Herätys: SDP suosituin Ylen puoluekannatusmittauksessa, Bellingcatin perustajan kirja julki, sote-laki pirstaloimassa kehitysvammaisten hoidon

SDP nousi suosituimmaksi Ylen kuntavaalimittauksesta – perussuomalaiset ja kokoomus kamppailevat toisesta sijasta

Ylen tänään julkaisemassa kuntavaalimittauksessa SDP nousee suosituimmaksi puolueeksi. Puoluetta kannattaisi nyt hieman yli 20 prosenttia suomalaisista. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat lähes tasoissa mittauksessa. Keskusta on neljänneksi suosituin.

Puoluekannatusmittauksessa mitattiin tällä kertaa puolueiden kuntavaalikannatusta, kun aiemmissa mittauksissa on keskitytty suosioon eduskuntavaaleissa.

Venäjä-paljastuksistaan tunnetun Bellingcatin perustaja Eliot Higgins: Salaliittoteoriat leviävät kuin syöpä, nyt on toimittava

Iso osa Eliot Higginsin perustaman Bellingcatin tutkimuksIsta on liittynyt Venäjään. Eliot Higgins puhumassa norjalaisen tutkivan journalismin säätiön seminaarissa. Skup.no

Eliot Higgins perusti itseoppineiden digietsivien verkoston Bellingcatin arabikevään jälkimainingeissa. Sittemmin verkosto on tullut tunnetuksi etenkin Venäjä paljastuksistaan. 42-vuotiaan Higginsin tarina kerrotaan myös uudessa kirjassa, joka julkaistaan torstaina muun muassa Suomessa.

Sote-laki pirstaloimassa kehitysvammaisten hoidon

Teemu Törmänen pääsi vuosien vaikeuksien jälkeen vihdoin ryhmäkotiin. Niko Mannonen / Yle

Kehitysvammaisen on usein kohtuuttoman vaikea saada oikeanlaista hoitoa, sillä alan erityisosaaminen on Suomessa pirstoutunut. Nyt uusi sote-laki uhkaa juuri niitä palveluntarjoajia, joiden alle kehitysvammaisten asiantuntevin hoito on keskittynyt. Se saattaa pakottaa myös espoolaisen Teemu Törmäsen muuttamaan pois ryhmäkodista, jossa häntä osataan viimeinkin hoitaa oikein.

Helsingin merellinen kansallismaisema muuttuu

Vanhan kauppahallin eteläpuolelle kaavaillusta arkkitehtuuri- ja designmuseosta tulee alueen merkkirakennus, ja mahdollisesti ainoa uudisrakennus, joka on kokonaan avoin kaupunkilaisille. Jaani Lampinen / Yle

Ruotsinlaivoista tutun Eteläsataman alue Helsingissä muuttuu merkittävästi, kun sitä aletaan rakentaa lähivuosina. Helsingin kaupunki järjestää alueen suunnittelusta kilpailun rakennus- ja kiinteistöalan firmoille. Kaupunkitutkija Kaarin Taipale uskoo, että sijoittajat ottavat tilaisuudesta kaiken irti.

Pakkanen on paikoin purevaa

Kerttu Kotakorpi / Yle

Torstaina lumisateet jäävät varsin vähäisiksi, vaikka hitustelua on ilmassa siellä täällä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja pakkasta on enimmäkseen 10 ja 20 asteen välillä. Pohjoisesta virtaa hyvin kylmää ilmaa ja pohjoisen puoleinen tuuli samalla voimistuu, mikä saa pakkasen tuntumaan purevalta.

