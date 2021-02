Nokian toimitusjohtaja hämmästelee yhä, miksi Redditin meemisijoittajat valitsivat juuri Nokian osakkeen: "Me keskitymme tuloksen tekemiseen"

Nokialla on edessään vaikea vuosi, sanoo viime kesänä aloittanut toimitusjohtaja Pekka Lundmark, joka korjaa viime vuosien virheitä.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo, että on mahdotonta tietää, miksi pörssit viime päivinä sekoittanut Reddit-sijoittajien armeija päätyi ostamaan juuri Nokian osaketta.

Reddit-huuma sai tammikuun lopussa Nokian osakekurssin huimaan nousuun sekä New Yorkin että Helsingin pörssissä, vaikka yhtiön liiketoimissa ei tapahtunut juuri mitään muutosta. Kurssi on sittemmin palannut lähemmäs Reddit-huumaa edeltäneitä lukuja, mutta se on yhä koholla.

Lundmark kiinnittää huomiota siihen, että Nokia poikkeaa useimmista muista yhtiöistä, joiden osakkeen verkkoyhteisö Wallstreetbetsin piensijoittajat saivat nousuun ostorumballaan. Pääasiassa ostokohteiksi päätyivät sellaisten yhtiöiden osakkeet, joita suuret riskirahastot olivat myyneet lyhyeksi eli ennakoineet niiden kurssin laskevan.

– Tämä ei nyt oikeastaan meidän kohdalla selitä tätä, koska meidän osake ei ole ollut mitenkään erityisen paljon lyhyeksi myyty, Lundmark toteaa.

Lue lisää pörssit sekoittaneesta Wallstreetbetsistä:

Helppo esimerkki risteilylipuista selittää, miksi netin pilailijat saivat Nokian osakekaupan täysin sekaisin

Analyysi: Nokiaa ja osakemarkkinoita ravistelleen ilmiön taustalla on nettiväen erikoinen kosto rikkaille

Nokian tulosjulkistuksen yhteydessä tiedotusvälineille puhunut Lundmark arvioi, että pörssikurssia heilautelleen Reddit-huuman vaikutukset eivät ulotu itse yhtiöön asti.

– En näe, että se vaikuttaa millään tavalla, me keskitymme tuloksen tekemiseen ihan normaaliin tapaan.

5g-investoinneilla ei ylärajaa

Nokian loppuvuoden tulos oli hieman odotettua parempi, mutta yhtiöllä on edessään vaikeat ajat.

Viime vuoden elokuussa toimitusjohtajana aloittanut Lundmark käynnisti Nokiassa laajat uudistukset, joilla yhtiö pyrkii korjaamaan viime vuosien virheitä. Erityisenä kipupisteenä ovat Nokialle kriittisen tärkeät 5g-markkinat, joissa Nokia menettää markkinaosuuttaan kilpailijoille.

Vanha ja uusi johto: hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf (vasemmalla), toimitusjohtaja Pekka Lundmark, entinen toimitusjohtaja Rajeev Suri ja entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Markku Ulander / Lehtikuva

Tänä vuonna 5g:n tuotekehitykseen investoidaan Lundmarkin mukaan “niin paljon kuin teknologiajohtajuuden saavuttaminen edellyttää”.

Tuotekehitykseen keskittyminen merkitsee lyhyellä aikavälillä liikevaihdon ja kannattavuuden laskua. Siihen Nokia on pitkän aikavälin vuoksi valmis, koska Lundmark on linjannut yhtiön tavoitteeksi teknologiajohtajuuden kaikilla niillä alueilla, missä Nokia toimii.

Analyysiyhtiö Inderesin toimitusjohtaja ja pitkäaikainen Nokia-analyytikko Mikael Rautanen arvioi Nokian lyhyen aikavälin tuloskuntoa hyvin heikoksi. Vuonna 2022 yhtiö pääsee “vakaampaan kehitykseen” ja vuonna 2023 “kasvun ja hyvän kannattavuuden uralle”.

– Nokia tekee nyt oikeita asioita, mutta muutos vain kestää kauan, Rautanen toteaa.

Analyytikko: Strategiamuutos voi johtaa kauppoihin

Lundmark ei kertonut tulosjulkistuksen yhteydessä lisätietoja uudesta strategiasta, jonka yhtiö käynnisti viime syksynä.

Inderesin Rautanen uskoo, että uusi strategia merkitsee joidenkin liiketoimintojen myyntiin laittamista.

Nokian pääkonttori Espoossa. Kimmo Brant / AOP

Aiemmassa strategiassa yhtiö pyrki myymään asiakkailleen mahdollisimman laajoja paketteja, jossa Nokia toimittaa kaiken kiinteistä verkoista langattomiin ja ohjelmistoista palveluihin.

Lundmark hylkäsi edeltäjänsä linjan, koska markkinoilla nähtiin, että asiakkaat haluavatkin ostaa verkkojen osia eri yhtiöiltä.

Jatkossa Nokia keskittyy muutamiin tärkeimpiin liiketoimintoihin, joiden on Lundmarkin mukaan oltava kilpailukykyisiä itsenäisesti. Liiketoimintoja ei ylläpidetä siksi, että ne olisivat osa pakettiratkaisuja.

– Nokia on selkeästi viestinyt, että jos on jokin tuotealue, missä yhtiö ei näe, että se voi olla teknologiajohtaja ja saavuttaa pitkässä juoksussa riittävää pääoman tuottoa niin tällaiset liiketoim tullaan myymään, Inderesin Rautanen sanoo.

Nokia on luvannut kertoa lisätietoja uudesta strategiastaan viimeistään maaliskuun puolivälissä.

Lue lisää:

Nokian uusi pomo Pekka Lundmark: "Ilman teknologiajohtajuutta tässä bisneksessä ei ole mitään toivoa menestyä"

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark: Jos jokin toiminto ei tuota, sen tarpeellisuutta arvioidaan