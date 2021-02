"Alan masentumaan helposti, jos en pääse käymään ulkona", sanoo keskiviikkobailaaja – Yle pääsi mukaan viranomaisten tarkastusiskulle Helsingin baareihin

Aluehallintovirasto tekee tarkastuksia ravintoloihin saamiensa vihjeiden perusteella. Keskiviikkona kohteina olivat Maxine ja Old Irish Pub.

Lattarimusiikki soi. Kello lähenee yhdeksää illalla.

Yökerho Maxinen tanssilattialla tanssii kourallinen ihmisiä. Baaritiskin läheisyydessä musiikin tahtiin liikkuvat myös Laura Kinnunen ja Meri.

– Tanssiminen, latinomusiikki – ne ovat terapiaa, lääkettä, kuvailee Kinnunen.

On keskiviikkoilta. Naiset ovat lähteneet viihteelle lataamaan energiapankkejaan. Niin pitää tehdä kerran tai pari kuussa, he kertovat.

Tanssi ei pysähdy täysin edes haastattelun ajaksi.

– Alan masentumaan helposti, jos en pääse käymään ulkona. Tämä on iso paikka, ja täällä voi tanssia rauhassa, sanoo Meri, joka esiintyy jutussa omasta toiveestaan etunimellään.

Laura Kinnunen (oikealla) ja Meri kertovat, että tanssiessa turvavälien pitäminen onnistuu. Petteri Bülow / Yle

Koronatilanne toki huolettaa, kaksikko kertoo. Baarissa käymisen he kuitenkin kokevat turvalliseksi.

– Luotan ravintolanpitäjien harkintakykyyn. Jos he ajattelevat, että tämä on turvallista pitää auki, niin itse ajattelen, että tänne on turvallista tulla, Meri sanoo.

Kinnunen komppaa ystäväänsä.

– Aika vähän täällä on tänään porukkaa. Pystyy pitämään turvavälit ja vapaasti joraamaan.

Viranomaiset kiinnittävät huomiota muun muassa siihen, syntyykö baareissa jonoja ja säilyvätkö turvavälit. Petteri Bülow / Yle

Ravintolatarkastajat yllätysiskulla

Samana iltana Maxineen saapui muitakin kuin vain asiakkaita.

Ylitarkastaja Jarmo Castrén ja alkoholitarkastaja Pirkko Lamminpää Etelä-Suomen aluehallintovirastosta olivat kierroksella tekemässä yllätystarkastuksia keskustan ravintoloihin.

Saamiensa ilmoitusten perusteella viranomaiset epäilivät, että Maxinessa on juhlinut sallittua suurempi määrä ihmisiä ja ilman riittäviä turvavälejä.

Tarkoitus oli siis selvittää, noudatetaanko siellä koronarajoituksia ja -ohjeita.

– Katsomme muun muassa, onko käsidesiä tarjolla, viestitäänkö ohjeista asiakkaille selkeästi, pidetäänkö sisällä turvavälejä ja muodostuuko baarin läheisyyteen jonoja, kertoo Castrén.

Maxinen ravintolapäällikkö Mark Middleton ottaa kaksikon vastaan. Hetken aikaa baarin tiloissa kierrettyään he katoavat takahuoneeseen.

Rasmus Voutilaisen mielestä suomalaiset kaipaavat muiden ihmisten seuraa. Petteri Bülow / Yle

Tartunnat eivät huoleta

Rasmus Voutilainen seisoo Maxinen tanssilattian laidalla yksin. Hänen edessään pöydällä on pullo kuohuvaa jäillä täytetyssä ämpärissä.

Voutilainen odottaa.

– Tulisipa enemmän jengiä ja pääsisi tanssimaan.

On vapaapäivä.

– Silloin tekee mieli lähteä ulos sosialisoitumaan, tiedäthän?

Voutilainen ei usko, että ravintolat ja yökerhot ovat koronalinkoja. Tämäkään ilta ei häntä huoleta.

– Kuinka voi väittää, että nämä ovat koronalinkoja, kun täällä ei asiakkaitakaan ole? Itse koen, että haluan antaa tukeni rajoituksista kärsiville ravintoloille, hän sanoo.

Rasmus Voutilainen on sitä mieltä, että suomalaiset kaipaavat seuraa, vaikka heitä epäsosiaalisiksi kutsutaankin.

– Baarit ovat niitä paikkoja, joissa uusiin ihmisiin voi tutustua.

Maxinen asiakkaat Mimosa (vas.) ja Henna eivät olleet huolissaan koronatartunnan riskistä baarissa asioidessaan. Petteri Bülow / Yle

Maxinessa ei viitteitä rikkeistä

Ylitarkastaja Jarmo Castrén ja Pirkko Lamminpää kulkevat läpi tanssilattian.

– Viitteitä siitä, että koronasääntöjä rikottaisiin, ei löytynyt, sanoo Castrén.

Asiakkaita Maxinessa on heidän arvioinsa mukaan 30 tai 40. He olivat arvelleet, että iltaa olisi tullut viettämään enemmän ihmisiä.

Castrén sanoo, että tarkastajien todistamat tilanteet vaihtelevat hyvin paljon kellonajasta, päivästä ja ravintolan koosta riippuen.

– Myös ravintoloiden suhtautuminen käynteihimme vaihtelee. Vastaanotto täällä oli asiallinen, mutta välillä kuulee kommenttia, että mitä te tänne tulitte. Me kuitenkin haluamme, että rajoituksia noudatetaan.

Ravintoloiden ja baarien tulee noudattaa koronarajoituksia ja -suosituksia. Petteri Bülow / Yle

Ravintolapäällikkö Mark Middleton on samaa mieltä.

– Mielestäni tämä on molempia hyödyttävä käytäntö.

Middleton kertoo, että asiakkaat noudattavat koronaohjeistuksia hyvin. Haasteita aiheuttavat kuitenkin suuremmat ryhmät.

– Koronarypäs täällä aiheutui porukassa juhlineista ulkomaalaisista opiskelijoista, hän kertoo.

Lue myös: Vaihto-opiskelijat juhlivat ennen sairastumistaan helsinkiläisravintoloissa, ainakin lähemmäs 100 sai tartunnan tai altistui koronavirukselle

Middletonin mukaan baareissa on vaikea tietää, kuka on kenenkin kanssa samaa porukkaa.

– Etenkin tanssiessa on vaikea nähdä, missä raja menee. DJ:mme kuitenkin muistuttavat turvaväleistä tasaisin väliajoin.

Middleton kertoo, että viime viikkoina asiakkaiksi on tullut myös henkilöitä, jotka omien sanojensa mukaan eivät ole käyneet baareissa sitten lokakuun.

– He sanovat suoraan, että nyt on sen aika. Ihmiset eivät usko, että rajoitukset hellittävät ennen kesää.

Ylitarkastaja Jarmo Castrén ja ravintolapäällikkö Mark Middleton ovat yhtä mieltä siitä, että rajoituksia tulee noudattaa. Petteri Bülow / Yle

"Ei mitään bailausta", harmittelevat asiakkaat

Ylitarkastaja Jarmo Castrén ja Pirkko Lamminpään kierros jatkuu.

Seuraavaksi kohteeksi suunniteltu paikka oli kiinni, joten he suuntaavat Helsingin keskustassa sijaitsevaan Old Irish Pubiin.

– Täälläkin on aika hiljaista, ei ylitäyttöä. Asiakkaat ovat omissa ryhmissään, Lamminpää sanoo heidän keskusteltuaan henkilökunnan kanssa.

Lamminpää sanoo, että baarit ovat riskialttiita paikkoja koronan leviämisen kannalta.

– Niissä halaillaan muita, puhutaan kovaan ääneen eikä käytetä maskeja.

Yle ei saanut Old Irish Pubin edustajalta haastattelua eikä lupaa valokuvata pubin sisätiloissa. Syyksi henkilökunta kertoi, että lupa täytyisi saada markkinointipuolelta, josta ei enää kello yhdeksän jälkeen vastattaisi.

Niko toivoo, että ihmisten annettaisiin päättää itse, miten he käyttäytyvät. Rajoitukset ovat hänestä ylimitoitettuja. Petteri Bülow / Yle

Ulkopuolella asiakkaat Hanna ja Niko harmittelevat, että pilkku alkaa jo olla lähellä. He haluavat esiintyä jutussa vain etunimillään.

Kaverukset ovat sitä mieltä, että rajoitukset rajoittavat sosiaalista elämää.

– Ei baareissa käyminen ole yhtään niin kivaa kuin ennen koronaa. Ei mitään bailausta, sanoo Hanna.

Hanna kertoo kaipaavansa kunnon biletystä. Korona-ajan baari-illat eivät ole tuntuneet samalta, kuin ennen. Petteri Bülow / Yle

Kello lähenee kymmentä, ja baarikansan ilta tulee pian päätökseen. Sitä myötä päättyy myös avin tarkastajien kierros.

Tarkastusiskut ravintoloihin ja yökerhoihin kuitenkin jatkuvat jo lähipäivinä.

