa, Lassila sanoo.

Muukalaisvastainen menneisyys

Etenkin Venäjän hallinto on nostanut aika ajoin esiin Navalnyin vanhoja muukalaisvastaisia lausuntoja.

Vuonna 2007 Navalnyi erotettiin liberaalipuolue Jablokosta näiden puheiden vuoksi. Vielä vuonna 2013 hän sanoi, ettei Moskovassa ole tilaa tadžikistanilaisille.

Tutkija Jussi Lassilan mukaan Navalnyi ei ole ideologinen maahanmuuton vastustaja vaan suosiota tavoitteleva populisti. Tuohon aikaan etnonationalistiset mielipiteet olivat suosittuja osassa oppositiota.

– Hän pyrkii olemaan kansan tuntojen tulkki, Lassila sanoo.

Navalnyi sai liikkeelle kymmeniä tuhansia ihmisiä pidätyksensä jälkeen Pietarissa. All Over Press

Nykyään aihepiiri on jäänyt taka-alalle, ja samalla Navalnyi on muuttanut kantojaan selvästi maltillisemmiksi.

– Ei hän ole näistä puheista irtisanoutunut ja jos asia nousisi uudelleen tapetille, niin hän voisi palata niihin. Mutta se ei ole nyt näköpiirissä, Lassila sanoo.

Putinin hallinto ei ole kaatumassa näillä näkymin

Suurin este Navalnyin presidenttihaaveille on nykyinen presidentti Putin ja hänen hallintonsa.

Sillä ei näytä olevan mitään haluja antaa tilaa oppositiolle. Navalnyin tukimielenosoitukset on hajotettu kovin ottein, ja Navalnyia vastaan suunnitellaan jo uusia syytteitä.

Poliisi on pidättänyt tuhansia Navalnyin tukimielenosoituksiin osallistuneita viime viikkoina. Yuri Kochetkov / EPA

Putinin asema ei ole näillä näkymin horjumassa. Hallinnolla on paljon voimavaroja käytössään, ja presidentillä on yhä laajaa tukea.

– Pitää lähteä siitä, että Venäjä tulee entistä sulkeutuneemmaksi ja Putin voi pysyä vallassa vielä vuosia, tutkija Jussi Lassila sanoo.

Hallinnon kaatuminen jossain vaiheessa ei kuitenkaan ole täysin poissuljettua. Autoritaariset hallinnot voivat luhistua nopeasti, jos hallitsijan ote lipeää.

– Jos Putin menettää lähipiirinsä luottamuksen, eli se tulkitsee, ettei isäntä ole toimiensa tasalla, häviäjän kyydistä hypätään nopeasti pois. Näin kävi esimerkiksi Ukrainan vallanvaihdossa vuonna 2014, Lassila sanoo.

Navalnyi yrittää heikentää Putinin tukea

Navalnyi on jo vuosia yrittänyt rapauttaa Putinin ja hänen valtakoneistonsa tukea kaikin mahdollisin tavoin.

Tehokkain väline on ollut jatkuvat korruptiopaljastukset, joita hän on julkaissut Youtube-kanavallaan. Kaksi viikkoa sitten hän syytti Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) presidentti Putinia miljardiluokan korruptiosta.

Navalnyin mukaan Putinille on rakennettu Mustanmeren rannalle valtava palatsi ja useita laajoja viinitarhoja veronmaksajien ja oligarkkien rahoilla.

Venäläinen oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi viime viikolla tietoja Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtavasta palatsista. Navalnyin mukaan palatsin todellinen omistaja on Venäjän presidentti Vladimir Putin. AFP

Tutkimus perustuu Navalnyin mukaan satoihin tuhansiin pankkitositteisiin ja muihin asiakirjoihin. Osaa sen tiedoista ei ole toistaiseksi voitu vahvistaa muista lähteistä, ja Putin on kiistänyt väitteet.

Tutkija Jussi Lassilan mukaan Navalnyin korruptioväitteet ovat hyvin uskottavia. Venäjällä on saatavilla paljon tietoa avoimista lähteistä ja vuotojen avulla.

– Navalnyi on myös tutkivan journalismin pioneeri Venäjällä, Lassila sanoo.

Videota on katsottu jo yli sata miljoonaa kertaa.

– Se on kaikkialla Venäjällä keittiökeskustelujen aihe, Lassila sanoo.

Navalnyi on myös kannustanut Putinin vastustajia "älykkääseen äänestämiseen" vaaleissa.

Sen ideana on keskittää äänet kaikissa vaalipiireissä valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokkaan vahvimmalle vastustajalle puolueesta riippumatta. Näin Putinin suora tuki heikentyisi duumassa ja aluehallinnossa.

Nyt Navalnyi on innostanut kymmeniä tuhansia venäläisiä kadulle vastustamaan pidätystään ja vangitsemistaan. Mielivaltaiset rangaistukset ja poliisin rajut vastatoimet kasvattavat protestimielialaa Putinin vastustajien parissa.

Navalnyi on jo suosittu oppositiopoliitikoksi

Jos Putinin hallinto joskus kaatuisi ja Venäjällä järjestettäisiin reilut ja demokraattiset vaalit, olisiko Navalnyillä mahdollisuuksia presidentiksi?

Ensinnäkin Venäjällä pitäisi muuttaa perustuslakia. Viime vuonna tehdyt lisäykset perustuslakiin (IS) (siirryt toiseen palveluun) estävät ehdokkuuden kaikilta, jotka ovat Navalnyin tapaan asuneet ulkomailla edellisen 25 vuoden aikana.

Tämänhetkiset mielipidemittaukset eivät myöskään anna rohkaisevaa kuvaa. Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain kaksi prosenttia äänestäisi häntä presidentinvaaleissa, kun Putinia äänestäisi 39 prosenttia.

Presidentti Vladimir Putin voi asettua ehdolle vielä kahdesti perustuslain muutosten ansiosta.

Tutkija Lassilan mukaan lukuja ei voi suoraan verrata, koska Venäjällä ei käydä avointa poliittista kamppailua. Navalnyia ei päästetä televisioon tai ehdokkaaksi, ja nyt hänet on pidätetty.

– Näissä vaikeissa oloissa hän on hyvinkin suosittu oppositiojohtaja, Lassila sanoo.

Tilanne on muuttumassa, koska Navalnyi on myrkytyksensä ja pidätyksensä jälkeen tunnetumpi kuin koskaan. Samalla Putinin tuki on heikentynyt etenkin nuorten parissa.

Lisäksi Navalnyi on karismaattinen poliitikko, jonka moni näkee jo nyt vaihtoehtona Putinille. Vaikka vaalikannatus on heikkoa, hänen toimintansa hyväksyy jo noin viidennes venäläisistä, Levada-keskus kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

– Voi vain arvata, kuinka pitkälle hän voisi päästä, jos hän pääsisi kampanjoimaan avoimesti, Lassila arvioi.

Lassila tosin muistuttaa, että Navalnyi ei olisi avoimissa vaaleissa ainoa ehdokas vaan hänelle ilmestyisi nopeasti muita kilpailijoita.

