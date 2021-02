Osa laskijoista suhtautuu lumivyöryjen riskeihin vähättelevästi – vapaalaskija: On helppo ajatella, että ei ole vaaraa kun ei ole vuoriakaan

Lumivyöryonnettomuuksissa on Suomessakin kuollut ihmisiä. Riskienhallinta on osa lajia, muistuttaa kokenut vapaalaskija.

Suomi ei ole vuoristomaa, mutta meilläkin on syytä ottaa todesta se, että tuntureilla voi sattua myös vakavia lumivyöryonnettomuuksia. Esimerkki tästä saatiin Luostolta, missä vyöry hautasi osittain kaksi vapaalaskijaa keskiviikkona.

Viereisen Pyhätunturin lumivyöryteknikko Ville Väkeväinen ei yllättynyt tapauksesta. Hänen mielestään tämän talven lumiolosuhteet ovat olleet sellaiset, että onnettomuuden aiheuttava vyöry oli vain ajan kysymys.

– Esimerkiksi viime viikonloppuna Pyhän alueella meni iso vyöry, jossa oli poikkeuksellisen suuria, jääkaappipakastimen kokoisia lumilohkareita. Vyöryjä on ollut nyt enemmän aiempiin vuosiin nähden, Väkeväinen sanoo.

Ennen keskiviikon vyöryonnettomuutta Pyhän-Luoston alueella sattui jo aiemmin vastaava läheltä piti -tilanne, jossa vapaalaskija jäi vyöryn alle. Hän kuitenkin onnistui pelastautumaan itse.

Muutama päivä sitten Pyhä-Luoston kansallispuiston Kultakerossa lumivyöry liikutteli jääkaappipakastimen kokoisia lohkareita. Laaja vyöry olisi ollut alle jääneelle vaarallinen. Ville Väkeväinen

Viime viikkoina lumivyöryriski on Väkeväisen mukaan ollut Pyhän alueella normaalia isompi, sillä lunta on satanut kohtuullisen paljon ja se on tuulen voimasta kinostunut erityisesti etelän- ja lännenpuoleisille rinteille.

– Olemme pari viikkoa varoitelleet laskijoita siitä, missä olosuhteet ovat vaaralliset ja kehottaneet esimerkiksi välttämään yli 30 asteen jyrkkiä rinteitä.

Alhainen vaara ei ole sama kuin korkea turvallisuus

Väkeväinen ja muut Pyhätunturin alueen lumivyöryteknikot antavat alueelle oman vyöryennusteensa. Siinä luokitus on tällä hetkellä kolme, eli riski on huomattava. Ilmatieteen laitos tekee omansa – sen mukaan riski on pykälää alhaisempi eli kaksi.

Vapaalaskija Jarkko-Juhani Henttosen mielestä vyöryvaaraa kuvaava asteikko voi johtaa kokeneenkin laskijan väärään turvallisuuden tunteeseen.

– Ykköstaso tarkoittaa, että vaara on pieni. Se ei tarkoita sitä, että turvallisuus olisi suuri. Kakkostasolla se on kohtalainen, eli vaara on suurempi kuin ykköstasolla.

Suurin osa vyöryonnettomuuksista sattuu juuri kakkos- ja kolmostasoilla. Asteikon yläpäätä ei Suomessa ole tavoitettu koskaan – voisi kai sanoa, että onneksi.

Lapin tunturikeskuksista oman vyöryennusteensa antaa myös ainakin Ylläs. Sielläkin riski on tällä hetkellä kolmosluokassa, eli huomattava.

Tunturikeskusten lumivyöryteknikoiden ennusteet perustuvat paitsi säätilastoihin, myös rinteissä tehtäviin tutkimuksiin, joten ne ovat paikallisesti tarkempia kuin Ilmatieteen laitoksen antama yleinen ennuste.

Somekuvat houkuttelevat rinteiden ulkopuolelle

Ville Väkeväinen ja Jarkko-Juhani Henttonen ovat molemmat samaa mieltä siitä, että Suomessa on pitkään suhtauduttu liian yliolkaisesti lumivyöryjen vaaraan tunturialueilla.

Yli 30 vuotta lajia harrastanut, kouluttanut ja siitä kirjankin kirjoittanut Henttonen muistuttaa, että riskienhallinta on yhtä olennainen osa vapaalaskua kuin laskutaitokin.

– On helppo ajatella että, koska Suomi ei ole vuoristomaa täällä ei ole vaaroja kun ei ole vuoriakaan, mutta meilläkin on tapahtunut jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, sanoo Henttonen.

Kuusamon Konttaisenvaaralla kuoli laskettelija vyöryonnettomuudessa vuonna 2000. Kuolemaan johtanut vyöryonnettomuus sattui pari vuotta aiemmin myös Käsivarren Lapissa.

Hoidettujen rinteiden ulkopuolella tapahtuvan vapaalaskun suosiota ovat kasvattaneet viime vuosina muun muassa sometilit, joiden näyttävät kuvat houkuttelevat koskemattomiin rinteisiin myös kokemattomia ja varustautumattomia laskijoita.

– Etsitään sitä, mitä on laskuvideoilla ja somessa nähty. Niistä postauksista tulevat mielikuvat ovat tietynlaisia, eikä niissä tule usein ilmi se taustatyö mitä turvallisuuden eteen on tehty, pohtii lumivyöryteknikko Ville Väkeväinen.

Koronavuosi on tuonut Lapin rinteisiinkin monia sellaisia laskijoita, jotka tavallisesti hakevat vapaalaskuelämyksiään Norjan tai Alppien vuorilta. Siellä riskit tiedostetaan ja niihin varustaudutaan, mutta kotimaassa vaaraa saatetaan vähätellä.

– Viime viikolla tutkin isoa vyöryä ja vierestä laski kaksi tyyppiä ilman mitään reppuja tai lumivyöryvarusteita. Kysyin heiltä, huomasivatko he vyöryn ja riskin ja he sanoivat vain, että "me lasketaan täällä metsässä, eihän täällä mitään satu", Väkeväinen kertaa.

