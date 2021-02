Kokenut laskija ei ehtinyt edes säikähtää, kun lumikerros petti alla – yllättävä tilanne Rukalla tallentui videolle

Vapaalaskua harrastava Jukka Markkola sanoo kolunneensa Rukan rinteitä ja maastoja pian 50 vuotta, ja vasta maanantaina tilanne osui hänen kohdalleen ensimmäisen kerran: lumikerros petti laudan alla ja lähti vyörymään Markkolan mukana rinnettä alas.

Tilanne tallentui myös videolle, ja sen voi katsoa tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Kuusamossa talvet viettävä, Kotkan seudulla muutoin asuva Markkola luonnehtii yllättävää tapahtumaa tavalliseksi "peruslaskutilanteeksi". Hän kertoo olleensa kaverinsa ja koiransa kanssa vapaalaskemassa Valtavaaran ja Konttaisen maastossa. Lumi alla oli puhdasta ja pehmeää, rinne oli suhteellisen jyrkkä. Markkolalla oli käytössään siteetön lumilauta.

Puolessavälissä rinnettä Markkola pysähtyi odottamaan koiraa, joka ei ollut lumen keskellä pysynyt laskijan vauhdissa.

– Saman tien kun pysähdyin, lumi alkoi liikkua alla. Se vei vähän mennessään.

Markkola liukui jonkin matkaa lumen mukana. Hän sanoo, ettei ehtinyt nähdä taakseen, miten isolta alueelta vyöry oli lähtenyt.

Lauta lähti jalkojen alta. Markkola sai ohjattua liikkeen kohti isoa mäntyä ja otettua siitä kiinni.

– Siihen vyöry oikeastaan loppuikin.

Vapaalaskija arvioi vyörymäalueen olleen kymmenisen metriä leveä ja viitisentoista metriä pitkä. Lumen syvyys oli noin 70 senttiä.

Lumen alta paljastui kalliopohja.

– Tänä vuonna lumi tuli todella aikaisin. Ei ole mitään routaa, vaan kalliot ovat lämpimiä. Pohja on ikään kuin yhtenäinen patja. Kun on päässyt vielä tuulemaan, se halkeaa helposti, Markkola sanoo.

Hän kertoo, ettei tilanteessa ehtinyt säikähtää.

– Sitä rupeaa vain toimimaan. Tällaiset tilanteet kuuluvat lajiin, mutta onneksi niitä ei satu kaikkien kohdalle ikinä.

Myös aluskasvillisuudella merkitystä

Jukka Markkolan kohtaama tilanne ei ole ainoa laatuaan kuluvana talvena. Aiemmin keskiviikkona uutisoitiin läheltä piti -tilanteesta Luostotunturilla Sodankylässä: kaksi vapaalaskijaa hautautui lumivyöryn seurauksena osittain lumen sekaan. Heidät saatiin kuitenkin pelastettua, ja ensitietojen mukaan laskijat välttyivät vakavilta vammoilta.

Ylen aiemmin haastatteleman asiantuntijan mukaan Suomessa lumivyöryn syynä on yleensä pysyvä heikko lumikerros. Keski-Euroopassa tavallisia, auringonpaisteesta johtuvia vyöryjä nähdään harvoin.

Rukan hiihtokoulun johtaja Maaria Pieviläinen tunnistaa ilmiön, johon Jukka Markkolakin törmäsi: lunta on paljon, mutta se on kevyttä ja alla on heikko kerros, joka voi lähteä laskijan painosta liikkeelle.

Lumikerrokset eivät ole toisin sanoen vakaita, ja Pieviläisen mukaan lumivyöryvaara saattaa olla korkeampi kuin Ilmatieteen laitos antaa alueellisesti ymmärtää.

– Maasto pitää tuntea. Rinne voi näyttää siloiselle, mutta lumen alla voi olla kumpumuoto, jota sanotaan hot spotiksi. Siitä läpilaskeminen voi laukaista vyöryn.

Myös aluskasvillisuudella on väliä: mitä rehevämpää kasvillisuus on, sen paremmin se sitoo lunta.

Pieviläinen toteaa, että isoilla lumikentillä jyrkänteen reunan poikki laskettaessa on pidettävä riittävän pitkä turvaväli seuraavaan laskijaan.

– Ensimmäinen, joka menee rinteen poikki, saattaa olla hot spotissa, joka laukaisee vyöryn. Tämä koskettaa isompia vuorenseinämiä.

Hiihtokoulun johtaja kannustaa laskijoita osallistumaan vaikkapa päivän lumivörykursseille, joissa opitaan reitin valintaa.

Vapaalaskija: Riski on aina tietoinen

Maaston tuntemisen puolesta puhuu myös lumivyörymän videolle tallentanut Jukka Markkola.

– Olemme pysyneet viime viikot sellaisissa paikoissa, joissa on puustoa ja pientä närettä ja muuta, mihin lumi pääsisi tarttumaan kiinni. Paikat kannattaa katsoa tarkkaan. Tässäkin oli puustoa ympärillä, eikä lumi päässyt leviämään ja jatkumaan isoksi vyöryksi alas asti.

Markkolan mukaan maasto voi vaihdella paikoittain suuresti.

– Voi olla, että vieressä 50 metrin päässä on paikka, joka on epävakaa ja jossa on kalliopohjaa. Sitten on paikkoja, joista lunta ei saa millään irti. Valtavaarallakin on alueita, joihin ei kannata mennä mielestäni koskaan. Niitä pitää vain välttää.

Harkintaa on käytettävä aina.

– On aina tietoinen riski, kun tietty jyrkkyys saavutetaan. Koskaan ei voi sanoa, että on täysin turvallista, Markkola toteaa.

