Luoston lumivyöry ei näyttäisi aiheutuneen runsaasta lumesta – vyöryvaara vain tasolla kaksi

Paksu lumipeite ei ainakaan näyttäisi olevan syynä Luoston keskiviikkoiseen lumivyöryyn. Ylen meteorologi Jesse Heikkilä sanoo, että lumen syvyys vyöryalueella on keskimääräinen ajankohtaan nähden.

– Lumen syvyys on Kemijärvellä 59 ja Sodankylässä 57 senttiä. Nämä ovat lähellä tyypillisiä lumen syvyyden arvoa, joita tuolla alueella tähän aikaan vuodesta yleensä on.

Ilmastollisen keskiarvon mukaan lunta on Keski-Lapin alueella tähän aikaan vuodesta 54 senttiä. Viime vuonna lumen syvyys oli peräti 85 senttiä.

Kaksi vapaalaskijaa hautautui osittain lumen sekaan, kun lumi lähti vyörymään Ukko-Luoston eteläpuolella hoitamattomalla rinteellä Sodankylässä. Heidät saatiin pelastettua, ja ensitietojen perusteella he välttyivät vakavilta vammoilta.

Lumivyöryvaara oli vain kohtalainen

Ilmatieteen laitos käyttää lumivyöryennusteessaan (siirryt toiseen palveluun)viisipykäläistä asteikkoa. Sen mukaan lumivyöryjen todennäköisyys oli tänään keskiviikkona Luosto-Pyhän alueella tasolla kaksi eli kohtalainen.

Kohtalainen vaara tarkoittaa, että luonnolliset lumivyöryt ovat epätodennäköisiä, mutta ihmisen aiheuttamat mahdollisia.

Meteorologi Jesse Heikkilä ei osaa sanoa varmaa syytä sille, miksi lumi lähti Luostolla liikkeelle. Hän arvelee, että taustalla on lumen eri kerrosten tiheys.

– Luulen, että jossain kohtaa lumipatjaa on ollut ohut kerros, joka on alkanut pettää, ja päällä oleva lumi on lähtenyt vyörymään. Tietysti siinä on vaikuttavana tekijänä myös se, kuinka jyrkässä rinteessä se lumi on ollut jämähtäneenä, Heikkilä pohtii.

Lunta on rinteillä useina kerroksina, ja lumipeitteen rakenne on hyvin vaihteleva – raskaita ja kevyitä kerroksia on eri syvyyksillä. Yleensä alin lumikerros on hyvin kiinni kalliossa. Ylempiä, myöhemmin sataneita kerroksia, pidättelee rinteessä vain lumikerrosten välinen kitka.

Jos ylimmän lumikerroksen paino äkkiä kasvaa, kitkavoima joutuu koetukselle.

