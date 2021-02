Vaikeuksissa kyntävä Norwegian jäädytti pisteidensä käytön, rahapalautukset jumissa – Asiakkaat voivat vain odottaa, sanoo viranomainen

Koronapandemian aikana Norwegian on lentänyt lähinnä Norjan sisäisiä lentoja.

Koronapandemian aikana Norwegian on lentänyt lähinnä Norjan sisäisiä lentoja. Niels Poulse / AOP

Norjan valtio on viime aikoina ilmaissut jälleen voivansa auttaa velkasaneerauksessa olevaa halpalentoyhtiötä.

Pitkään syvissä talousvaikeuksissa ollut lentoyhtiö Norwegian on tarjonnut viime aikoina uusia ikäviä uutisia asiakkailleen. Yhtiö tiedotti hiljattain rajoituksista asiakkaiden Cashpoint-pisteiden eli lentopisteiden käyttämiseen.

Lentoyhtiö ja sen yhteistyökumppani Bank Norwegian ovat tiedottaneet pistekäytäntöjen muutoksesta asiakkaille.

– Yrityssaneerauksen myötä Norwegianin täytyy keskeyttää sekä Cashpoint-pisteiden ansaitseminen lentomatkoista että Cashpoint-pisteiden käyttäminen maksutapana lentomatkoja ostaessa, viestissä kirjoitetaan.

Muutoksen kerrotaan astuneen voimaan helmikuun alussa ja olevan voimassa niin kauan, kun yrityssaneeraus on käynnissä.

Sikäli kun yhtiö aikanaan jatkaa lentojaan laajemmin, saattaa se ilmoituksensa mukaan rajoittaa sitä, minkä verran pisteitä voi yhtä lentolippua ostaessa käyttää.

Kuluttajilla mahdollisuus lähinnä odottaa

Yhtiö on viime keväänä tarjonnut mahdollisuutta muuntaa palautukset perutuista lennoista Cashpoint-pisteiksi, joita on saanut suhteessa enemmän kuin palautusta rahana olisi saanut.

– Yrityssaneeerauksen vuoksi kuluttajat eivät voi oikein muuta kuin odotella tilanteen kehittymistä, sanoo erityisasiantuntija Annina Huolman Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden osastolta.

Selvyyttä pisteiden kohtaloon on odotettavissa vasta, kun aikanaan selviää, millä tavalla Norwegian mahdollisesti jatkaa toimintaansa.

– Ongelmatilanteissa neuvomme kääntymään kuluttajaneuvontamme puoleen, mutta heilläkään ei ole tässä tilanteessa juuri keinoja selvittää asiaa.

Jos palautuksen otti keväällä rahojen sijaan pisteinä, sai niitä 20 prosenttia rahallisen palautuksen arvoa enemmän.

Yhtiön tulevaisuus vielä mysteeri kaikille

Kuluttaja-asiamies varoitti viime keväänä (siirryt toiseen palveluun) Norwegianin lentopisteistä, joita yhtiö tarjosi vaihtoehtona rahojen palautukselle. Tuolloin suositeltiin vaatimaan palautusta rahana, koska jo silloin Norwegian ilmaisi peruvansa suurelta osin lentonsa ainakin vuodeksi.

– Yhtiön tilanne oli jo tuolloin epävarma, joten pidimme jo silloin tärkeänä muistuttaa kuluttajia heidän oikeudestaan saada lentoyhtiön peruuttamasta lennosta lentolipun hinnanpalautus, Huolman sanoo.

– Silloin ei ollut tietoa, millaista toimintaa ja palvelutarjontaa yhtiöllä jatkossa on ja miten pisteitä voi käyttää, eikä tuota tietoa ole oikein vieläkään.

Lentopisteistä on tullut viraston suuntaan kuitenkin vain vähän yhteydenottoja. Suurempi ongelma on ollut se, että palautuksia ei ole tullut joiltakin yrityksiltä takaisin edes rahana ja palautuksissa on voinut olla pitkiä viiveitä.

Myös osa Norwegianin asiakkaista odottaa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella edelleen rahojen palautuksia lentoyhtiön perumista lennoista. Viraston mukaan yrityssaneeraus on estänyt myös rahojen palautusten tekemisen kuluttajille.

Kuluttajat ovat saaneet kuitenkin palautuksia suurelta osalta matkailualan toimijoita, vaikkakin laissa säädettyjä aikarajoja hitaammin.

Norjan valtio suostumassa yhtiön avuksi

Norwegian on käynyt viime keväästä alkaen kamppailua tulevaisuudestaan, sillä joitain vuosia sitten mittavasti velalla laajentuneella yhtiöllä ei ole liiketoiminnan pääosin pysähdyttyä enää ollut mahdollisuutta maksaa lainojaan.

Marraskuussa uutisoitiin, että Norjan valtio ei ole enää halukas auttamaan yhtiötä, vaan on sulkenut piikin. Muutama viikko sitten (siirryt toiseen palveluun) valtio ilmaisi kuitenkin voivansa osallistua Norwegianin pääomittamiseen yhtiön osakeannissa.

Tammikuun alkupuolella yhtiö tiedotti lopettavansa kaukolennot ja keskittyvänsä Euroopan lentoihin. Norwegian on yrityssaneerauksessa Norjassa ja Irlannissa.

Yhtiön suistumista konkurssiin on estänyt Norjan valtion rahoituksen ohella se, että velkojat ovat suostuneet muuttamaan velkoja yhtiön osakkeiksi.

Samalla aiempien osakkeenomistajien omistusten arvo on laimentunut, eli osuus yhtiön omistuksesta pienentynyt merkittävästi. Yhtiön osakekurssi on laskenut vuodessa yli 98 prosenttia.

Lue myös

Kiinalainen vauhdilla laajentunut lento- ja matkailualan jättiyritys suistumassa konkurssiin – velkataakka kymmeniä miljardeja euroja

Analyysi: Kiinalaisen matkailujätin mahdollinen konkurssi tulisi myllertämään Euroopan turismia

Ysiluokkalaisten Prahan matka peruuntui viime keväänä ja lennoista maksetut 22 000 euroa ovat yhä saamatta – matkatoimisto hakeutui konkurssiin

Finnair lisää lentoja keväällä – matkakuume näkyy lentovarauksina heti kun rokote alkaa tehota