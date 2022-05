Kirjailija Jaakko Syrjä on kuollut

“Kyllä mä ne kirjat vielä ehtisin kirjoittaa”

“Meidän pitäisi oppia palaamaan kirjaan”

Pitkä ystävyys Väinö Linnan kanssa

Hyvässä romaanissa mielialan kehitys on kaikkein arvokkainta. Minkälainen mieliala kirjaan on tallennettuna sitten, kun kansi suljetaan

– Mikä tämä elämä nyt sitten oli. Ei oikeastaan ole kyse arvottamisesta, vaan että elämä meitä käytti ja me käytettiin elämää. Minusta yleensäkin hyvässä romaanissa mielialan kehitys on ehkä kaikkein arvokkainta. Se on teoksen muotoutumisen varsinainen tapahtuma. Minkälainen mieliala kirjaan on tallennettuna sitten, kun kansi suljetaan.