Ylen kannatusmittaus: SDP suosituin puolue kuntavaalikyselyssä – perussuomalaisilla ja kokoomuksella tiukka kisa toisesta sijasta

Ylen uusin kannatusmittaus lyö alkulöylyt kevään kuntavaaleihin. Kannatusmittauksessa on kysytty, keitä suomalaiset äänestäisivät kuntavaaleissa.

Kannatusmittauksen mukaan SDP olisi suurin puolue, jos kuntavaalit järjestettäisiin nyt. Toisena tulisi perussuomalaiset ja kolmantena kokoomus.

– SDP näyttää lähtevän ykkössijalta kuntavaalikamppailuun. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat puolestaan hyvin lähellä toisiaan, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo.

Mittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus laskee, jos sitä verrataan edelliseen eduskuntavaalikannatusta heijastelevaan mittaukseen.

Kokoomuksen kannatus taas nousee yli kahdella prosenttiyksiköllä.

Keskustan kannatus puolestaan nousee yli prosenttiyksiköllä verrattuna edelliseen mittaukseen, eikä se ole yllätys.

Keskusta on ollut vahva kuntavaalipuolue ja se on saanut perinteisesti eniten ehdokkaita listoilleen.

Muiden puolueiden kannatuksessa tapahtuu vain hienoisia muutoksia.

Jokisipilä: Keskusta on historiallisen vaikeassa paikassa

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo, että kannatusmittaukset ovat suuntaa-antavia, jos mietitään ensi kevään kuntavaalien tulosta.

– Jos muistelemme sitä, miten mittaukset osuivat kohdilleen, kun edellisen kerran kuntavaaleissa oltiin, niin kyllä siellä huomattavaa osumatarkkuutta oli.

Jokisipilä kuitenkin sanoo, että tämä mittaus kertoo vielä enemmän puolueiden kannatuspotentiaalista ensi kevään kuntavaaleissa kuin lopullisesta tuloksesta.

Tätä Jokisipilä perustelee sillä, että puolueiden ehdokasasettelu on yhä kesken. Puolueiden kannatus onkin suurelta osin kiinni siitä, kuinka paljon hyviä ehdokkaita ne saavat kuntiin.

Jokaisen äänestäjän pitäisi löytää puolueen listalta ehdokas, jota voisi kuvitella äänestävänsä. Puolueiden ehdokaslistat menevät vasta noin kuukauden päästä kiinni.

Jokisipilä pitää tuloksissa yllättävimpänä keskustan heikkoa kannatusta, vaikka puolueen matalalento on ollut havaittavissa edellisissä mittauksissa.

– Puolue on nyt historiallisesti erittäin vaikeassa paikassa. Keskustan nousu vaatisi lähes täydellistä onnistumista kampanjoinnissa ja ehdokasasettelussa.

Mikäli puolue ei onnistu näissä asioissa vaaleissa, kuntavaalikannatus uhkaa jäädä heikoimmaksi ainakin sitten 1950-luvun.

Mittauksen tausta-aineistosta voidaan huomata se, että merkittävä osa edellisissä kuntavaaleissa keskustaa äänestäneistä on siirtynyt katsomoon.

Sieltä keskustan pitäisi saada kannattajat takaisin äänestämään puoluetta.

SDP:n kärkisija ei yllätä

SDP:n kärkisija mittauksessa ei yllätä Jokisipilää eikä Turjaa.

Puolueen kannatus on noussut erilaisissa kannatusmittauksissa ja puolueen puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) nauttii laajaa kansansuosiota.

Vaikka perussuomalaisten kannatus laskee edellisestä Ylen kannatusmittauksesta, tutkijat uskovat puolueen olevan tyytyväinen näihin lukemiin.

Yksi syy tähän on siinä, että perussuomalaisten viime kuntavaalien tulos oli heikko.

– Perussuomalaisten kuntavaalisuosio ei ole ollut eduskuntavaalien kannatuksen tasolla. Perussuomalaisten omintakeinen piirre suurten puolueiden joukossa on ollut se, että se on ollut kuntapuolueena pienempi. Siellähän pohjilla on 8,8 prosentin kannatusosuus.

Ylen kannatusmittaus lupaisikin perussuomalaisille 10 prosenttiyksikön kannatuksen nousua, ja sellaista on harvoin nähty suomalaisessa politiikassa.

Jokisipilän mukaan perussuomalaisten kannatuksen nousu kertoo osaltaan siitä, että perussuomalaiset on onnistunut itsensä asemoinnissa vaihtoehdoksi muille puolueille.

– Nyt on mielenkiintoista nähdä, pystyykö puolue ulosmittaamaan vaaleissa mittauksessa näkyvän kannatuksen, Taloustutkimuksen Turja sanoo.

Kokoomus on pärjännyt vahvasti edellisissä kuntavaaleissa. Se on ollut kolme kertaa peräkkäin Suomen suurin kuntapuolue ja puolueen tavoitteena on olla sitä myös näissä vaaleissa.

Jokisipilä arvioi, että kokoomus lähtee huhtikuun vaaleihin haastajana.

Edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten kokoomus onnistui ottamaan loppukirin, jonka ansiosta se sai suuremman kannatuksen kuin mittauksissa luvattiin ennen kuntavaaleja.

Näin Ylen kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 468 ihmistä. Haastattelut tehtiin 11.1.2021–2.2.2021. Puoluekantansa kertoi 1 605 haastateltavaa. Mittauksen virhemarginaali 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit ladata kannatusmittauksen tausta-aineiston täältä (siirryt toiseen palveluun).

