Republikaanien puoluelinjat puntarissa: Trumpia vastustanut Cheney saa pitää paikkansa, salaliittoteorioita levittäneen edustajan kohtalo selviää tänään

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin republikaani Liz Cheney on saanut puolueeltaan mandaatin jatkosta. Cheney on yksi kymmenestä republikaanista, jotka puolsivat entisen presidentin Donald Trumpin virkasyytettä. Cheney on joutunut Trumpin kannattajien armottoman maalittamisen kohteeksi, koska hän lausui loppiaisen tapahtumista suorat sanat ja syytti Trumpia väkijoukon yllyttämisestä.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen on määrä äänestää torstaina siitä, erotetaanko huuruisia salaliittoteorioita ja QAnon-liikkeen ajattelua jakava Marjorie Taylor Greene kommenttiensa vuoksi kahdesta erillisestä komiteasta. Demokraatit ovat vaatineet, että Greene erotettaisiin edustajainhuoneen opetus- ja budjettikomiteoista.

Yhdysvalloissa republikaanit päättävät pian salaliittoteorioita levittäneen kongressiedustajan Marjorie Taylor Greenen tulevaisuudesta valtakunnanpolitiikassa. Saul Loeb / AFP

Greene on esimerkiksi väittänyt Yhdysvaltain viime vuosien vakavimpia kouluammuskeluja sepitetyiksi. Tästä huolimatta republikaanit istuttivat hänet uuden edustajainhuoneen koulutusvaliokuntaan.

Edustajainhuoneen ryhmänjohtaja Kevin McCarthy tuomitsee Greenen kommentit, mutta kieltäytyy erottamasta häntä komiteoista. Hän pitää demokraattien vaatimusta poliittisena valtapelinä, kertoo The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

– Marjorie Taylor Greenen antamat aiemmat kommentit ja hänen tukemansa kommentit kouluampumisista, poliittisesta väkivallasta ja antisemiittisistä salaliittoteorioista eivät edusta edustajainhuoneen republikaanien arvoja tai uskomuksia, McCarthy kertoi tiedotteessa.

Greene pyysi anteeksi kollegoiltaan

Yhdysvaltalaislehti Hillin (siirryt toiseen palveluun)mukaan Greene pyysi keskiviikkona republikaanikollegoiltaan anteeksi aiempia kommenttejaan ja QAnon-liikkeen ajattelun tukemista. Anteeksipyynnön kerrotaan tapahtuneen edustajainhuoneen republikaanien suljettujen ovien takana käydyssä kokouksessa.

Kahden paikalla olleen lähteen mukaan Greene kertoi kollegoilleen uteliaisuutensa QAnonia kohtaan olleen virhe. Lisäksi hän sanoi kertoneensa lapsilleen, että on ottanut opikseen siitä, mitä sosiaaliseen mediaan voi laittaa.

Vice Newsin toimittaja Cameron Joseph kertoi Twitterissä lähteeseensä pohjaten, että noin puolet edustajainhuoneen republikaaneista oli antanut Greenelle seisaaltaan aplodit hänen puhuttuaan edustajainhuoneessa keskiviikkona paikallista aikaa. Myös Hill kertoi Greenen saaneen osalta edustajista aplodit.

Georgiaa edustava Greene, 46, ei ollut ennen keskiviikkoa osoittanut, että hänellä olisi aikomuksia osoittaa katumusta tai vetää aiempia kommenttejaan takaisin niistä syntyneestä myrskystä huolimatta.

