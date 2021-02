TV1:n Ykkösaamun vieraana puhemies Anu Vehviläinen - mitä haluat kysyä?

Koventunut kielenkäyttö nousi esiin puheissa valtiopäivien avajaisissa. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen on vieraana TV1:n Ykkösaamussa lauantaina.

Valtiopäivät 2021 on avattu ja kansanedustajien työ on jälleen käynnistynyt eduskunnassa. Valtiopäivien avajaisissa sekä presidentti Sauli Niinistö että eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) nostivat esiin, että puhe on koventunut yhteiskunnassa.

Vehviläinen sanoi, että kovista ja uhkaavista sanoista voi olla lyhyt matka uhkaaviin ja koviin tekoihin. Miten Vehviläinen parantaisi eduskunnan puhekulttuuria?

Eduskunta joutui viime syksynä kyberhyökkäyksen kohteeksi. Ovatko kansanedustajien tietoturvataidot ajan tasalla?

Keskustan kannatus laahaa esimerkiksi Ylen kuntavaalikyselyssä monta prosenttiyksikköä perässä keskustan kuntavaalitulosta vuonna 2017. Mikä vetää puolueen kannatusta alas?

TV1:n Ykkösaamun vieraana 6.2. klo 10.05 on on eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen. Seija Vaaherkumpu haastattelee. Vehviläiselle voi voi lähettää kysymyksiä osoiteeseen TV1.ykkosaamu@yle.fi tai alla olevalla lomakkeella