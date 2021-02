Tutkija: Päätös luokitella äärioikeistolainen ryhmä terroristijärjestöksi on politiikkaa – "Proud Boysin kohdalla perustelut olivat aika ylimalkaisia"

Kanadan hallitus luokitteli keskiviikkona päätöksellään kolme kansallissosialistista tai äärioikeistolaista ryhmää tai verkostoa teroristisiksi.

Yksi järjestöistä on Yhdysvaltain väistynyttä presidenttiä Donald Trumpia avoimesti tukenut Proud Boys. Sen jäseniä osallistui Capitol-kukkulalla Washingtonissa tapahtuneeseen kongressin valtaukseen. Järjestö on näkyvän maahanmuuttovastainen ja tarkoitettu vain miehille.

Äärioikeistoa tutkinut tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta luokittelee Proud Boys -järjestön valkoista nationalismia kannattavaksi.

Ääriryhmien luokittelu voi olla haastavaa. Esimerkiksi Trumpia tukeneissa ryhmittymissä kannatusta löytyy Kotosen mukaan niin äärioikeistolaisuudelle kuin salaliitoillekin. Mukana on myös puolisotilaallisia ryhmittymiä ja verkostoja omine ideologeineen.

– Yhteistä näille on usein se, että kyse on hallituksenvastaisesta ääriliikehdinnästä, ei siis välttämättä edes äärikoikeistolaisuudesta. Näillä on Yhdysvalloissa pitkät perinteet. Pelätään erityisesti, että keskitetty hallinto haluaa rajoittaa aseenkanto-oikeutta, Kotonen sanoo.

Trump kiehtoi ulkopuolisena uudistajana ja amerikkalaisen identiteetin puolustajana

Kotonen tulkitsee, että Trumpissa tällaisia ryhmiä kiehtoi ajatus ulkopuolisesta tahosta, joka uudistaa amerikkalaisen korruptoituneen keskusvallan. Erillisenä polttoaineena toimivat vielä teemat rajojen sulkemisesta ja amerikkalaisen identiteetin puolustamisesta ulkoisia uhkia vastaan.

Tällaisen ryhmän määrittely terroristiseksi toimijaksi mahdollistaa ankarampien rangaistusten langettamisen. Ryhmään kuuluminen ei sinänsä ole rikollista, mutta ryhmän jäsenten varoja saatetaan takavarikoida, väkivaltaisuuksiin osallistuminen tuomita terrorismilainsäädännön perusteella ja rahalähetykset sekä tunnusmerkit saatetaan katsoa rikolliseksi.

Päätös on poliittinen, sanoo Kotonen. Suomessa kielletty Pohjoismainen vastarintaliike ei ole tapauksena suoraan verrannollinen Proud Boysiin, mutta se selittää päätöksen poliittisuutta.

Suomessa päätöstä vastarintaliikkeen toiminnasta ei kieltänyt hallitus. Sen sijaan asia kierrätettiin riippumattoman oikeusjärjestelmän kautta, kaikkien oikeusasteiden läpi.

Suomessa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kielsi oikeus, ei hallitus. Kuvassa liikkeen kulkue Helsingin Hakaniemessä vuonna 2016. Jyrki Lyytikkä / Yle

"Erikoinen päätös"

Tutkija ihmetteleekin Kanadan ratkaisua:

– Tämä on sinänsä erikoista, että tällaista tehdään. Nämä on poliittisia linjauksia. Perustelut, millä Proud Boysiä luonnehditaan terroristiseksi, ovat aika ylimalkaisia. Kanada näyttää ylipäätään ottaneen linjan, että he muita herkemmin ovat lähteneet näihin kieltotoimiin.

Yhteiseurooppalainen poliisiviranomainen, Europol määrittelee terrostien päätavoitteeksi väheksyä yhteiskuntaa ja demokratiaa. Europolin mukaan "terrorismi luo pelkoa, vahvistaa poliittista ekstremismiä ja polarisoi yhteiskuntia."

Vuonna 2019 terrostisia tekoja kirjattiin Europolin tilastojen mukaan 13 Euroopan maassa kaikkiaan 119. Näistä osa estettiin ja osa epäonnistui muuten.

Äärioikeistolainen liikehdintä voimistui jo Ennen Trumpia

Yhdysvalloissa äärikoikeistolainen liikehdintä alkoi voimistua jo Barack Obaman noustua presidentiksi. Siellä liikehdintä on Kotosen arvion mukaan Trumpin aikana vahvistunut, mutta samaa ei voi sanoa muusta maailmasta.

– Maailmalla trendi on enenevässä määrin verkostoituminen. Kiinteät järjestöt tai järjestömuodot eivät ole ehkä niinkään olennaisia. Kantavana aatteena on pelko siitä, että kantaperäinen väestö vaihdettaisiin maahanmuuton kautta, ja tätä vastustetaan voimakkaasti. Sitä pidetään uhkana kansalliselle identiteetille ja valkoiselle elämäntavalle.

Kotosen mukaan äärioikeiston nousu on usein kriisiajan ilmiö. Sen vahvistumiselle on otollista, jos tulee taantuma ja maahanmuuttoliike lisääntyy.