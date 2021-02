EKP:n entisellä pääjohtajalla Mario Draghilla on Italiassa valtava tehtävä: elvyttää euroalueen kolmanneksi suurin talous

ROOMA Etsitään kapteenia uppoavalle laivalle.

Suunnilleen näin voisi alkaa kuvitteellinen työpaikkailmoitus, jossa haettaisiin Italialle uutta pääministeriä.

Kyseessä on epäkiitollinen tehtävä. Italian talous on ollut pitkään heikoissa kantimissa, ja rankasti velkaantunutta maata on pidetty euroalueen huolenaiheena jo ennen koronakriisiä.

Ahdinkoa on lisännyt edelleen jatkuva koronakriisi, joka on iskenyt maan talouteen poikkeuksellisen kovasti. Viime vuonna Italian bruttokansantuote laski noin yhdeksän prosenttia, yli puolet enemmän kuin Suomessa.

Moni yritys tulee ajautumaan konkurssiin ja moni italialainen menettämään työnsä, kun irtisanomissuoja ja muut poikkeusajan toimenpiteet tulevat keväällä päätökseen.

Ongelmia aiheuttaa myös koronaelvytys. EU-komissio odottaa jäsenmailta huhtikuun loppuun mennessä suunnitelmaa EU-elpymisrahojen käytöstä. Italia on saamassa historiallisesta rahastosta jättipotin, noin 200 miljardia euroa.

Entinen pääministeri Giuseppe Conte matkalla jättämään eroanomuksensa. Alessandro di Meo / EPA

Rahojen taloutta pitkäjänteisesti hyödyttävälle käytölle on euroalueen mustan lampaan maineessa olevassa Italiassa valtava paine.

Italian alustavaa suunnitelmaa on jo arvosteltu siitä, että siitä puuttuvat pitkään kaivatut kipeät rakenteelliset uudistukset, kuten panostaminen koulutukseen ja innovaatioihin, työvoiman alhaisen tuottavuuden saaminen nousuun ja julkisen sektorin toiminnan tehostaminen.

Täysi kriisitila vaatii nopeita ratkaisuja, kuria ja järjestystä. Sitä suunnilleen kaikesta erimieliset ja sisäisten valtataistelujen rasittamat italialaispuolueet eivät kriisin hetkellä pystyneet tarjoamaan.

Siksi heti kun eilen kävi ilmi, ettei pääministeri Giuseppe Conten uudelle hallituskokoonpanolle löydy parlamentin tukea, Italian presidentti Sergio Mattarella ei aikaillut päätöksessään tarjota hallituksenmuodostajan roolia politiikan ulkopuolelle.

Tänään iltapäivällä Mattarellan tarjouksen hyväksyi arvostettu ekonomisti ja Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi.

Mahdoton tehtävä?

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Italialle puuhataan kriisin hetkellä virkamieshallitusta.

2010-luvun alun talouskriisin keskellä silloinen pääministeri Silvio Berlusconi syrjäytettiin ja hänen tilalleen pääministeriksi nousi ekonomisti Mario Monti.

Monti toteutti virkamieshallituksensa kanssa monia kipeitä uudistuksia ja sai italialaisten keskuudessa ikävän maineen.

Nytkin moni kokee, että jos joku pystyy ohjaamaan uppoavaa laivaa, se on Draghi – joka Italiassa tunnetaan myös nimellä Super-Mario.

Italiassa varallisuuserot pohjoisen ja etelän välillä ovat suuret. Kuvassa Sisilian suurin kaupunki Palermo. Francesco Bellina

Tämä vaikutusvaltainen pankkimaailman edustaja tuli Euroopan keskuspankin johdossa tunnetuksi euron pelastajana.

Draghi muistetaan eurokriisin aikaisista legendaarisista sanoistaan: “whatever it takes, and believe me, it will be enough” (teemme kaiken tarvittavan, ja uskokaa minua, se tulee olemaan tarpeeksi).

Nyt Draghista odotetaan euroalueen kolmanneksi suurimman talouden elvyttäjää ja kovan kurin rakenneuudistajaa, joka saisi vuosikymmeniä laahanneen talouden nousuun. Samalla virkamieshallituksen muodostaminen välttäisi uudet vaalit kriisin keskellä, mikä on myös monen puolueen intresseissä.

Ei ole kuitenkaan sanottua, että hän onnistuu.

Muodostaakseen hallituksen hänen tulee virittää diplomaattiset taitonsa äärimmilleen ja voittaa taakseen riittävä tuki parlamentin ylä- ja alahuoneissa.

Rooman kuuluisimpiin maamerkkeihin kuuluvat Espanjalaiset portaat toukokuussa 2020. Koronapandemia tyhjensi Italian turisteista ja supisti maan taloutta keväällä voimakkaasti. Fabio Frustaci / EPA / ANSA

Vaikka hänen valintansa hallitustunnustelijaksi ilahdutti markkinoita ja syöksi laskuun maan 10-vuotisen valtionlainan koron (siirryt toiseen palveluun), Italian puoluekentän se jakaa pahasti kahtia.

Esimerkiksi itseään eliitin vastaisena voimana markkinoiva populistipuolue Viiden tähden liike on asettunut virallisen kantansa mukaan Draghin valintaa vastaan.

On kuitenkin mahdollista, että liitoksissaan natiseva puolue jakautuu kahtia ja osa edustajista lähtee tukemaan virkamieshallitusta.

Myös oikeistopopulistisesta La Legasta, äärioikeistolaisesta Fratelli d’Italiasta sekä Berlusconin Forza Italiasta koostuva oikeistoblokki pohtii vielä kantaansa Draghia kohtaan.

Eivätkä pulmat lopu tähän. Vaikka Draghi saisi parlamentin enemmistön tuen nippa nappa taakseen, se ei takaa, etteikö hankaluuksia tulisi eteen, kun aletaan tehdä poliittisesti todella hankalia päätöksiä esimerkiksi rakenneuudistuksista.

Taas yksi virkamieshallitus – mitä italialaiset ajattelevat?

Italian presidentti Mattarella vetosi eilen politiikan ulkopuolista pääministeriä koskevan päätöksensä jälkeen kansalaisiin.

Hän sanoi, että uudet vaalit koronapandemian ja rokoteohjelman keskellä, alkavan talouskriisin edellä ovat vaihtoehto, jota pitää harkita erittäin tarkkaan.

Aiempaa useampi, poliittisten puolueiden temppuihin kyllästynyt italialainenkin näkee pankkiiri-Draghin hetken koittaneen. Huolta maan taloudesta ja omasta toimeentulosta on koronakriisin pitkittyessä yhä vain enemmän.

Mario Draghi ei päässytkään vielä eläkkeelle vaan alkaa taas pelastaa Italian taloutta. Hänet nimitettiin hallituksen muodostajaksi keskiviikkona. EPA

Viimeisten mielipidemittausten mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin puolet italialaisista pitää Draghia hyvänä vaihtoehtona johtamaan maata.

On myös niitä, joiden jo horjuvaa uskoa maansa demokraattiseen järjestelmään taas yhden virkamieshallituksen nimittäminen heikentää. Draghi edustaa kansainvälistä, EU-myönteistä taloudellista eliittiä.

On paljon italialaisia, jotka kokevat EU:n unohtaneen heidät ja tuntevat suoranaista vihaa maansa poliittista ja taloudellista eliittiä kohtaan.

Näiden ihmisten vihalle Draghin valinta on kuin bensaa liekkeihin.

