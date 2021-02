Mestarivalmentaja Antti Pennanen jäi koukkuun terapiaan ja oivalsi itsensä uudella tavalla: "Uskon, etten ole missään enää superhyvä"

Antti Pennanen asuu Hämeenlinnassa ja vierailisi mielellään Verkatehtaalla konserteissa ja teatterissa. Korona on toistaiseksi jäädyttänyt kulttuurielämykset. Kahvilakin on kiinni.

Antti Pennanen asuu Hämeenlinnassa ja vierailisi mielellään Verkatehtaalla konserteissa ja teatterissa. Korona on toistaiseksi jäädyttänyt kulttuurielämykset. Kahvilakin on kiinni. Tiina Kokko / Yle

Mennään vajaa kymmenen vuotta taaksepäin. Aikaan, jolloin jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen oli Helsingin IFK:ssä ensin Petri Matikaisen, sitten Pasi Sormusen aisaparina. Pesti päättyi potkuihin tammikuussa 2013.

– Jälkeenpäin mietittynä olin pelissä erittäin hyvä, ja sen takia minut sinne varmaan hankittiinkin. Mutta kaikki muu mikä tulee valmentajuuden mukana, niin en ollut vielä valmis.

Samoihin aikoihin tapahtui jonkinasteinen loppuunpalaminen, valmentaja summaa. Mutta onni onnettomuudessa, sanoo hämeenlinnalainen Pennanen nyt.

– Se oli myös kaikkein tärkein kokemus, koska silloin aloitin yhteistyön terapeutin kanssa. Alkoi tietoinen henkinen kasvu.

Oli ajettava päin seinää, jotta ymmärsi rauhoittua, valmentaja jatkaa. Henkinen kasvu ei ole edesauttanut vain valmentajuutta.

– Se on auttanut oppimaan, minkälainen olen itseni kanssa ja minkälainen olen isänä.

Pennanen paljastaa, että hän on jäänyt koukkuun terapiaan. Kun oppii ymmärtämään itseään, se on äärettömän mielenkiintoista. Eikä se matka lopu, sillä koskaan ei ole täysin valmis.

Silti paljon on myös saavutettu.

– Voin itseni kanssa tällä hetkellä erinomaisen hyvin tuon matkan kautta. Pystyn johtamaan nyt paljon paremmin ympärillä olevia ihmisiä.

Nuori ja pelokas valmentaja komentaa

Antti Pennanen myöntää, että alussa hänen valmentamisensa oli "aika rapsakkaa komentotyyliä".

– Se oli aika nuori, vähän pelokas valmentaja, kuvailee Pennanen aloittelevaa valmentaja-Anttia.

– Silloinhan sitä haluaa kontrolloida kaikkea, jotta ei joudu turvattomaan tilaan.

Valmentajapolun alussa Pennanen oli kiinnostunut fysiologiasta, biomekaniikasta, fysiikkaharjoittelusta ja lajitaidoista. Mutta se ei riitänyt, jos halusi hyväksi valmentajaksi. Sen Pennanen ymmärsi. Oli pelin ja siihen liittyvän taktisuuden vuoro.

– Taktisuudessa olin 2005–2015 varmaan ihan Suomen kärkivalmentajia. Mutta onneksi tietoisuus ja ymmärrys valmentajuudesta jälleen syveni.

Pennanen ei halua vähätellä pelin merkitystä, mutta oli aika ottaa jälleen yksi askel eteenpäin.

– Edelleen peli oli tärkeää, mutta valmentajuuteen tuli muutakin oman kypsymisen kautta.

Kun valmentaja Antti Pennanen kehittää itseään, se auttaa koko joukkuetta. Ilkka Klemola / Yle

Valmentajapolku täydentyi ymmärryksellä siitä, miten Pennanen johtaa itse itseään. Kun itsetuntemus kehittyy, voi auttaa paremmin pelaajia heidän kasvupolullaan.

Eikä matka tietenkään tähän päättynyt. Seuraavaksi reppuun kertyi eväitä ryhmän johtamisesta. Pennanen ei ole hävennyt pyytää apua. Hän on hakeutunut sellaisten ihmisten piiriin, jotka ovat häntä voineet auttaa.

– Tällä hetkellä uskon, että en ole missään enää superhyvä. Uskon, että tämän taustan kautta olen aika monipuolinen. Pystyn auttamaan ihmisiä monessa suhteessa. Kun luottamus itseeni kasvaa, pystyn entistä paremmin tukemaan esimerkiksi valmennustiimiä.

Eikä Antti Pennanen ole vielä valmis. Ei valmentajana, eikä ihmisenä.

Menestystä monella tasolla

Nuorten Leijonien päävalmentajalla on pelaajatausta. Hän tietää, millaista on olla kentällä, mutta valmentajana hän on ehtinyt hämmästyttävän paljon. Ikää on mittarissa vasta 42 vuotta.

Pennanen on valmentanut junioreita kaikilla sarjatasoilla. Menestystä on tullut päävalmentajana ja apuvalmentajana niin Mestiksessä, Liigassa kuin nuorten ja miesten maajoukkueissakin.

Vuodenvaihteessa Pennanen johdatti Nuoret Leijonat MM-pronssille.

HPK nousi mestariksi Liigassa 2019. Tomi Hänninen

Vuonna 2019 HPK kiri liigamestaruuteen Pennasen valmennuksessa. Samaisena keväänä hän oli Jukka Jalosen tiimissä luotsaamassa Leijonat MM-kultaan.

Oikeanlainen johtaminen luo turvallisuutta

Valmentaminen on johtamista ja opettamista, Pennanen sanoo.

– Johtaminen on se kaikkein tärkein. Jos et johda ympäristöstäsi turvallista, se vaikuttaa opettamiseen. Jos johdat hyvin, myös opettamiselle syntyy oikeanlainen ympäristö.

Valmentamisessa Pennasella on tietyt kulmakivet, joista hän ei neuvottele: arvot, peliin liittyvät raamit ja tietyt mallit, jotka liittyvät puheeseen ja käyttäytymiseen.

Osallistavaa johtamista Pennanen käyttää silloin, kun hän auttaa yksittäistä pelaajaa. Silloin valmentaja on kysyjän ja tukijan roolissa.

– Johtajan on tärkeää pitää huolta siitä, että on tietyt kulmakivet, mistä päätät ja mitkä hoidat. Se synnyttää luottamusta joukkueeseen. Jos pelaajat joutuvat päättämään kauhean monista asioista, ympäristö muuttuu turvattomaksi.

Antti Pennanen arvostaa kokeneita valmentajia. Mitä kokeneempi valmentaja ja kovempi osaaminen, sitä enemmän hän pystyy keskittymään voittamisen ja menestymisen kannalta oleellisiin asioihin.

– Minultakin on jäänyt pelistä paljon asioita pois, mitkä olisi hyvä olla, jos haluaisimme pelata täydellistä jääkiekkoa. Voi olla, että silloin HPK:n A:ssa pelattiin taktisesti paljon parempaa jääkiekkoa, mitä joukkueeni nyt pelaavat, mutta ei me silloin pärjättykään.