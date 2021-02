Ilmastoaktivistien voitto: Oikeus totesi, ettei Ranskan valtio täytä ilmastovelvoitteitaan

Ranskassa Pariisin hallintotribunaali on hyväksynyt neljän ympäristöjärjestön kantelun valtiota vastaan. Oikeus totesi, ettei Ranskan valtio toimi riittävästi täyttääkseen allekirjoittamansa ilmastovelvoitteet ja on siten osaltaan vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamasta luontotuhosta.

Päätöksen mukaan "valtion toimet, joilla poliittiset päätökset kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisesta toteuttaisiin, ovat puutteellisia". Oikeuden päätöksessä mainitaan muun muassa Pariisin vuoden 2015 kansainvälinen ilmastosopimus.

Ympäristöjärjestöt, joiden joukossa ovat esimerkiksi Oxfamin ja Greenpeacen Ranskan-osastot, ovat haltioissaan oikeuden ratkaisusta. Niiden mukaan kyseessä on historiallinen päätös.

– Ensimmäistä kertaa ranskalainen oikeusistuin on todennut, että valtio voidaan asettaa vastuuseen, että se täyttää ilmastovelvoitteensa, sanoi Oxfam Francen toimitusjohtaja Cécile Duflot uutistoimisto Reutersille.

Ranskan hallituksen tiedottaja totesi, että oikeuden ratkaisu on oikea maan edellisten hallitusten suhteen. Nykyinen hallitus pyrkii kuitenkin täyttämään velvoitteet, hän sanoi.

Maan nykyinen presidentti Emmanuel Macron on pitänyt ilmastoasioita vahvasti esillä. Hänen johdollaan Ranska on muun muassa vaatinut, että EU-maat ottaisivat tavoitteekseen vähentää ilmastopäästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Nykyinen tavoite on 40 prosenttia.

Aktivistit toivovat, että ranskalaisoikeuden kanta vaikuttaisi muidenkin maiden ilmastopolitiikkaan.

Lähteet: Reuters, AP, AFP