"Hän oli pätevä sairaanhoitaja tammikuuhun 2020 asti", kertoo HUSin ylilääkäri – 58-vuotiasta kokenutta sairaanhoitajaa syytetään hengityskonepotilaan taposta

Vuosi sitten tammikuun alun aamuna hoitaja löysi työvuoroon saapuessaan hengityskonepotilaan kuolleena kodistaan Helsingissä. Hoitaja ilmoitti tapahtumista heti esimiehelleen ja hälytti paikalle ensihoidon. Mitään ei kuitenkaan enää ollut tehtävissä.

Hengityshalvauksesta kärsineen potilaan hengityskone oli syystä tai toisesta pois päältä. Häntä edellisessä vuorossa hoitamassa ollutta 58-vuotiasta hoitajaa syytetään nyt potilaan taposta.

Poliisin tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että hoitaja on tahallisesti aiheuttanut hengityskoneen sammumisen. Syyttäjällä on myös vaihtoehtoinen syyte; törkeä kuolemantuottamus. On mahdollista, että hengityskone on sammunut hoitajan huolimattomuuden vuoksi.

Hengityshalvauspotilaan perustauti voi olla muun muassa lihassairaus, als-tauti tai traumapohjainen hengityshalvaus. Hengityskone on yleensä pysyvä hoitoratkaisu.

– Potilaat ovat usein iäkkäitä, mutta on meillä nuorempiakin tällaisen hoidon varassa, kertoo HUSin sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja, ylilääkäri Antti Vento.

Hoitajalla pitkä ura HUSissa

Hoitaja oli työskennellyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin hengityshalvausyksikössä 2010-luvun alusta saakka. Tätä ennen hänellä oli ollut pitkä ura sairaanhoitajana. Hoitajan työsuhde irtisanottiin potilaan menehtymisen tultua ilmi.

HUSissa tehtiin tarkat selvitykset siitä, onko hoitaja voinut aiemminkin toimia työssään väärin.

– Hän on ollut pätevä työntekijä tammikuuhun 2020 asti, Vento sanoo.

Hän pitää järkyttävää tapausta valitettavana. Sairaanhoitajalle tehtiin poliisin esitutkinnan aikana mielentilatutkimus, jonka tulokset eivät ole julkisia. Hoitaja vapautettiin tutkintavankeudesta joulukuun 2020 lopussa.

Venton mukaan työpaikalla hoitajan voinnissa ei huomattu mitään hälyttävää.

Potilaat tarkkoja hoitajistaan

HUSissa on tapahtumien myötä selvitetty perin pohjin, kuinka vastaavaa voidaan estää tapahtumasta.

HUS järjestää hengityshalvauspotilaiden hoitoa kodinomaisissa oloissa asiaan perehtyneiden HUSin sairaanhoitajien ringissä. Palvelua voidaan ostaa myös ulkoisilta palveluntuottajilta tai potilas voi itse palkata hoitajan.

Tapaus on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö paikalla olla useampi hoitaja kerrallaan. Tämä ei kuitenkaan Venton mukaan tule yleensä kysymykseen, koska potilaat eivät halua montaa hoitajaa kotiinsa.

– Potilaat ovat yleensä hyvin tarkkoja siitä, ketkä heitä voivat hoitaa. Siksi hoitajamäärän lisäystä ei voida tehdä. Potilaan tahto määrittelee sen, miten hoito järjestetään, Vento sanoo.

Vento: Perusprosessit kunnossa

HUSissa on myös varmistettu, että hoitajat saavat riittävästi koulutusta hengityshalvauspotilaiden hoidosta ja hengityskoneen käytöstä. Koneen käytöstä tulee suorittaa erillinen laitepassi.

Lisäksi HUS seuraa hoitajien jaksamista työterveystarkastuksilla.

– Millä tahansa alalla vaikeakin poikkeama on mahdollinen. Meidän perusprosessimme ovat hyvässä kunnossa. Turvallisuutta pyrimme parantamaan, Vento kertoo.

Helsingin käräjäoikeus alkaa käsitellä tapausta 17. helmikuuta.

