Suojeluharrastajat ovat tienneet salaisuuden jo vuosia: koiria koulutetaan tässä lajissa usein väkivaltaisin keinoin.

Esimerkiksi suojelukoiran kaulaan pujotetaan treeniä varten kaukosäätimellä ohjattava sähköpanta, jolla annetaan kivuliaita sähköiskuja koiran kaulalihaksiin.

Pitäviä todisteita asiasta ei kuitenkaan ollut, eikä yksikään harrastaja nostanut julkista meteliä. Koira-alan liitot kiistivät väitteet.

– Emme hyväksy sähkö- tai piikkipantoja, lyömistä, potkimista tai muutakaan. Niihin on nollatoleranssi, Suomen Palveluskoiraliitto vakuutti viisi vuotta sitten.

Suojelu on harrastus, jossa koirille opetetaan muun muassa vartiointia, suojelua ja henkilön etsintää. Harrastajia on ainakin reilut 2 000.

Salaa kuvattuja videoita

Tammikuun lopussa suojelukoirapiireissä alkoi kuohua. Harrastajille ympäri Suomen levisi kulovalkean tavoin tieto Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) koulutuskentän laidalla Varsinais-Suomessa salaa tehdyistä kuvauksista.

Materiaali oli Oikeutta eläimille -järjestön hallussa, ja se aikoi kohta julkaista videoita omassa suojelukoira-kampanjassaan.

SPL:n johto ryhtyi kiireesti pitämään kokouksia ja valmistautumaan videoiden julkituloon. Liiton tietoon oli tullut, että videoilla koiria lyödään, potkitaan ja kuristetaan sekä käytetään piikki- ja sähköpantoja.

Yle julkaisee salaa kuvattuja videoita, koska aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä. Videoiden julkaiseminen mahdollistaa keskustelun lain sallimista rajoista ja siitä, mikä on tarpeetonta kärsimystä. Jutun videot voivat järkyttää.

Suojelukokeen kolme osuutta

Koiraurheilun kuninkuuslajiksikin kutsuttu suojelu on näyttävää ja vaatii pitkäjänteistä koiran koulutusta. Harrastajat valmentavat koiriaan suojelukokeisiin, joissa on kolme osuutta: jäljestys, tottelevaisuus ja suojelu.

Suojeluosuudessa koetellaan koiran itsevarmuutta ja rohkeutta uhkaavassa tilanteessa.

Maalimies ottaa koiran hyökkäyksen vastaan juuttihihaan. Se on koiralle saalis, josta sen on otettava vahva puruote. Koira estää maalimiehen pakenemisen puremalla saalista niin kauan, kunnes ohjaaja käskee sitä irrottamaan.

Suojelukokeissa harrastajien tavoitteena on saavuttaa titteleitä eli koulutustunnuksia. Lajissa järjestetään SM-kisoja, ja suomalaiset ovat menestyneet myös MM-tasolla.

Suojeluharrastajia on Saksanpaimenkoiraliitossa ja Suomen Palveluskoiraliitossa. Niissä lajia harrastaa monia rotuja: saksanpaimenkoiria, belgianpaimenkoira malinoiseja, dobermanneja ja rottweilereita.

Laji voi olla mukava yhteinen harrastus koiralle ja sen omistajalle, mutta salaa kuvattu materiaali todistaa, että harrastuksen parissa tapahtuu myös asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Koiraharrastaja päätti puuttua

Tiina Kuusisto jakoi koiraharrastajien keskusteluryhmässä kesällä 2018 kirjoituksen, joka oli otsikoitu “Sähköpantaa ei voi käyttää oikein” (siirryt toiseen palveluun).

Aiheesta ryöpsähti satojen kommenttien keskustelu, jossa sähkön käytön ongelmaa vähäteltiin. Mutta Kuusistoon otti suoraan yhteyttä myös useita suojeluharrastajia, jotka kertoivat toisenlaisia kokemuksia tuntemistaan SPL:n alaosastoista.

Suojelupiirit ovat pienet ja kiinteät. Niinpä koiraharrastajilla on yleisesti tiedossa tai ainakin vahvoja epäilyksiä siitä, ketkä maalimiehistä ja harrastajista käyttävät treenaamiseen välineitä, ketkä eivät.

Harrastajat: tämä on rääkkäystä

Suojeluharrastajat kertoivat Ylelle puhelimessa kokemuksistaan. Yksi heistä tunnusti olevansa itsekin entinen sähkön käyttäjä, mistä hänellä on huono omatunto.

Nykyisin Saksanpaimenkoiraliitossa on haastateltujen mukaan vain harvoja maalimiehiä, joiden kanssa koiraansa voisi treenata ilman välineitä.

– Ennen kun ei käytetty sähköä, maalimiesten piti saada koirat reagoimaan ärsykkeisiin, juoksemalla ja tuijottamalla. Nyt uudet maalimiehet vaan seisoo paikallaan ja painaa sähkönappulaa, kokenut suojeluharrastaja sanoi.

Aiemmin sähköä käyttänyt harrastaja taas sanoi, ettei enää mene alaosastoon, jossa käytetään sähköä.

– En jaksa katsoa sellaista. Mulla on kaksi maalimiestä, jotka treenaa mun koiraa (ilman sähköä) salaa.

– Maalimies sanoi minulle, että sähkö on nykyaikaa, etkä mahda sille mitään. Sen käyttö on helppoa, nopeaa ja vaivatonta, ja tulokset ovat yleensä vakiintuneita, suojeluharrastaja kuvasi nykyasennetta.

Kuusisto hankki todisteita

Kuusisto kertoi tietojaan eläinsuojeluvalvojalle ja valvontaeläinlääkärille, mutta yhteydenotoista ei seurannut mitään. Samaan aikaan koiria kaltoin kohdelleet harrastajat siirtyivät syrjäisemmälle kentälle, pois ulkopuolisten katseilta.

Valvontaeläinlääkäri totesi Kuusistolle, että sähköpantojen käyttöön on mahdotonta puuttua. Ne katoavat koirien kaulasta heti, kun valvoja saapuu paikalle.

Kuusisto kirjoitti vielä suoraan Saksanpaimenkoiraliittoon ja kehotti heitä puuttumaan ongelmaan.

Liiton vastaus ei yllättänyt. Kuusistolle vastattiin, että liitto ei hyväksy väkivaltaa koulutuksessa, eikä maalimieskoulutukseen kuulu laittomien välineiden käyttäminen.

Kuusistolle heräsi ajatus, että todistusaineistoa olisi hankittava kuvaamalla salaa. Hän otti yhteyttä Oikeutta eläimille -järjestöön.

– Julkinen reitti oli ainut keino. On selvää, että koirien väkivaltainen kohtelu on lain mukaan väärin, se ei ole mielipidekysymys.

Eläinsuojelulain mukaan (siirryt toiseen palveluun) eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa tuottaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.

Eläinsuojeluasetuksessa tarkennetaan (siirryt toiseen palveluun), ettei eläintä esimerkiksi saa potkia eikä kouluttaa siten, että vahingoitetaan sen terveyttä tai hyvinvointia. Erikseen mainitaan, että piikkipannan käyttö on tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle.

Kuvauspaikka oli Paimiossa sijaitseva SPL:n Varsinais-Suomen alaosaston koulutuskenttä. Suurin osa videoista on kuvattu alaosaston viikkotreeneissä ja osa kaksipäiväisessä maksullisessa suojelukoiraharrastajien viikonlopputapahtumassa. Sitä veti kaksi SPL:n pätevöimää maalimiestä, ja osallistujia oli muualtakin kuin Varsinais-Suomesta.

SPL:ssä se, että kaikki maalimiehet toimivat samalla tavoin, on varmistettu 3,5 vuotta kestävässä koulutuksessa (siirryt toiseen palveluun). Koulutuksen päätteeksi maalimiehet vannovat maalimiesvalan ja osallistuvat maalimieskasteeseen. Joka vuosi he myös kokoontuvat leireille, joilla taataan yhtenäisyys, niin kutsuttu SPL-henki.

– Se on kuin joku uskonlahko, joka perustuu koirarotuun, luonnehti haastateltu suojeluharrastaja maalimiesporukkaa.

Sähköllä koiraa rankaistaan

Sähköä käytetään videoilla sekä rankaisemaan väärästä käytöksestä että voimistamaan koiran puolustusreaktiota ja haukkumista.

Jos koira ei pure suojahihaa kunnolla, sitä lyödään päähän tai kuristetaan liinoilla. Jos koira ei irrota otettaan, sitä roikotetaan ilmassa niin kauan, että koiran on pakko irrottaa vetääkseen henkeä.

Koirilla on kaulassaan ketju-, piikki- ja sähköpantoja.

Koirankouluttajana työskentelevä Tiina Kuusisto pitää koulutusta puhtaana väkivaltana koiria kohtaan.

– Koirien elekieli on tosi ahdistuneen näköistä ja niistä todella näkee, että ne pelkää niitä ihmisiä. Koirien halutaan näyttävän aggressiivisilta pelottelemalla niitä ja aiheuttamalla niille kipua. Ne eivät pysty millään välttämään sitä väkivaltaista kohtelua ja tämä kaikki vain tittelien tähden.

Vaikutteita Keski-Euroopasta

Suojeluharrastajat kertoivat puhelinhaastatteluissa, että sähkön käyttöön perustuva koulutustapa on levinnyt viime vuosina Keski-Euroopasta muutaman SPL:n keskeisen maalimiehen välityksellä. Sitä on opetettu muun muassa maksullisissa seminaareissa harrastajille eri paikkakunnilla.

Myös tällaista SPL:n Kotkan alaosaston järjestämää tapahtumaa on kuvattu salaa Ruotsinpyhtäällä vuonna 2019. Kouluttajiksi oli kutsuttu kaksi saksalaista ja heitä avusti SPL:n maalimies. Tämänkin materiaalin Yle on saanut Oikeutta eläimille -järjestöltä.

Ruotsinpyhtään tapahtumaan osallistuneet kiittelivät videolla näkyvää koulutustapahtumaa jälkeenpäin Facebookissa vuolaasti: "Kiitos järjestäjille <3”, “Tosi hyvä semma”, “Kiitos kaikille huippu tason seminaarista”, “Uusintaa odotellessa”.

Positiivista vahvistamista

Suojelu on harrastus, jota on mahdollista tehdä myös ilman sähkö- ja piikkipantoja.

Rajavartiolaitoksessa koulutetaan virkakoiria hyvin vaativiin tehtäviin, mutta siellä välineitä ei käytetä.

Rajavartiolaitos on uudistanut koirakouluksensa 2010-luvulla. Apua siihen on saatu Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista. Tarpeetonta kipua tuottavat välineet on kokonaan kielletty EU:n ulkorajakoirien koulutuksessa.

– Sähkön käyttö on koiralle jotain hyvin epämiellyttävää. Senhän voi kuvitella ihan jokainen, joka on pienenä tai vähän isompana mennyt ottamaan kiinni lehmän aitauksen paimenlankaan, siltä se tuntuu koirastakin, Harri Ylä-Kotola sanoo.

Tieto SPL:n koulutuskentällä salaa tehdyistä kuvauksista on kiirinyt myös Ylä-Kotolalle. Mitä mieltä hän on siitä, että ensi kertaa on todisteita sähköä käytöstä suojeluharrastuksessa?

– Silloinhan se ei ole pelkästään kuulopuheen asteella enää. Meillä on Rajavartiolaitoksena hyvä tilanne, koulutus kestää päivänvalon ja sitä saa tulla katsomaan.

Aiemmin Rajavartiolaitoksen virkakoirat osallistuivat SPL:n yhteisille leireille, mutta se loppui muutamia vuosia sitten. Meri- ja rajavartiokoulun eläkkeelle jäänyt koiratoiminnan opettaja Juha Pasanen muotoilee puhelimessa syyn näin.

– Koulutustapojen eroavaisuus on niin iso, että emme näe hyötyä osallistua. Sitä en ole sanonut ääneen, mikä sen eroavaisuuden tekee, mutta jokainen asiaan vihkiytynyt on ymmärtänyt sen, Pasanen sanoo.

SPL: välineitä ei hyväksytä

Saksanpaimenkoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Sami Baggström ei ole vielä haastattelua tehtäessä helmikuussa nähnyt salaa kuvattua materiaalia. Mutta hän on kyllä kuullut, että videoilla esiintyisi sähkön ja muun väkivallan käyttöä.

– Se ei tietenkään ole millään lailla hyväksyttävää, ja aika tyrmistyneenä otan tiedon vastaan, jos näin on.

Jo tammikuun lopussa SPL:n johto kuuli salaa tehdyistä kuvauksista ja ryhtyi käymään 150 jäsenen kanssa läpi liiton eettisiä sääntöjä ja sitä, mitä koulutuksissa saa tapahtua. Palavereihin ovat osallistuneet SPL:n 47 alaosaston puheenjohtajat, koulutusohjaajat ja maalimiehet.

Baggström ei kuitenkaan usko, että SPL:n maalimiesten koulutuksessa opetettaisiin kiellettyjen välineiden käyttöä. Maalimiesten järjestämät maksulliset koulutustilaisuudet taas eivät hänen mukaansa ole SPL:n alaista toimintaa.

“Liiton alaisissa koulutuksissa” ei käytetä piikkipantoja, sähköä tai muuta kiellettyä, hän sanoo. Hän tekee pesäeroa alaosastojen toimintaan, sillä ne ovat hänen mukaansa itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kuuluvat SPL:ään.

Eivätkö salaa kuvatut alaosaston viikkotreenit sitten ole liiton alaista toimintaa?

– Näin voidaan varmaan sanoa, jos näin halutaan sanoa, Baggström toteaa.

Oikeutta eläimille -järjestö on jättänyt poliisille tutkintapyynnöt Saksanpaimenkoiraliitosta, kahdesta sen alaosastosta ja 15 henkilöstä, jotka esiintyvät videoilla.

"Ongelma on paljon laajempi"

Sähkön käytöstä on tullut koiraurheilun dopingia, sanoo entinen rajakoiratoiminnan opettaja Juha Pasanen.

Kaikissa lajeissa, joissa kilpaillaan on houkutus tarttua vääriin keinoihin.

– Ongelma ei koske pelkästään Saksanpaimenkoiraliittoa ja suojeluharrastusta, vaan muitakin rotujärjestöjä ja palveluskoiralajeja. Epäilyksiä on, että samaa esiintyy myös metsästyspuolella.

Pasanen on itse vuosia sitten kyseenalaistanut vanhan tapansa kouluttaa, ja sitä hän toivoo nyt myös lajiliitoilta.

Kiistämisen sijaan pitäisi hänen mielestään miettiä, mikä on lainvastaista ja väärin, ja lähteä sitä korjaamaan.

Kuuntele myös: Takaisin Pasilaan -podcastissa keskustellaan suojelukoirien väkivaltaisesta kouluttamisesta ja kysytään kaipaako eläinsuojelulaki muutoksia