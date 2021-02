Asiantuntija: Suomessa lumivyöryn syy yleensä pysyvä heikko lumikerros – vaara vaanii lumikerrosten välissä

Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennusteen viisipykäläinen asteikko kertoo lumivyöryjen vaarasta. Vaikka lumivyöryjen todennäköisyys olisi tasolla 1 tai 2, ovat vyöryt silti mahdollisia. Keskiviikkona tästä nähtiin esimerkki Luostotunturin eteläpuolella Sodankylässä, jossa kaksi ihmistä pelastettiin lumivyöryn jälkeen. He välttyivät vakavilta vammoilta.

– Kakkonen tai ykkönenkään ei tarkoita, että vaaraa ei ole. Muistaakseni Keski-Euroopassakin 30 prosenttia onnettomuuksista tapahtuu kakkostasolla ja puolet kolmostasolla. Nelostasolla keli on niin paha, ettei kukaan sinne lähde laskemaankaan, sanoo kehityspäällikkö Alberto Blanco Ilmatieteen laitokselta.

Meillä nähdään yleensä ykkös- ja kakkostasoa ja harvemmin tason kolme olosuhteita. Tason neljä tai viisi olosuhteita syntyy meillä vain aniharvoin.

– Silloin on katastrofaalinen sää, jossa sataa yli metrin verran lunta vuorokaudessa. Meillä ei ole semmoisia kuin Keski-Euroopassa, Blanco toteaa.

Ylläksellä Kellostapuli on tosin sellainen paikka, jossa joskus voi olla kerrostuneena kolmekin metriä lunta.

Pysyvä heikko kerros vaarallinen

– Suomessa tyypillistä on, että siellä on tämmöinen ns. pysyvä heikko kerros jossain lumipeitteen sisällä. Kun lunta alkaa kerääntyä päälle, niin se jossain vaiheessa voi pettää ja vyöry lähtee syntymään, kertoo Blanco.

– Heikossa kerroksessa olevat lumikiteet ovat eräänlaisia hauleja tai kuulalaakereita, joita pitkin yläpuolella oleva lumikerros pääsee hyvin helposti liukumaan. Kiinnipitävä voima katoaa kokonaan. Kerros voi olla vain muutaman sentin syvyinen, Blanco jatkaa.

Ilmiö voi olla rinteessä paikallinen, vain muutaman kymmenen metrin kokoinen, mutta pahimmassa tapauksessa koko rinne voi lähteä vyörymään alas.

Keski-Europassa tavallisia, auringonpaisteesta johtuvia vyöryjä tulee meillä oikeastaan vain Kilpisjärvellä huhtikuun lopussa.

Tilanne Lapissa ei juuri nyt ole Blancon mukaan mitenkään poikkeuksellinen. Lumimäärät ovat normaaleja.

Jokamiehen rinnetesti kannattaisi tehdä

Ilmatieteen laitoksella toivotaan, että ihmiset näkisivät hieman vaivaa ja kertoisivat havainnoistaan rinteissä. Jokainen voi kokeilla, millaisia rinteen ominaisuudet ovat: eri lumikerrokset näkyvät lapiolla tehtävän kuopan avulla.

– Jos lumiseinämästä löytyy hyvin pehmeä kerros, voi kokeilla, meneekö nyrkki sinne sisään vaakasuoraan. Jos nyrkki menee sisään, on kyseessä löyhästi sitoutunut kerros, joka on kaikista heikoin. Meneekö neljä sormea, yksi sormi, kynä tai puukko? Jos vain puukko menee, on kovuus sitten jo jäätä, Blanco neuvoo.

Todella kiireisen ihmisen minimalistinen testi taas on se, että suksisauvalla lyödään hankeen reikä ja sommalla kokeillaan, löytyykö heikkoja kerroksia.

Tämä koskee nimenomaan hoitamattomien rinteiden ulkopuolella tapahtuvaa laskemista. Hoidettu rinne on aina niin tarkkaan tampattu, että lumi ei sieltä mihinkään liiku.

Maltin lisäksi rinteissä pitäisi olla riittävä turvaväli ja mukana pitäisi olla piippari, kännykkä ja lapio. Yksin ei laskettelemaan pidä koskaan lähteä. Erityisistä lumivyöryrepuistakin on Suomessa vahva suositus ja aktiiviharrastajilla sellaisia alkaa ollakin.

– Eri asia sitten houkutteleeko sekin turhiin riskeihin, miettii Blanco.

Parasta olisi, jos hoitamattomien rinteiden ulkopuolella ei ollenkaan laskettaisi, sillä lumivyöryjen vaara on aina olemassa.

Tänäkin vuonna on Ilmatieteen laitokselle tullut ilmoituksia paikoista, joissa lumivyöryjä ei ennen ole ollut.

– Varmaan ovat vyöryneet ennenkin, mutta ei vain ole tullut havaintoja. Kuitenkin on jo yli viisitoista vuotta pyöritetty tätä toimintaa. Meillä on joku nelisenkymmentä paikkaa, joissa lumivyöryjä on havaittu, Blanco kertoo.

